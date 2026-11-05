Otro paro docente golpea a la Provincia: salarios en disputa, malestar gremial y una seguidilla de conflictos en las escuelas

Un sector sindical convocó a una huelga para este viernes y rechazó el último aumento acordado con Kicillof.

Las escuelas bonaerenses volverán a enfrentar una jornada de conflicto este viernes, cuando la Asociación de Maestrxs de la Provincia de Buenos Aires (AMPBA) lleve adelante un nuevo paro en reclamo de una recomposición salarial. La medida llega después de varias semanas de protestas impulsadas por diferentes organizaciones docentes y vuelve a poner en discusión el acuerdo paritario alcanzado por el gobierno de Axel Kicillof con la mayoría de los gremios. El malestar también incluye cuestionamientos por las prestaciones de IOMA, las condiciones de trabajo y la violencia en los establecimientos educativos.

La convocatoria tendrá alcance provincial, aunque su impacto sobre el dictado de clases dependerá de la adhesión en cada escuela, ya que no se trata de una huelga conjunta del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). La organización anunció actividades en distintos distritos, con una radio abierta en la esquina de 7 y 50, en La Plata, y una concentración frente a la Municipalidad de General Pueyrredón, en Mar del Plata. Desde el Ejecutivo provincial anticiparon que se aplicarán descuentos salariales a quienes participen.

El principal cuestionamiento de la Asociación de Maestrxs apunta a la última oferta salarial presentada por la Provincia, que estableció un incremento del 6% en dos tramos del 3%, correspondientes a octubre y noviembre, ambos calculados sobre los haberes de septiembre.

La propuesta fue aceptada por SUTEBA, SADOP, AMET y UDOCBA, pero rechazada por la Federación de Educadores Bonaerenses (FEB), que consideró insuficiente la recomposición. Desde AMPBA también cuestionaron el entendimiento y advirtieron que el segundo tramo quedó por debajo de las necesidades económicas de los trabajadores.

“El 3% no cubre nada de los nuevos aumentos de noviembre”, señalaron desde la organización, que reclama que un docente con un solo cargo perciba ingresos superiores a los $3 millones.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el acuerdo salarial de octubre ya había generado diferencias dentro del sindicalismo docente, pese a la aprobación de cuatro de las cinco organizaciones que integran el frente mayoritario. La negociación incluyó el compromiso de retomar las conversaciones en diciembre, aunque los sectores disidentes consideran que esperar hasta entonces no ofrece una respuesta suficiente frente a los aumentos de precios y el deterioro de los ingresos.

Tres semanas de protestas y distintas posiciones sindicales

El paro del viernes se suma a una serie de medidas que comenzó el 22 de octubre, cuando la FEB realizó una huelga provincial después de rechazar la propuesta salarial del Ejecutivo. El gremio conducido por Liliana Olivera había sometido el ofrecimiento a la consideración de sus delegados y resolvió no acompañarlo, a diferencia del resto de las organizaciones del FUDB. El rechazo de la FEB profundizó las diferencias dentro del frente sindical y volvió a poner el conflicto salarial en el centro de la discusión.

La semana siguiente, el 29 de octubre, los gremios participaron de un paro nacional convocado por la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) para exigir justicia por el femicidio de Nancy Godoy, docente rural de Corrientes que había permanecido desaparecida durante varias semanas.

Ahora, la convocatoria de AMPBA prolonga la sucesión de jornadas de protesta en territorio bonaerense, aunque las medidas responden a diferentes reclamos y no fueron organizadas por una conducción sindical unificada.

La discusión salarial es el principal motivo de la nueva huelga, pero las demandas de los trabajadores de la educación se extienden a otros problemas del sistema bonaerense. Durante septiembre y octubre, distintos sectores gremiales reclamaron mejoras en las prestaciones del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), la eliminación de copagos, respuestas frente a demoras en autorizaciones y mayor cobertura sanitaria.

También plantearon cuestionamientos sobre los descuentos aplicados por participar en huelgas, la sobrecarga laboral, la estabilidad de los cargos y las condiciones edilicias de los establecimientos. La agenda docente ya incluía salarios, IOMA, infraestructura, licencias médicas y el régimen jubilatorio, además de pedidos para establecer protocolos ante fenómenos climáticos que pudieran afectar el funcionamiento de las escuelas.

A esos reclamos se sumó una preocupación creciente por las agresiones contra docentes y trabajadores educativos. Durante septiembre se registraron protestas en distritos como Ensenada, Almirante Brown y Florencio Varela, después de distintos episodios de violencia dentro de establecimientos.

En respuesta a esa problemática, la Provincia puso en vigencia la Ley 15.647, que establece sanciones por agresiones, hostigamiento y maltrato contra trabajadores de la educación, la salud y otros servicios públicos esenciales. Sin embargo, las organizaciones docentes continúan reclamando medidas preventivas, acompañamiento institucional y mecanismos de intervención para proteger al personal escolar.

Docentes de SUTEBA Multicolor, integrantes de AMPBA, residentes y becarios de la salud confluyeron frente a Gobernación.

El conflicto también expone diferencias entre las organizaciones sindicales sobre la manera de negociar con el gobierno bonaerense. Mientras la conducción provincial de SUTEBA, encabezada por María Laura Torre, defendió el acuerdo salarial y mantiene abierta la negociación paritaria, la Lista Multicolor considera insuficiente la propuesta y reclama medidas de fuerza sostenidas.

La oposición interna del sindicato impulsó nuevas protestas durante octubre y cuestionó que la conducción mayoritaria avalara el ofrecimiento sin una consulta más amplia en los establecimientos. Sus dirigentes también reclaman salarios equivalentes al costo de la canasta familiar, actualización de haberes, devolución de descuentos por huelgas y mejoras en la cobertura de IOMA.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, las diferencias sobre las paritarias y las medidas de fuerza profundizaron la interna gremial en la Provincia, especialmente después de que sectores disidentes cuestionaran la estrategia de negociación con Kicillof.

La Multicolor mantiene la conducción de seccionales como La Matanza, Tigre, Marcos Paz y Bahía Blanca, aunque la dirección provincial de SUTEBA continúa en manos de la Lista Celeste-Violeta, que obtuvo el 76% de los votos en las elecciones sindicales de mayo.

Un nuevo desafío para la negociación salarial bonaerense

La medida anunciada para este viernes vuelve a colocar al gobierno de Kicillof frente a una agenda de reclamos que combina ingresos, condiciones de trabajo y funcionamiento de los servicios educativos.

La administración provincial consiguió cerrar un acuerdo con la mayoría de los sindicatos, pero el rechazo de la FEB y las protestas de AMPBA y SUTEBA Multicolor muestran que el entendimiento no logró desactivar todos los conflictos.

El Ejecutivo mantiene como próxima instancia de discusión salarial la negociación prevista para diciembre, mientras los sectores disidentes exigen una recomposición antes de esa fecha.