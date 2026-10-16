Scaloni prepara la Selección post Messi: dos posibles rivales y una baja en duda

Lionel Scaloni prepara la primera convocatoria de la selección argentina después de la despedida de Lionel Messi, con dos posibles amistosos ante Uruguay y Costa Rica en noviembre. Mientras se definen los rivales y las sedes, el entrenador sigue la evolución de Lautaro Martínez, cuya lesión muscular pone en duda su presencia.

Los encuentros se disputarían entre el viernes 13 y el martes 17 de noviembre, aunque todavía no existe una confirmación oficial. La Bombonera aparece como una de las principales opciones para recibir al equipo, con Córdoba y Rosario también entre las alternativas.

La próxima fecha FIFA marcaría el cierre del año y el comienzo de una etapa sin Messi, quien terminó su recorrido de 21 años en el seleccionado el pasado 6 de octubre, ante Benín en el Monumental.

Uruguay y Costa Rica, los posibles rivales de noviembre

El partido contra Uruguay, dirigido por Diego Forlán, estaría encaminado para el viernes 13 de noviembre en La Bombonera. El clásico del Río de la Plata sería así el primer compromiso de Argentina después de la despedida de su capitán.

Costa Rica aparece como la otra posibilidad para completar la ventana internacional. Para ese encuentro también se considera el estadio de Boca, aunque se evalúa disputar uno de los amistosos en el interior.

El Mario Alberto Kempes de Córdoba y el Gigante de Arroyito de Rosario Central figuran entre las sedes en análisis. La distribución de los partidos dependerá de una programación que aún no está cerrada.

Argentina llega a esta instancia después de tres victorias en la anterior ventana internacional: 4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín. Durante esa serie, Scaloni manifestó su intención de enfrentar a rivales de mayor exigencia, pero también señaló las dificultades para encontrar seleccionados disponibles.

La lesión de Lautaro Martínez que preocupa para la lista

La situación de Lautaro Martínez es uno de los puntos que deberá seguir el cuerpo técnico antes de definir a los convocados. El delantero sufrió una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo después de la derrota del Inter por 4-3 frente a Brujas.

El club italiano no precisó un plazo de recuperación, por lo que todavía no hay certezas sobre su disponibilidad para noviembre. Su evolución será determinante para saber si podrá formar parte de los próximos compromisos.

La posible ausencia del atacante se suma a una convocatoria que estaría atravesada por nuevas oportunidades para los jóvenes. Scaloni buscaría continuar con las pruebas y las variantes que comenzó a incorporar en los últimos encuentros.

Cómo piensa Scaloni el equipo después de Messi

El entrenador planteó que la respuesta a la salida de Messi deberá surgir del funcionamiento colectivo. “La única manera de compensar su ausencia es con un gran equipo, donde todos aporten su granito de arena”, expresó después del último partido del capitán.

Scaloni destacó especialmente las opciones que aportaron los nuevos convocados para jugar por los costados y ampliar las alternativas ofensivas. “Es obligatorio ir cambiando tras ocho años y va a seguir pasando”, sostuvo sobre la renovación.

Ese proceso también incluye la despedida de Nicolás Otamendi y llega después del subcampeonato en el Mundial 2026, en el que Argentina perdió la final contra España.

La continuidad del entrenador todavía espera una definición

Mientras organiza el cierre del año, Scaloni también debe resolver con la Asociación del Fútbol Argentino la extensión de su contrato, que vence en diciembre.

Las conversaciones estarían encaminadas para prolongar el ciclo iniciado en 2018, al menos hasta la Copa América 2028. Sin embargo, el acuerdo todavía no fue anunciado.

“Cuando haya algo, lo vamos a comunicar; por ahora no hay nada”, respondió el técnico durante la última fecha FIFA. La renovación de su vínculo, la confirmación de los amistosos y la recuperación de Lautaro forman parte de las definiciones pendientes antes de noviembre.