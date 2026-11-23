Leonardo Ponzio defendió su continuidad como entrenador de River y cuestionó los rumores sobre posibles reemplazantes, después del triunfo por 3-1 ante Lanús que clasificó al Millonario a los cuartos de final del Torneo Clausura. El técnico aprovechó la conferencia de prensa para expresar su intención de seguir y reclamar respeto por el cargo que ocupa.

“Creo que me gané el lugar que tengo y lo voy a reflejar con trabajo. Por supuesto que quiero ser entrenador de River, lo tengo clarísimo”, afirmó. Su respuesta incluyó un cuestionamiento a las versiones que circulan alrededor del banco: “Parece que este lugar se está vendiendo o se está ofreciendo y no tenemos que ir por ese lado. Me parece que cuando hay alguien en el cargo, hay que respetarlo”.

El reclamo de Ponzio y su defensa del plantel

El entrenador diferenció las especulaciones sobre su futuro del impacto que considera que pueden provocar en la institución y en los futbolistas. “No me molesta, sé de qué lado viene, los conozco a cada uno de ustedes. Pero lo que me molesta es que le hagamos mal al club, a los jugadores. Eso es lo que molesta, que al club no le protejan”, expresó ante los periodistas.

La preocupación por el clima que rodea al equipo había aparecido desde el inicio de la conferencia. Ponzio sostuvo que el fútbol había pasado “hasta a la política en muchos sectores” y planteó que esa dinámica no beneficia a quienes trabajan en el deporte. Al mismo tiempo, dejó claro que conoce las exigencias del puesto: “Esto es River, lo conozco mucho, sé dónde estoy”.

Contó que lleva tres meses al frente del equipo, aunque “parecen un año”, y explicó cómo intenta administrar esa responsabilidad. “Trato de ser lo que me sale y con eso transmitir adentro. No voy a reflejar volverme loco para que adentro se vuelvan locos. Es aprender día a día”, señaló.

Gallardo como referencia y la búsqueda de un estilo propio

Al hablar de su vínculo con Marcelo Gallardo, Ponzio reconoció que mantiene contacto con distintos entrenadores y que busca recuperar aprendizajes de su experiencia junto al exentrenador de River. Sin embargo, también marcó la necesidad de desarrollar su propia forma de conducir al plantel.

“De Marcelo queremos copiarle muchísimas cosas de lo que yo viví con él, pero sabemos que hay uno solo. Tengo que sacar de lo mío, siento que soy muy humano y eso tiene un valor agregado”, sostuvo. Su explicación vinculó las referencias que toma de otros técnicos con el trato cotidiano que intenta construir con los jugadores.

El triunfo ante Lanús y una propuesta que no piensa abandonar

River consiguió la clasificación con dos goles de Thiago Almada y uno de Tobías Andrada. Para Ponzio, el equipo encontró el encuentro que había ido a buscar y obtuvo una victoria importante, acompañada por una respuesta de los hinchas que destacó especialmente: “La necesidad de ellos es la nuestra, y hay que hacernos fuerte entre todos”.

El resultado no le impidió señalar aspectos por corregir. El entrenador reconoció que las pérdidas durante la salida pueden devolverle oportunidades al adversario: “Por ahí en la salida perdemos pelotas que le dan al rival la posibilidad de que resurja”. Aun así, aclaró que esos errores no modificarán la idea: “No vamos a dejar de insistir en lo nuestro, en salir de abajo”.

Ponzio también rechazó la imagen de un equipo que recurre sistemáticamente al pelotazo. Para explicar su postura, tomó lo ocurrido después del 2-1 y defendió la decisión de sostener la búsqueda ofensiva. “Por supuesto, después del 2-1 podríamos ser más mezquinos, sacando de arriba, pero si sacábamos de arriba no podíamos hacer el último gol”, argumentó.

Los elogios a Almada y la exigencia para los juveniles

Almada fue uno de los protagonistas del triunfo, y el DT relacionó su actuación con la preparación previa. “Hoy hizo un tremendo partido, para que vean que también se trabaja; entrenaron tiros libres toda la semana”, afirmó. Una ejecución suya que golpeó en el travesaño originó el rebote que Andrada aprovechó para marcar de primera el 2-1 en el complemento.

Sobre Tobías Andrada y Santiago Espíndola, Ponzio destacó el buen pie de ambos y sus posibilidades de llegar al área. También puso sus actuaciones en el contexto de los primeros pasos en Primera y de las demandas que acompañan a los futbolistas formados en la institución.

“Están dando sus primeros pasos, con una exigencia tremenda. El jugador de River viene exigido desde los 10 años y lo tiene asumido”, describió. El reconocimiento se extendió a las alternativas del banco, cuya respuesta valoró durante la conferencia.

Qué pasó con Beltrán y Acuña y cómo sigue la defensa

La clasificación dejó dos situaciones físicas sobre las que el técnico fue consultado. Lucas Beltrán salió por un golpe en el tobillo y Marcos Acuña, por una molestia en el aductor. Sobre el lateral, Ponzio expresó: “No creo que pase a mayores”, sin precisar un diagnóstico ni tiempos de recuperación.

En la defensa, ratificó su confianza en Lautaro Rivero y explicó su decisión a partir de la situación de Lucas Martínez Quarta. “El Chino tuvo una expulsión, Lauti se lo ha ganado y vamos a tratar de darle confianza”, indicó.

El respaldo a Rivero no implicó retirar el apoyo a Martínez Quarta. Ponzio sostuvo que estará preparado para cuando le corresponda jugar y aseguró que lo seguirá defendiendo, mientras River se prepara para disputar los cuartos de final del Clausura.