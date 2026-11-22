Gimnasia y Newell's se juegan el pase a cuartos: el ganador podría enfrentar a Boca.

Gimnasia y Esgrima La Plata recibirá este lunes 23 de noviembre a Newell's Old Boys en un partido que definirá uno de los lugares disponibles en los cuartos de final del Torneo Clausura 2026. El encuentro comenzará a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y tendrá una consecuencia inmediata: el equipo que avance quedará emparejado con el vencedor de Boca Juniors e Independiente Rivadavia, que disputarán su eliminatoria el miércoles.

La serie reúne a dos equipos que llegaron a los playoffs por caminos diferentes. Gimnasia terminó tercero en la Zona B con 31 puntos, mientras que Newell's obtuvo el sexto puesto de la Zona A con 23 unidades. La ubicación de ambos determinó que el partido se dispute en La Plata, donde el Lobo intentará aprovechar su localía después de cerrar la etapa regular con una racha de resultados positivos.

Gimnasia llega con diez partidos sin perder

El equipo dirigido por Ariel "Pata" Pereyra terminó la fase de grupos con cuatro victorias consecutivas: superó 2-1 a Huracán, 2-0 a Sarmiento, 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto y 2-1 a Belgrano. Esos resultados prolongaron a diez encuentros su invicto, una secuencia que incluyó seis triunfos y cuatro empates desde fines de agosto.

En las últimas cinco fechas, Gimnasia sumó 13 de los 15 puntos posibles, una de las mejores cosechas de los equipos clasificados. Esa recuperación le permitió cerrar la Zona B con nueve victorias, cuatro empates y tres derrotas, y asegurarse el derecho de jugar los octavos ante su gente. En los cinco compromisos finales convirtió nueve goles y recibió cuatro.

La última presentación, el 5 de noviembre contra Belgrano, aportó algunas señales para esta definición. Lucas Janson y Agustín Auzmendi marcaron en la primera media hora y el arquero colombiano Harlen Castillo sostuvo la ventaja en el segundo tiempo con intervenciones decisivas. El triunfo por 2-1 llegó pese a que Ignacio Fernández, uno de los referentes del plantel, permaneció entre los suplentes para preservar su disponibilidad de cara a los playoffs.

Gimnasia y Esgrima La Plata le ganó 2-1 a Belgrano el 5 de noviembre.

El rendimiento en el Bosque también es un factor. Durante la fase de grupos, Gimnasia ganó cinco de sus ocho partidos como local, empató dos y perdió uno, frente a Gimnasia de Mendoza. En esa cancha venció, entre otros, a River, Barracas Central, Tigre, Sarmiento y Belgrano. Ahora buscará trasladar esa fortaleza a una instancia en la que no habrá revancha.

Newell's, una clasificación marcada por los empates

El conjunto que conduce Frank Kudelka completó las 16 fechas con cinco victorias, ocho empates y apenas tres derrotas. Sus 23 puntos le alcanzaron para terminar sexto en la Zona A. Su campaña tuvo menos triunfos que la de Gimnasia, pero una particularidad: recibió solamente 13 goles, frente a los 20 que encajó el equipo platense.

La Lepra llega luego de tres igualdades seguidas: 0-0 ante San Lorenzo, 1-1 frente a Unión y 2-2 con Instituto, en Córdoba. Antes había vencido 2-1 a Central Córdoba de Santiago del Estero. En las últimas cinco fechas sumó seis puntos, con un triunfo, tres empates y una derrota, una trayectoria diferente de la aceleración que mostró Gimnasia en el cierre.

El desafío del visitante estará, además, en mejorar su rendimiento lejos de Rosario. Las tres derrotas de Newell's en la fase regular fueron como visitante, ante Independiente, Defensa y Justicia y Gimnasia de Mendoza. En sus ocho salidas consiguió un triunfo y cuatro empates, una estadística que refleja su capacidad para sumar fuera de casa, pero también la dificultad para imponer condiciones.

Para el compromiso del lunes, Kudelka recibió señales favorables desde la enfermería. Bruno Cabrera, Franco Escobar y Rodrigo Herrera pudieron entrenarse junto al plantel el viernes después de superar distintas molestias. También aparecieron como opciones Matías Cóccaro y Lautaro Gianetti. Sus eventuales titularidades dependerán de las decisiones finales del entrenador.

Un historial parejo y dos antecedentes de eliminación directa

El cruce recupera un enfrentamiento que no se disputa desde noviembre de 2024. En aquella ocasión, Gimnasia ganó 1-0; también se impuso en tres de los cinco duelos más recientes. En el historial general, sin embargo, Newell's conserva una pequeña ventaja: 51 triunfos frente a 48 del Lobo y 36 empates, en 135 partidos oficiales.

Frank Darío Kudelka, director técnico de Newell's Old Boys.

Hay otro dato que distingue al encuentro: será la tercera vez que se enfrenten en una instancia eliminatoria. Gimnasia avanzó en los dos antecedentes previos. El primero fue en la Copa Centenario, cuando un gol de Sergio Dopazo permitió superar a los rosarinos en el recorrido hacia el título. El segundo llegó en la Copa de la Superliga 2019, con una clasificación por 3-2 en el resultado global de la serie.

Esos antecedentes forman parte de la historia, aunque el formato del lunes será diferente: un solo partido determinará quién continúa en carrera. El local llega con una racha favorable y el visitante con un registro defensivo sólido, pero ninguno contará con la posibilidad de corregir el resultado en un encuentro de vuelta.

Hora, TV, árbitro y cómo se define el clasificado

El partido se disputará el lunes 23 de noviembre a las 17, en el estadio Juan Carmelo Zerillo, y podrá seguirse por TNT Sports. La Liga Profesional de Fútbol designó como árbitro a Nicolás Ramírez, acompañado por Miguel Savorani y Hugo Páez como asistentes. Sebastián Habib estará a cargo del VAR, con Laura Fortunato como AVAR.

El reglamento establece que, si el encuentro termina empatado después de los 90 minutos, se jugarán 30 minutos de tiempo suplementario, divididos en dos períodos de 15. Si la igualdad continúa, el pase a cuartos se decidirá mediante tiros desde el punto penal. La mejor ubicación de Gimnasia no le concede ventaja ante un empate: solo determinó la sede de estos octavos.

El cuadro también explica por qué Boca aparece en el horizonte. El miércoles 25, desde las 21, el Xeneize recibirá en La Bombonera a Independiente Rivadavia. El ganador de esa serie se medirá con quien supere el cruce entre Gimnasia y Newell's. Un duelo con Boca es posible, pero todavía no está asegurado: primero deben resolverse ambos octavos.

El campeón del Clausura obtendrá, además del título, un lugar en la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones frente a Belgrano, ganador del Apertura. Antes de pensar en esas instancias, el lunes habrá una definición inmediata en el Bosque: Gimnasia intentará extender su buen cierre de torneo y Newell's buscará convertir su regularidad en una clasificación fuera de Rosario.