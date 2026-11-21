El jefe de Gabinete, Diego Santilli, presentará su primer informe de gestión el miércoles 25 de noviembre.

El jefe de Gabinete, Diego Santilli, enfrentará el próximo miércoles 25 de noviembre su primera presentación ante el Senado de la Nación, donde deberá responder 1.659 preguntas sobre la gestión de Javier Milei. La exposición se producirá en una semana de intensa actividad parlamentaria, marcada por las negociaciones de la reforma electoral, las dificultades para avanzar con el Presupuesto 2027 y las tensiones internas del oficialismo.

El funcionario deberá dar explicaciones sobre el rumbo económico, los aumentos de tarifas, la paralización de obras públicas, las políticas sociales y el funcionamiento de organismos nacionales. También figuran consultas sobre la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), el sistema previsional, la atención sanitaria y decisiones de política exterior.

Los requerimientos fueron enviados por 12 bloques parlamentarios y posteriormente agrupados en 1.287 consultas, con el objetivo de evitar reiteraciones. La mayor parte de los planteos está vinculada con cuestiones económicas, seguidas por las áreas de Capital Humano y Salud. Sin embargo, el informe también incluirá asuntos políticos sensibles para la administración libertaria.

La presentación será la primera de Santilli desde que asumió como ministro coordinador, el 30 de junio de 2026, y llegará en un momento en el que la Casa Rosada necesita consolidar acuerdos con sus aliados para avanzar con sus principales iniciativas legislativas.

Economía, tarifas y obras públicas: los principales reclamos

El área económica concentra buena parte de las preguntas que deberá responder el jefe de Gabinete. El 46% de los requerimientos está relacionado con asuntos económicos, entre ellos la evolución de la actividad, la política fiscal, los impuestos, el endeudamiento, las privatizaciones y las inversiones.

Dentro de ese conjunto, 392 consultas fueron derivadas específicamente al Ministerio de Economía, que conduce Luis Caputo. Uno de los ejes principales será la situación de las tarifas de los servicios públicos, en medio de las modificaciones en el esquema de subsidios energéticos y los incrementos que afectan a los hogares. También se solicitaron explicaciones sobre la obra pública nacional, especialmente los proyectos de infraestructura vial y el estado de las inversiones comprometidas.

La discusión tiene particular importancia para las provincias y los municipios, cuyos gobiernos vienen reclamando recursos para mantener rutas, completar trabajos pendientes y afrontar gastos que anteriormente contaban con financiamiento nacional. A estos temas se suman las consultas sobre la industria, el comercio, el empleo y las condiciones de financiamiento de la economía.

La mayor parte de los planteos a Santilli está vinculada con cuestiones económicas, seguidas por las áreas de Capital Humano y Salud.

El Ministerio de Capital Humano, encabezado por Sandra Pettovello, recibió 234 requerimientos, equivalentes al 19% de las consultas sistematizadas. Los senadores solicitaron información sobre jubilaciones, salarios, políticas laborales, asistencia social y el funcionamiento del programa Volver al Trabajo.

También aparecen preguntas vinculadas con las condiciones de convivencia en las escuelas, el uso de teléfonos celulares en establecimientos educativos y otras iniciativas impulsadas por la cartera nacional.

Por su parte, Salud concentra 148 consultas, alrededor del 11% del total. Entre los temas figuran el funcionamiento de la ANDIS, la situación del PAMI, el financiamiento de las prestaciones para personas con discapacidad, la cobertura médica y el estado de los hospitales públicos.

Los legisladores también reclamaron información sobre programas sanitarios específicos, las políticas de prevención de consumos problemáticos y el Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia (ENIA).

El capítulo de discapacidad adquiere especial relevancia después del debate parlamentario sobre el nuevo régimen permanente de prestaciones y financiamiento. La oposición buscará conocer cómo prevé el Ejecutivo implementar las medidas y garantizar los recursos necesarios para sostenerlas.

El peronismo encabeza los pedidos de explicaciones

El volumen de preguntas también refleja la distribución de fuerzas y las diferencias políticas dentro del Senado. El bloque justicialista presentó 995 consultas, la mayor cantidad entre los espacios parlamentarios que participaron del procedimiento.

La Unión Cívica Radical remitió otras 106, mientras que Primero los Salteños, espacio vinculado con el gobernador Gustavo Sáenz, envió 43 requerimientos. El PRO presentó 39 preguntas y La Libertad Avanza, 25. También participaron Convicción Federal, Despierta Chubut, Frente Cívico por Santiago, Justicia Social Federal, Moveré Santa Cruz, Independencia y Provincias Unidas.

Los planteos incluyen desde cuestiones vinculadas con la política económica y social hasta requerimientos sobre seguridad, justicia, defensa y relaciones internacionales.

La presencia de Santilli en el Senado también tiene una dimensión política. Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, el funcionario asumió un papel central en las conversaciones con los gobernadores y los sectores parlamentarios que mantienen vínculos con el oficialismo.

Su objetivo es conseguir los acuerdos necesarios para avanzar con las iniciativas impulsadas por Milei, en un Congreso donde La Libertad Avanza necesita el acompañamiento de otras fuerzas para reunir las mayorías. Sin embargo, esas negociaciones atraviesan dificultades. El Gobierno busca avanzar con la suspensión de las PASO para las elecciones de 2027, una propuesta que generó diferencias sobre la eventual incorporación de listas colectoras.

El sistema había sido incluido en el borrador de la reforma electoral como una herramienta para que las fuerzas provinciales pudieran acompañar una misma candidatura presidencial con listas legislativas diferentes.

No obstante, las objeciones de sectores opositores y aliados obligaron al oficialismo a revisar su estrategia. Patricia Bullrich decidió retirar la propuesta de colectoras de las negociaciones para preservar los apoyos necesarios y concentrar los esfuerzos en la suspensión de las primarias. El debate está previsto para el jueves 26 de noviembre, apenas un día después de la exposición de Santilli.

Desde su llegada a la Jefatura de Gabinete, Santilli asumió un papel central en las conversaciones con los gobernadores.

Presupuesto 2027 e internas: los otros desafíos del Gobierno

La discusión electoral no será el único frente abierto durante la última semana de noviembre. El oficialismo también intenta destrabar las negociaciones por el Presupuesto 2027, en medio de reclamos provinciales vinculados con impuestos, coparticipación, financiamiento y obras públicas.

Los desacuerdos parlamentarios complicaron el cronograma inicial del Gobierno y dejaron abierta la posibilidad de trasladar parte del debate al período de sesiones extraordinarias. En ese escenario, Santilli aparece como uno de los principales interlocutores de la Casa Rosada con los gobernadores.

Sin embargo, las conversaciones políticas también están atravesadas por las diferencias dentro de la propia administración libertaria. El creciente protagonismo de Bullrich en el Senado, la influencia de Karina Milei y las disputas por la estrategia legislativa forman parte de las tensiones que condicionan la construcción de acuerdos.

A esto se suma el papel de Santiago Caputo y de los dirigentes cercanos a Martín Menem, que mantienen posiciones diferentes sobre determinados aspectos de la negociación parlamentaria.

La presentación del jefe de Gabinete se desarrollará, por lo tanto, en una semana en la que el Ejecutivo deberá responder cuestionamientos sobre su administración y, al mismo tiempo, asegurar los votos para sus próximos proyectos.