Una encuesta reveló que la mitad de los argentinos no cubre sus necesidades básicas
La percepción sobre la economía argentina mostró una leve recuperación, pero las dificultades para sostener los gastos cotidianos se profundizaron. Según la última encuesta QMonitor de la consultora QSocial, el 84% de los consultados tuvo que recortar gastos para llegar a fin de mes, el registro más alto desde noviembre de 2025.
Mientras que la valoración positiva de la economía nacional alcanzó el 17%, ocho puntos porcentuales más que en agosto, la evaluación negativa de las finanzas personales aumentó seis puntos y llegó al 45%.
Menos consumo, más deuda y dificultades para ahorrar
El relevamiento expuso las dificultades económicas que atraviesan los hogares argentinos. Entre los principales resultados se destacan:
- El 76% generó ingresos adicionales durante los últimos doce meses.
- El 71% considera que aumentó su endeudamiento familiar.
- El 65% no tiene capacidad de ahorro.
- El 50% asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas del hogar.
Las restricciones también se reflejan en el consumo: el 79% no compró indumentaria ni calzado durante el último mes y el 83% no adquirió electrodomésticos.
El empleo gana terreno entre las preocupaciones
La incertidumbre laboral también registró un incremento. El 62% de los encuestados conoce a un familiar cercano que perdió su trabajo durante los últimos tres meses.
Además, el 42% considera probable perder su empleo o que el principal sostén económico de su hogar pierda su fuente de ingresos durante los próximos seis meses. En septiembre, ese porcentaje era del 34%.
Frente a este escenario, el 75% prefiere una reactivación económica que genere empleo, aunque aumente la inflación. Esta posición también es mayoritaria entre quienes se identifican con Javier Milei, segmento en el que alcanza el 56%.
Crece el pesimismo económico de cara a 2027
El 77% de los consultados percibió aumentos significativos de precios durante el último mes, mientras que el 55% espera una aceleración inflacionaria en los próximos meses.
Las expectativas para 2027 también se deterioraron: el pesimismo económico aumentó siete puntos y alcanzó el 45%, frente a un 30% que mantiene una mirada optimista.
En tanto, el 68% considera que la economía argentina está estancada o en retroceso y el 65% asegura que no percibe mejoras económicas, ni a nivel nacional ni en sus finanzas personales.
El estudio fue realizado entre el 8 y el 26 de octubre de 2026 mediante una encuesta nacional online de 4.000 casos, con un margen de error informado de ±1,6 puntos porcentuales.