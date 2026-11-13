IOMA y los psicólogos: detrás de los paros, diferencias de estrategia y reclamos sin resolver.

IOMA.

La reciente desmentida de un paro provincial de psicólogos volvió a poner en discusión el funcionamiento del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) y expuso diferencias entre la conducción bonaerense de la representación profesional y el Distrito XI, que durante 2026 impulsó sucesivas medidas de fuerza por honorarios pendientes.

El Colegio de Psicólogas y Psicólogos de la Provincia de Buenos Aires (COLPSIBA), presidido por Pablo Della Savia, aclaró que no existe una huelga generalizada, ratificó la continuidad del convenio con la obra social y cuestionó la interpretación de los atrasos. La posición contrasta con las denuncias de pagos incompletos formuladas desde la conducción distrital, aunque ambas entidades reconocen la importancia de garantizar las prestaciones de salud mental.

El desacuerdo no se limita a la conveniencia de realizar paros: también alcanza la evaluación de los plazos de pago y las condiciones del convenio, un asunto sobre el que existen reclamos institucionales anteriores a las últimas protestas.

Dos interpretaciones sobre los pagos de IOMA

Desde COLPSIBA explicaron que la medida difundida recientemente correspondió exclusivamente al Distrito XI, que comprende doce municipios, entre ellos La Plata, Berisso, Ensenada, Brandsen y Chascomús. La conducción provincial sostuvo que el reclamo se resolvió en pocas horas y que el resto del territorio bonaerense mantuvo su funcionamiento habitual.

También negó que existiera una deuda acumulada de tres meses en los términos difundidos. Según su explicación, el convenio contempla normalmente alrededor de dos meses entre la realización de las consultas y el cobro de los honorarios, a los que se habían sumado aproximadamente quince días de demora adicional durante el último episodio.

La institución señaló que las liquidaciones continuaban dentro de la dinámica administrativa habitual y buscó transmitir tranquilidad a profesionales de otros distritos, ante la posibilidad de que una medida regional fuera interpretada como una suspensión de alcance provincial.

Pablo Della Savia, presidente de COLPSIBA.

La posición del Distrito XI presenta otra evaluación. En sus comunicados de octubre, la entidad reclamó el pago completo de prestaciones correspondientes a distintos meses y cuestionó la falta de regularidad de las liquidaciones. La discusión enfrenta así dos interpretaciones sobre los tiempos de cobro: el funcionamiento administrativo defendido por COLPSIBA y los incumplimientos denunciados por los prestadores distritales.

Los paros que precedieron a la desmentida

El conflicto tuvo varios capítulos durante 2026. El 11 de marzo, el Distrito XI suspendió la atención a afiliados de IOMA y el ingreso de nuevos pacientes ante la falta de un cronograma de pagos. La medida fue levantada el 12 de marzo, después de que la obra social depositara los honorarios correspondientes a febrero.

Sin embargo, las dificultades reaparecieron y motivaron nuevas jornadas de protesta en mayo y junio. El 2 de octubre, el distrito convocó a un paro de 24 horas para reclamar prestaciones de junio, julio y agosto. La medida se repitió el 29 de octubre, cuando los períodos reclamados fueron julio, agosto y septiembre.

Durante esa última jornada, el tesorero del Distrito XI, Sebastián Navarro, denunció que IOMA había liquidado honorarios de julio a menos de la mitad de los matriculados. Según explicó, mientras algunos profesionales recibieron ese pago, otros todavía esperaban cobrar prestaciones del mismo período.

Navarro también cuestionó el deterioro de la regularidad de los desembolsos durante el año. Señaló que hacia fines de 2025 se cobraban prestaciones realizadas aproximadamente dos meses antes, mientras que en octubre de 2026 numerosos profesionales seguían aguardando liquidaciones más antiguas.

Esas denuncias corresponden a la situación descripta por los prestadores durante octubre, antes de la aclaración posterior de COLPSIBA. Las posiciones muestran diferencias sobre el cumplimiento de los plazos y el alcance de las obligaciones pendientes.

Los cuestionamientos al Consejo Superior tienen antecedentes

Las diferencias institucionales no comenzaron con la última controversia. En enero de 2025, la conducción del Distrito XI informó que había reclamado al Consejo Superior mejores condiciones para el convenio con IOMA y honorarios acordes con los mínimos profesionales.

En aquel balance, la entidad sostuvo que había gestionado mejoras económicas, pero que los valores seguían siendo insuficientes. También reclamó avanzar en la revisión del convenio y señaló que aguardaba una confirmación formal sobre su apertura.

El balance de gestión 2024-2025 volvió sobre esos planteos. El distrito informó que había solicitado al Consejo Superior una intervención ante las irregularidades que denunciaba en el convenio IOMA-COLPSIBA y la existencia de policonsultorios.

Ese antecedente adquiere relevancia frente a la reciente ratificación del convenio por parte de la conducción provincial. Las diferencias abarcan la evaluación de sus condiciones, los mecanismos para reclamar mejoras y la respuesta frente a las demoras.

No obstante, los pronunciamientos disponibles no acreditan una ruptura entre las autoridades colegiales. Muestran posiciones institucionales diferentes sobre problemas que afectan a profesionales y afiliados.

IOMA y los psicólogos: detrás de los paros, diferencias de estrategia y reclamos sin resolver.

La continuidad de los tratamientos, otro punto de la discusión

La conducción provincial también fundamentó su aclaración en la necesidad de proteger a los afiliados. COLPSIBA sostuvo que la difusión de un supuesto paro general podía generar incertidumbre entre profesionales de otros distritos y pacientes que debían continuar sus tratamientos.

Por su parte, el Distrito XI había advertido que los pagos demorados dificultaban el sostenimiento de los consultorios y comprometían la continuidad de las prestaciones psicológicas. Sus comunicados reclamaron la regularización de las liquidaciones para garantizar condiciones de atención estables.

Ambas posiciones colocan la continuidad asistencial entre sus preocupaciones, pero difieren en la evaluación del conflicto y las medidas necesarias para resolverlo.

El problema excede al sector de la psicología. A fines de octubre, familias de San Nicolás, Ramallo y Villa Ramallo denunciaron que sus hijos podían perder la internación domiciliaria ante la posible retirada de una empresa prestadora. La situación tuvo una resolución parcial el 31 de octubre: tres pacientes conservaron temporalmente la asistencia domiciliaria, mientras que el cuarto debió permanecer internado en una clínica.

En noviembre también se conocieron denuncias por interrupciones de servicios domiciliarios en Chivilcoy, con familias que debieron reorganizar los cuidados de personas que necesitaban asistencia permanente.

IOMA también enfrenta cuestionamientos legislativos

Los conflictos prestacionales llegaron a la Legislatura bonaerense, donde distintos bloques opositores impulsaron pedidos de informes e iniciativas sobre la administración de la obra social que preside Homero Giles.

El 11 de junio, la oposición reunió 47 diputados y consiguió abrir una sesión especial para discutir el funcionamiento de IOMA, incluida una eventual interpelación a su titular. Sin embargo, no alcanzó los dos tercios necesarios para tratar proyectos sin despacho de comisión.

La discusión política comprende los mecanismos de control, los recursos disponibles y las obligaciones con prestadores y afiliados. El gobierno de Axel Kicillof vincula las dificultades financieras del sistema sanitario con el incremento de los costos y las restricciones económicas, mientras sectores opositores cuestionan la administración de la obra social.

Homero Giles, presidente del Instituto Obra Médico Asistencial (IOMA).

En junio, Della Savia había reconocido dificultades en IOMA, pero también había destacado el trabajo conjunto con sus autoridades y cuestionado la utilización política de los problemas prestacionales.

Un desacuerdo que va más allá de las medidas de fuerza

La aclaración reciente de COLPSIBA no elimina los antecedentes de protestas ni los cuestionamientos que el Distrito XI formuló al convenio. Al mismo tiempo, las medidas distritales no representan una decisión de paro de toda la provincia, como remarcó la conducción colegiada.

La situación deja planteadas diferencias sobre los plazos de liquidación, la interpretación de las obligaciones pendientes y las herramientas institucionales para reclamar soluciones.

Mientras COLPSIBA ratifica la continuidad del convenio con IOMA, el Distrito XI acumula antecedentes de demandas ante el Consejo Superior y suspensiones de atención por pagos cuestionados.

La regularidad de los honorarios y la continuidad de los tratamientos siguen siendo los asuntos que vinculan ambas posiciones, en una controversia que también alcanza a otros prestadores, afiliados y organismos de control de la provincia.