La Selección Argentina definió sus próximos amistosos: sedes, rivales y fechas confirmadas

La AFA anunció los escenarios para los últimos dos compromisos del año de la Albiceleste.

La Selección argentina ya tiene definidos los escenarios para sus últimos compromisos internacionales de 2026. La AFA confirmó las sedes de los dos amistosos que disputará durante la fecha FIFA de noviembre, en una doble jornada que marcará una nueva etapa para el equipo dirigido por Lionel Scaloni, tras la despedida de Lionel Messi.

El primer encuentro será el viernes 13 de noviembre frente a Uruguay, en La Bombonera, mientras que el martes 17 la Albiceleste se medirá con Costa Rica en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. De esta manera, el seleccionado cerrará el año ante su público, con dos compromisos que permitirán al cuerpo técnico continuar evaluando alternativas dentro del plantel.

La elección del estadio de Boca Juniors para recibir al conjunto uruguayo tiene un antecedente particular. En noviembre de 2023, durante las Eliminatorias Sudamericanas, el equipo dirigido por Marcelo Bielsa venció 2-0 a Argentina en ese mismo escenario, en una de las derrotas más recordadas del ciclo de Scaloni.

Sin embargo, el historial reciente también incluye un resultado favorable para la Albiceleste. En el último enfrentamiento entre ambos seleccionados, disputado en el estadio Centenario de Montevideo, Argentina se impuso 1-0 con un gol de Thiago Almada, en otro duelo correspondiente a las Eliminatorias.

El nuevo clásico rioplatense representará una oportunidad para que Scaloni pruebe variantes frente a un rival exigente, en medio del proceso de renovación del equipo nacional. La doble fecha también permitirá observar el rendimiento de distintos futbolistas de cara a los próximos desafíos internacionales.

La confirmación de los escenarios llegó después de que la AFA descartara una gira por Asia que inicialmente se había contemplado para esta ventana internacional. Finalmente, la entidad optó por organizar ambos encuentros en territorio argentino, con Buenos Aires y Córdoba como sedes para despedir el calendario de 2026.

Córdoba recibirá el último partido del año

El segundo amistoso tendrá lugar el martes 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Argentina enfrentará a Costa Rica. Será la última presentación del seleccionado nacional durante 2026, antes de retomar la actividad internacional en marzo del próximo año.

El encuentro marcará el regreso de la Albiceleste a Córdoba, una provincia que ya recibió partidos del equipo durante las últimas ventanas internacionales.

El antecedente más reciente frente a Costa Rica se produjo en marzo de 2024, cuando Argentina ganó 3-1 en Estados Unidos, con goles de Ángel Di María, Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez.

#SelecciónMayor Confirmadas las sedes para los amistosos de la Albiceleste 🇦🇷 el próximo mes de noviembre: ⚽️ Viernes 13 ante Uruguay en el Estadio Alberto J. Armando. ⚽️ Martes 17 ante Costa Rica en el Mario Alberto Kempes. https://t.co/teQi2Zgbip — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) October 30, 2026

Scaloni prepara una lista con bajas y posibles novedades

Más allá de la confirmación de los estadios, la atención también está puesta en la próxima convocatoria de Lionel Scaloni, que deberá definir el plantel para los dos compromisos.

Los partidos marcarán el inicio de una etapa diferente para Argentina luego de la despedida oficial de Lionel Messi, que disputó su último encuentro con la camiseta nacional el pasado 6 de octubre ante Benín, en el Monumental.

La ausencia del capitán abre una nueva instancia de renovación, con la posibilidad de que el cuerpo técnico pruebe futbolistas y variantes en diferentes posiciones. En ese escenario, Lautaro Martínez aparece entre las principales dudas debido a una lesión muscular sufrida durante un compromiso de Champions League con el Inter. También existen interrogantes sobre la disponibilidad de algunos defensores, mientras que Leandro Paredes deberá cumplir una suspensión, por lo que no podrá ser considerado para esta convocatoria.

Scaloni podría aprovechar la ventana internacional para observar a jugadores que vienen sumando protagonismo en sus clubes y evaluar alternativas de cara al próximo ciclo competitivo.

Lionel Scaloni, DT de la Selección nacional.

La doble jornada frente a Uruguay y Costa Rica cerrará el calendario internacional de la Selección durante 2026. Después de esos encuentros, el próximo período reservado para compromisos entre selecciones será del 22 al 30 de marzo de 2027, aunque la AFA todavía no confirmó los rivales ni los escenarios correspondientes.

En paralelo, continúa pendiente la definición de la Finalissima frente a España, uno de los compromisos internacionales que sigue formando parte de la agenda del seleccionado. La planificación de Scaloni estará orientada a consolidar alternativas dentro del plantel y avanzar en la adaptación del equipo a una nueva etapa.

Las últimas presentaciones de Argentina habían dejado resultados favorables, con triunfos 4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín, que permitieron al cuerpo técnico evaluar distintas variantes.

Con las sedes confirmadas, la principal expectativa de los hinchas estará puesta ahora en la lista de convocados, los horarios y la venta de entradas.

La Bombonera y el Mario Alberto Kempes serán los escenarios elegidos para despedir el año futbolístico de la Albiceleste, en dos encuentros que marcarán el comienzo de su recorrido sin Messi y permitirán observar cómo se prepara el equipo de Scaloni para los próximos desafíos internacionales.