La percepción sobre la economía argentina mostró una leve recuperación, pero las dificultades para sostener los gastos cotidianos se profundizaron. Según la última encuesta QMonitor de la consultora QSocial, el 84% de los consultados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el registro más alto desde noviembre de 2025.

Mientras que la valoración positiva de la economía nacional alcanzó el 17%, ocho puntos porcentuales más que en agosto, la evaluación negativa de las finanzas personales aumentó seis puntos y llegó al 45%.

Menos consumo, más deuda y dificultades para ahorrar

El relevamiento expuso las dificultades económicas que atraviesan los hogares argentinos. Entre los principales resultados se destacan:

El 76% generó ingresos adicionales durante los últimos doce meses.

El 71% considera que aumentó su endeudamiento familiar.

El 65% no tiene capacidad de ahorro.

El 50% asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar.

Las restricciones también se reflejan en el consumo: el 79% no compró indumentaria ni calzado durante el último mes y el 83% no adquirió electrodomésticos.

El empleo gana terreno entre las preocupaciones

La incertidumbre laboral también registró un incremento. El 62% de los encuestados conoce a un familiar cercano que perdió su trabajo durante los últimos tres meses.

Además, el 42% considera probable perder su empleo o que el principal sostén económico de su hogar pierda su fuente de ingresos durante los próximos seis meses. En septiembre, ese porcentaje era del 34%.

Frente a este escenario, el 75% prefiere una reactivación económica que genere empleo, aunque aumente la inflación. Esta posición también es mayoritaria entre quienes se identifican con Javier Milei, segmento en el que alcanza el 56%.

Crece el pesimismo económico de cara a 2027

El 77% de los consultados percibió aumentos significativos de precios durante el último mes, mientras que el 55% espera una aceleración inflacionaria en los próximos meses.

Las expectativas para 2027 también se deterioraron: el pesimismo económico aumentó siete puntos y alcanzó el 45%, frente a un 30% que mantiene una mirada optimista.

En tanto, el 68% considera que la economía argentina está estancada o en retroceso y el 65% asegura que no percibe mejoras económicas, ni a nivel nacional ni en sus finanzas personales.

El estudio fue realizado entre el 8 y el 26 de octubre de 2026 mediante una encuesta nacional online de 4.000 casos, con un margen de error informado de ±1,6 puntos porcentuales.