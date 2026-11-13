Un nuevo informe expuso cómo cambió el acceso a la vivienda en Argentina

El acceso a la vivienda propia se vuelve cada vez más difícil para miles de familias argentinas. Un nuevo informe de Inquilinos Agrupados reveló que la cantidad de hogares que alquilan creció sostenidamente durante las últimas dos décadas, mientras aumentaron el endeudamiento, las dificultades para independizarse y la cantidad de trabajadores que necesitan más de un empleo.

El relevamiento, elaborado sobre microdatos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del INDEC correspondientes a 2006, 2015 y 2026, analizó la situación habitacional en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y la Patagonia.

En esas regiones se concentran 1,77 millones de hogares inquilinos, equivalentes al 83% del total urbano estimado por la organización. Los resultados muestran una transformación en el acceso a la vivienda: alquilar dejó de ser una situación transitoria para convertirse en una condición prolongada para una proporción creciente de la población.

Cuatro de cada diez hogares porteños podrían alquilar en 2036

La Ciudad de Buenos Aires presenta el porcentaje más elevado de hogares inquilinos del país. Actualmente, el 35,6% de las familias porteñas alquila su vivienda, frente al 23% registrado en 2006.

El incremento de 12,6 puntos porcentuales en dos décadas llevó a la organización a proyectar que, si continúa esta tendencia, entre el 38,6% y el 41,9% de los hogares de CABA podrían ser inquilinos en 2036.

En la provincia de Buenos Aires, el 17,6% de los hogares relevados alquila. Sin embargo, por su peso poblacional, los aglomerados del Gran Buenos Aires, Gran La Plata, Mar del Plata y Bahía Blanca-Cerri reúnen aproximadamente 872.000 hogares inquilinos, casi el doble que hace veinte años.

Para 2036, la proporción provincial podría superar el 21%, de acuerdo con las estimaciones de Inquilinos Agrupados.

Los jóvenes tardan más en independizarse y aumenta el alquiler entre adultos

El informe también expuso las dificultades que enfrentan los jóvenes para abandonar el hogar familiar.

En territorio bonaerense, el 52,8% de las personas de entre 18 y 34 años continúa viviendo con sus padres, una situación que alcanza a aproximadamente 1.975.000 jóvenes. En la Ciudad de Buenos Aires, la proporción llega al 41%.

Entre los porteños de 25 a 34 años que lograron independizarse, el 71,2% vive en una propiedad alquilada, cuando en 2006 ese porcentaje era del 39,6%.

Pero el fenómeno también se extiende a edades mayores. Entre los jefes y jefas de hogar de 35 a 44 años, la proporción de inquilinos en CABA pasó del 28,2% al 54% durante las últimas dos décadas. En la provincia de Buenos Aires, creció del 17,5% al 25,7%.

Los números muestran que la permanencia en el mercado de alquileres ya no se limita a los primeros años de independencia económica.

Más deudas y más trabajo para sostener el alquiler

La expansión del alquiler también está acompañada por mayores exigencias económicas para los hogares.

Según el relevamiento, los inquilinos trabajan entre 1,8 y 3,8 horas semanales más que los propietarios en las cinco regiones analizadas.

En la Ciudad de Buenos Aires, el 21% de los inquilinos ocupados tiene más de un empleo, frente al 8,8% registrado en 2015. Entre los propietarios, el pluriempleo alcanza al 12%.

El endeudamiento presenta una evolución similar. En CABA, la proporción de hogares inquilinos que solicitaron préstamos a bancos o financieras durante los últimos tres meses pasó del 5% en 2015 al 15,5% en 2026. En la provincia de Buenos Aires, aumentó del 7,9% al 16,1%.

La situación también repercute sobre las condiciones habitacionales. Los hogares que alquilan tienen entre dos y cinco veces más probabilidades de vivir en una vivienda de un solo ambiente que aquellos que son propietarios, según las regiones consideradas.

La pobreza también golpea con mayor fuerza a los inquilinos

El informe identificó diferencias importantes entre propietarios e inquilinos, especialmente en la Ciudad de Buenos Aires.

La pobreza alcanza al 16,5% de los inquilinos porteños, aproximadamente el triple de la incidencia registrada entre quienes poseen una vivienda propia. Además, cerca de seis de cada diez personas pobres de la Ciudad viven en propiedades alquiladas.

En la provincia de Buenos Aires, el relevamiento contabilizó alrededor de 575.000 inquilinos bajo la línea de pobreza.

La organización advirtió que las mediciones oficiales no descuentan el gasto de alquiler al calcular los ingresos disponibles de los hogares, por lo que consideran que las estadísticas no reflejan completamente el impacto habitacional sobre las familias.

El estudio también reconoce limitaciones de la Encuesta Permanente de Hogares, que no releva directamente los montos de alquiler, las condiciones contractuales ni los aumentos que afrontan los inquilinos.

Con una proporción creciente de familias que alquilan, jóvenes que demoran su independencia y hogares que recurren al endeudamiento para sostener sus gastos, el acceso a la vivienda propia aparece como uno de los principales desafíos habitacionales de los próximos años.