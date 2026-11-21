Un informe de UNICEF reveló que 2,7 millones de hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, diez puntos más que en 2025.

La situación económica de las familias argentinas con niños y adolescentes volvió a deteriorarse durante 2026. Un nuevo informe de UNICEF Argentina reveló que el 41% de los hogares con chicos no consigue cubrir sus gastos corrientes, una proporción que aumentó diez puntos porcentuales en apenas un año y que refleja las dificultades para sostener el consumo, afrontar los servicios básicos y garantizar una alimentación adecuada.

El relevamiento muestra que aproximadamente 2,7 millones de hogares tienen ingresos insuficientes para afrontar sus gastos mensuales. Frente a ese escenario, las familias recurren al endeudamiento, buscan empleos adicionales, reducen consumos y, en algunos casos, dejan de comprar alimentos o postergan consultas médicas.

Los resultados corresponden a la décima ronda de la Encuesta Rápida de UNICEF, realizada en septiembre de 2026 mediante entrevistas presenciales a 1.865 hogares de todo el país. La muestra es representativa de aproximadamente 6,5 millones de familias con niños y adolescentes.

Uno de los datos más preocupantes es que la mitad de los hogares tiene al menos una deuda, mientras que el 43% debió dejar de comprar algún alimento por falta de dinero. El organismo también identificó un incremento de las restricciones alimentarias entre los menores de edad: en el 9% de los hogares, al menos un niño o adolescente tuvo que saltearse alguna comida diaria por motivos económicos, el valor más elevado de toda la serie para ese indicador.

La situación empeoró en un año y afecta a millones de familias

La evolución del principal indicador muestra un cambio respecto de la mejora que se había registrado durante 2025. En agosto del año pasado, el 31% de los hogares con chicos afirmaba que sus ingresos no alcanzaban para cubrir los gastos mensuales. En septiembre de 2026, esa proporción ascendió al 41%.

Aunque el porcentaje permanece por debajo del máximo del 48% registrado en abril de 2024, la nueva medición interrumpió la recuperación de los períodos anteriores. La situación es particularmente delicada entre las familias que reciben la Asignación Universal por Hijo (AUH), donde la insuficiencia de ingresos alcanza al 57%.

En los hogares encabezados por mujeres, el indicador llega al 47%, mientras que entre aquellos cuyo principal referente tiene un empleo registrado alcanza el 30%, el mayor valor de la serie para ese grupo. Los resultados muestran que las dificultades económicas no se limitan a las familias sin empleo, sino que también afectan a hogares que cuentan con ingresos laborales formales.

El organismo destacó especialmente el papel de la AUH, la Prestación Alimentar y las asignaciones familiares para evitar un deterioro todavía mayor de las condiciones de vida de los niños.

La mitad de los hogares está endeudada y crecen los préstamos para comprar comida

El endeudamiento aparece como una de las principales estrategias utilizadas para afrontar los gastos cotidianos. Según UNICEF, el 50% de los hogares con niños tiene al menos una deuda, frente al 46% registrado en 2025.

El dato más significativo es el destino de ese financiamiento. Entre las familias endeudadas, el 42% contrajo obligaciones para comprar alimentos, el 26% para pagar servicios básicos o gastos de vivienda y el 11% para cancelar otras deudas. Otro 10% recurrió al crédito para afrontar necesidades vinculadas con la salud y la educación.

También se produjo un cambio importante en las herramientas utilizadas. La proporción de hogares que se endeudó mediante tarjetas de crédito se duplicó en un año, al pasar del 16% al 32%.

Las deudas con billeteras virtuales y plataformas financieras aumentaron del 7% al 18%, mientras que el crédito no bancario pasó del 4% al 9%. En paralelo, disminuyó la participación de los préstamos de familiares y amigos, que descendió del 26% al 17%.

Las dificultades también se reflejan en el cumplimiento de las obligaciones: el 44% de los hogares dejó de pagar algún servicio durante al menos un mes en el último semestre, cinco puntos más que en 2025. Entre los compromisos postergados aparecen los pagos de tarjetas de crédito, electricidad, internet y telefonía.

informe Unicef 2 Noviembre 2026

El ajuste llega a la mesa familiar: más chicos saltean comidas

Las dificultades económicas también se reflejan directamente en la alimentación de los niños y adolescentes. El informe estableció que el 43% de los hogares dejó de comprar algún alimento por falta de dinero, una proporción que aumentó 14 puntos porcentuales respecto de agosto de 2025.

Aunque este indicador todavía se encuentra por debajo del máximo del 52% registrado en abril de 2024, muestra un deterioro significativo durante el último año. Además, seis de cada diez familias comenzaron a comprar alimentos más baratos para reducir sus gastos.

Las restricciones también modificaron la cantidad y la calidad de las comidas. En el 43% de los hogares, los adultos cambiaron su alimentación por motivos económicos, mientras que el 37% redujo las porciones.

Entre los menores de edad, el 21% de los hogares reportó cambios en la alimentación de los chicos y el 12% indicó una reducción de sus porciones. Otro indicador expone las consecuencias más graves de estas dificultades: en el 29% de los hogares, al menos una persona adulta se salteó alguna comida diaria por falta de dinero.

En el caso de niños y adolescentes, esa proporción alcanzó el 9%, el valor más alto desde que UNICEF comenzó a realizar la encuesta. El organismo observó que las personas adultas suelen reducir primero sus propios consumos para preservar la alimentación de sus hijos. Sin embargo, el aumento de las restricciones entre los menores muestra que esa estrategia encuentra límites cuando los ingresos resultan insuficientes.

Las consecuencias del deterioro económico no se limitan a la alimentación. De acuerdo con UNICEF, el 36% de los hogares no pudo asistir al médico o al dentista por falta de dinero, frente al 24% registrado en 2025.

El incremento de doce puntos porcentuales muestra que las dificultades para afrontar gastos sanitarios también se profundizaron. Además, el 21% de las familias dejó de comprar medicamentos por problemas económicos, seis puntos más que el año pasado.

Las restricciones alcanzaron también a la educación y las actividades recreativas. El 34% de los hogares tuvo dificultades para comprar libros, el 32% no pudo afrontar excursiones o salidas escolares y el 25% encontró obstáculos para adquirir útiles.

Por otra parte, el 26% no consiguió cubrir gastos de transporte, el rubro que presentó el mayor deterioro interanual entre los consumos educativos y vinculados con la movilidad. La recreación también sufrió recortes: el 39% redujo estos gastos y el 29% suspendió actividades deportivas o culturales.

Más horas de trabajo, changas y venta de pertenencias

Para compensar la insuficiencia de ingresos, las familias también incrementaron la búsqueda de alternativas laborales. Según el relevamiento, el 55% de los hogares recurrió a un segundo empleo o realizó changas adicionales para afrontar los gastos mensuales.

Entre las familias que reciben la AUH, esa proporción asciende al 61%, mientras que en los hogares monoparentales encabezados por mujeres alcanza el 58%. Además, el 45% manifestó haber aumentado sus horas de trabajo.

Las estrategias de supervivencia económica incluyen también la reducción del consumo, los préstamos informales y la venta de bienes. El 30% de los hogares pidió ayuda económica a familiares o personas cercanas, mientras que el 11% vendió pertenencias para conseguir dinero.

El informe incorpora además los últimos indicadores disponibles sobre pobreza infantil. Según los datos correspondientes al primer semestre de 2026, el 45,2% de los niños y niñas vive en situación de pobreza, lo que equivale a más de 5,3 millones de personas.

La proporción aumentó aproximadamente tres puntos porcentuales respecto del semestre anterior, después de tres períodos consecutivos de reducción. Además, más de un millón de chicos vive en hogares cuyos ingresos no alcanzan para adquirir una canasta básica de alimentos.

En ese contexto, UNICEF insistió en la importancia de mantener y fortalecer las políticas de protección social. El organismo también llamó la atención sobre las consecuencias de las restricciones económicas para las familias con niños y adolescentes, en particular cuando afectan el acceso a la alimentación, los servicios sanitarios y la educación.

La discusión adquiere relevancia en medio del tratamiento del Presupuesto nacional 2027, donde las partidas destinadas a políticas sociales y los mecanismos de actualización de las prestaciones forman parte de las decisiones que deberá adoptar el Congreso.