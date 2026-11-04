Un regreso y nuevas apuestas: Scaloni mueve las piezas de la Selección

Lionel Scaloni confirmó la lista de 28 jugadores de la selección argentina para los amistosos de noviembre, con el regreso de Gonzalo Montiel y las convocatorias de Aarón Anselmino y Mariano Troilo entre las principales novedades. El equipo enfrentará a Uruguay el 13 en La Bombonera y a Costa Rica el 17 en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba, en sus primeras presentaciones después de la despedida de Lionel Messi.

La nómina también tiene ausencias importantes: Lautaro Martínez, Cristian Romero y Nicolás González quedaron afuera mientras se recuperan de sus lesiones, y tampoco aparecen Rodrigo De Paul ni Giovani Lo Celso. Emiliano Martínez, en cambio, fue convocado pese a la fractura de maxilar que sufrió en un encuentro del Chelsea.

Montiel regresa y Scaloni suma opciones en defensa

Montiel vuelve a una convocatoria después de haber quedado al margen de los amistosos contra Bolivia, Burkina Faso y Benín. El lateral de River Plate, de 29 años, no integraba una nómina desde la derrota por 1-0 ante España en la final del Mundial 2026 y ahora vuelve a estar entre las alternativas del entrenador.

Las otras novedades defensivas son Anselmino y Troilo, que llegan con situaciones diferentes en sus clubes. El futbolista del Chelsea, de 21 años y surgido de Boca Juniors, tuvo pasos por Borussia Dortmund y Racing Estrasburgo, aunque las lesiones afectaron su continuidad. A comienzos de agosto sufrió un problema físico durante un amistoso ante Johor de Malasia y recientemente volvió al banco de suplentes contra Luton Town, pero no ingresó.

Su recuperación será uno de los aspectos a seguir. El 30 de octubre, Xabi Alonso había explicado que el defensor todavía necesitaba algunas semanas para estar completamente recuperado y que el Chelsea debía manejar su regreso con prudencia ante los problemas físicos que venía arrastrando.

Troilo, por su parte, acumula nueve partidos consecutivos como titular en Parma. El marcador central aún no debutó con la selección mayor y tendrá una nueva oportunidad de trabajar bajo las órdenes de Scaloni.

Las bajas de peso y la situación del Dibu

La ausencia de Lautaro Martínez está vinculada con la lesión que Inter comunicó a mediados de octubre: una “distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo”, con un plazo estimado de recuperación de entre cuatro y seis semanas. Cuti Romero y Nicolás González tampoco estarán disponibles, ya que continúan recuperándose en sus respectivos equipos.

El caso de Emiliano Martínez es diferente. El arquero fue incluido después de sufrir una fractura de maxilar durante la visita del Chelsea al Everton por la Premier League. Antes de conocerse la lista, había manifestado su intención de viajar y disputar alguno de los encuentros, aunque lo condicionó a su evolución y al contacto físico.

“El plan es ir a la doble fecha. Voy a atajar, no sé en qué partido. Depende el contacto”, sostuvo en una entrevista con Gastón y Esteban Edul. También contó que había conversado con Scaloni y con Martín Tocalli, entrenador de arqueros del seleccionado, sobre su intención de sumarse al plantel.

Tres convocados de River y más espacio para los jóvenes

River tendrá tres representantes: además de Montiel, fueron citados el arquero Santiago Beltrán y Thiago Almada. Boca Juniors no contará con jugadores convocados en esta oportunidad, en medio de los compromisos que afrontará el conjunto dirigido por Rodolfo Arruabarrena.

La lista mantiene el espacio para jóvenes como Nicolás Paz, Agustín Giay, Matías Soulé, Román Vega, Franco Mastantuono, Gianluca Prestianni, Máximo Perrone y Santiago Castro. Sin De Paul ni Lo Celso entre los elegidos, Scaloni contará con distintas alternativas para conformar el mediocampo y el ataque durante esta ventana internacional.

Cuándo y dónde jugará la selección argentina

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la AFA ya había confirmado las sedes y las fechas de los amistosos de noviembre. Argentina recibirá a Uruguay el viernes 13 en La Bombonera y enfrentará a Costa Rica el martes 17 en el Mario Alberto Kempes de Córdoba.

El clásico rioplatense será ante un rival que también atraviesa cambios. Después de la salida de Marcelo Bielsa, Uruguay quedó bajo el interinato de Diego Forlán, cuya primera prelista tuvo entre las ausencias destacadas a Fernando Muslera. En sus tres amistosos anteriores, la Celeste perdió 3-1 frente a Japón y venció a Corea del Sur por 4-1 y a India por 6-1.

Costa Rica también renovó su conducción. Fernando Batista dejó el cargo después de seis partidos, tras las derrotas ante Curazao por 4-3 —luego de estar ganando 3-0— y Haití por 2-0 en la Concacaf Nations League. Bryan Ruiz asumió como reemplazante y convocó nuevamente a Keylor Navas, quien fue titular y capitán en los posteriores triunfos sobre Nicaragua por 3-0 y Haití por 2-0, sin recibir goles.

Para Argentina, la doble fecha llegará después del 3-0 ante Benín en el Monumental, el encuentro que marcó la despedida de Messi en octubre. Con el regreso de Montiel, las alternativas en defensa y varias ausencias entre los habituales convocados, Scaloni tendrá dos partidos para evaluar la conformación del equipo en esta nueva etapa.

La lista completa de convocados

Arqueros: Emiliano Martínez (Chelsea FC), Gerónimo Rulli (Manchester City), Juan Musso (Atlético de Madrid) y Santiago Beltrán (River Plate).

Defensores: Gonzalo Montiel (River Plate), Román Vega (FC Zenit), Aarón Anselmino (Chelsea FC), Leonardo Balerdi (AS Roma), Mariano Troilo (Parma), Facundo Medina (Bayer Leverkusen), Lisandro Martínez (Manchester United), Agustín Giay (Palmeiras) y Nicolás Tagliafico (Olympique de Lyon).

Mediocampistas: Máximo Perrone (Como 1907), Exequiel Palacios (Ipswich Town), Valentín Barco (Chelsea FC), Alexis Mac Allister (Liverpool FC), Enzo Fernández (Manchester City), Matías Soulé (AS Roma), Giuliano Simeone (Atlético de Madrid) y Ezequiel Fernández (Bayer Leverkusen).

Delanteros: Gianluca Prestianni (Benfica), Juan Manuel López (Palmeiras), Franco Mastantuono (Fiorentina), Santiago Castro (AS Roma), Julián Álvarez (Atlético de Madrid), Nicolás Paz (Como 1907) y Thiago Almada (River Plate).