Kicillof da marcha atrás con los descuentos docentes, pero el conflicto sigue abierto.

El gobierno de Axel Kicillof decidió revertir los descuentos salariales aplicados a los docentes de la provincia de Buenos Aires que participaron de la medida de fuerza del 15 de octubre de 2026. El anuncio fue realizado el jueves 12 de noviembre por las organizaciones del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), que habían presentado un reclamo formal ante las autoridades educativas. Según informaron, los reintegros comenzarán a hacerse efectivos desde este viernes 13.

Las sumas por esa huelga habían sido descontadas de los salarios de octubre, cobrados el 6 de noviembre. Los gremios exigieron la restitución íntegra del dinero. La medida provincial se refiere exclusivamente a la protesta del 15 de octubre.

Un reclamo formal que reunió a cuatro gremios

La presentación fue impulsada por el Sindicato Unificado de Trabajadores de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA), la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), la Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA) y la Asociación del Magisterio de Enseñanza Técnica (AMET). Las cuatro entidades difundieron el anuncio pese a sus diferencias sobre la última paritaria.

El escrito, fechado el 10 de noviembre, fue dirigido a la Dirección General de Cultura y Educación (DGCyE) y destinado al subsecretario de Administración y Recursos Humanos, Diego Turkenich. Pidieron el reintegro en la próxima liquidación y cuestionaron que los descuentos afectaran a quienes ejercieron el derecho de huelga.

Los sindicatos invocaron el artículo 14 bis de la Constitución Nacional y el artículo 39 de la Constitución bonaerense, que protegen derechos laborales y sindicales. También citaron convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y tratados internacionales.

Por qué se había realizado el paro del 15 de octubre

Aquella medida de fuerza formó parte de una jornada nacional de protesta y coincidió con la quinta Marcha Federal Universitaria. Los sindicatos reclamaron mayores recursos para la educación pública y el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario por parte del gobierno del presidente Javier Milei. También reclamaban la restitución del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID) y la paritaria nacional.

El anuncio de SUTEBA.

La huelga del 15 de octubre no había sido convocada contra la oferta salarial de la administración bonaerense. Sin embargo, el descuento se aplicó sobre los haberes de los docentes que adhirieron a esa protesta y trasladó el conflicto a la relación entre los sindicatos y el gobierno provincial. El reintegro anunciado alcanza a aquella jornada, no a todas las huelgas.

Qué descuentos quedan fuera de la devolución

Durante octubre se sucedieron otras medidas de fuerza, con convocantes y objetivos diferentes. El 22 de ese mes, la FEB concretó una huelga provincial después de rechazar la propuesta de aumento del Ejecutivo. Los sectores de SUTEBA Multicolor también organizaron protestas el 27 y 28 de octubre, mientras que el 29 se realizó un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA).

Ninguna de esas jornadas está incluida en el reintegro comunicado para este viernes. En particular, no hubo un anuncio equivalente sobre las retenciones vinculadas con el paro de la FEB del 22 de octubre ni con la huelga nacional del 29. Tampoco se extendió la decisión a las medidas de los sectores disidentes. Quienes adhirieron a otras protestas no quedaron comprendidos en este anuncio.

En noviembre continuaron las medidas de fuerza. La Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) convocó a un paro el viernes 6 para reclamar una recomposición salarial superior a la acordada. AMPBA no integra el frente que formuló el reclamo y el Ejecutivo había anticipado descuentos a quienes adhirieran.

Una paritaria del 6% que no logró cerrar las diferencias

El acuerdo salarial de octubre estableció un incremento del 6% en dos tramos: 3% para octubre y otro 3% para noviembre, ambos calculados sobre los haberes de septiembre. La propuesta fue aceptada por SUTEBA, UDOCBA, AMET y el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), pero la FEB la rechazó al considerar que el porcentaje no permitía recuperar poder adquisitivo.

La presidenta de la FEB, Liliana Olivera, sintetizó el desacuerdo al afirmar: “Empatarle a la inflación es perder”. Su organización aprobó una medida de fuerza de 48 horas y realizó la primera jornada el 22 de octubre. Sectores de la Multicolor reclamaron mayores aumentos y nuevas huelgas, en una disputa interna de SUTEBA.

AMPBA también cuestionó el incremento y sostuvo que el 3% previsto para noviembre era insuficiente frente al aumento del costo de vida. El Gobierno, por su parte, vinculó las limitaciones de su política salarial con la caída de la recaudación y de los recursos nacionales. El entendimiento incluyó un compromiso para retomar las conversaciones paritarias en diciembre, una instancia a la que llegarán organizaciones con posiciones distintas.

IOMA, violencia escolar y reclamos por estabilidad laboral

La disputa docente no se agota en los sueldos. Distintos sindicatos vienen reclamando mejoras en las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), con cuestionamientos por demoras en autorizaciones, copagos y problemas de cobertura. A esa agenda se suman el estado de los edificios escolares, las licencias, la sobrecarga de tareas y la necesidad de mayor acompañamiento frente a agresiones contra trabajadores educativos.

La Provincia puso en vigencia la Ley 15.647, que prevé sanciones ante determinadas agresiones y situaciones de hostigamiento contra personal de escuelas y otros servicios esenciales. Las organizaciones, sin embargo, mantienen pedidos de prevención y mecanismos de intervención dentro de los establecimientos. Sectores disidentes exigen el cumplimiento de acuerdos de resguardo.

Para el jueves 12 de noviembre, trabajadores de la Dirección Provincial de Educación Secundaria habían convocado otra jornada de protesta. Con acompañamiento de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE), reclamaron equiparación salarial, reconocimiento de tareas, una bonificación para personal de Educación Sede y el pase a planta permanente de empleados con modalidades de contratación cuestionadas. La protesta estaba prevista en la DGCyE, conducida por Flavia Terigi, y no se trataba de un paro general docente.

Diciembre, la próxima fecha de discusión salarial

Con la restitución anunciada para el 15 de octubre, el Ejecutivo bonaerense responde a uno de los reclamos inmediatos del frente sindical, pero no modifica el acuerdo del 6% ni extiende el reintegro a las demás huelgas. Quedan abiertos los pedidos por salarios, cobertura sanitaria, condiciones de trabajo y protección en las escuelas.

La revisión paritaria prevista para diciembre será la siguiente instancia para discutir los ingresos docentes. Hasta entonces, los sindicatos que rechazaron el aumento sostienen sus demandas de recomposición y los sectores disidentes mantienen sus cuestionamientos. Para las restantes jornadas de huelga no se comunicó una devolución equivalente.