Boca Juniors comienza la semana de preparación para la final de la Copa Sudamericana ante Atlético Mineiro, que disputará el sábado 21 de noviembre en Barranquilla. Después de la goleada por 3-0 sobre Banfield que lo clasificó a la definición de la Copa Argentina, Rodolfo Arruabarrena concentra la atención en la condición física del plantel y en las decisiones que terminarán de darle forma al equipo.

El primer foco estuvo en Leandro Paredes, quien dejó el encuentro en Mendoza después de recibir un golpe en el gemelo derecho. Sin embargo, tanto el capitán como el entrenador llevaron tranquilidad tras el partido y explicaron que su salida estaba vinculada con la administración de los minutos y el cansancio.

El plantel tuvo el domingo libre y tiene previsto retomar este lunes los entrenamientos en el predio de Boca. La planificación contempla cargas progresivas antes del viaje del miércoles a Colombia, con tiempo para evaluar a los futbolistas que no participaron de la semifinal y probar las variantes que siguen abiertas.

Cómo está Paredes después del golpe ante Banfield

Paredes recibió el golpe al ir al piso para recuperar una pelota frente a David Zalazar. Continuó unos minutos en cancha y salió cuando faltaban alrededor de 20 minutos para el cierre, en medio de una ovación de los hinchas que acompañaron al equipo.

Tras el encuentro, el mediocampista explicó que el reemplazo no respondió a una situación inesperada. “Estaba más o menos previsto que jugara esa cantidad de minutos, así que era el momento adecuado para salir”, señaló.

Arruabarrena coincidió con esa lectura y descartó un problema físico de gravedad. “Salió bien, solo por cansancio. No ha tenido una pretemporada. Es el capitán, el líder para nosotros”, afirmó el entrenador.

De acuerdo con las explicaciones de ambos, la titularidad de Paredes frente a Atlético Mineiro no aparece comprometida. El capitán afrontará la preparación junto al resto del grupo, con el objetivo de llegar en condiciones a la definición continental.

Blanco conserva su lugar y Battaglia será evaluado

Lautaro Blanco y Rodrigo Battaglia permanecieron en Buenos Aires y no formaron parte de la convocatoria para enfrentar a Banfield. Sus situaciones, sin embargo, presentan diferencias: el lateral mantiene su lugar entre los titulares, mientras que la disponibilidad del mediocampista todavía requiere una definición.

Battaglia sintió el desgaste de disputar dos partidos en cuatro días después de diez meses sin actividad. En su regreso había ocupado el rol de alternativa para reemplazar a Paredes, pero el cuerpo técnico deberá evaluar cómo responde a las nuevas cargas de entrenamiento.

La expectativa es que viaje con la delegación a Colombia, aunque resta determinar si estará en condiciones de ser tenido en cuenta para la final. El martes, cuando aumente la intensidad de las prácticas, será una jornada importante para precisar su situación y la de Blanco.

Villa gana terreno y Aranda disputa un puesto con Velasco

En el frente de ataque, Sebastián Villa se posiciona por delante de Leonel Flores en la pelea por la titularidad. El colombiano aportó un gol y una asistencia en la victoria sobre Banfield, un rendimiento que refuerza sus posibilidades de comenzar el partido en Barranquilla.

La elección deberá confirmarse durante la semana. Si Arruabarrena mantiene esa preferencia, Flores volvería a quedar entre los suplentes para la definición de la Sudamericana.

Otra disputa involucra a Tomás Aranda y Alan Velasco. El juvenil volvió a sumar minutos y busca quedarse con un lugar entre los once, mientras que Velasco llega de completar un buen primer tiempo ante el Taladro y bajar su nivel durante la segunda parte.

Aranda regresó a la competencia el 7 de noviembre frente a Defensa y Justicia, cuando ingresó a los 19 minutos del complemento. El mediapunta de 19 años había sufrido una fractura de peroné en la pierna derecha durante un entrenamiento el 26 de agosto y fue operado al día siguiente.

La estimación inicial contemplaba una recuperación de entre cuatro y seis meses, por lo que su vuelta se proyectaba para la pretemporada de 2027. Su regreso anticipado amplió las alternativas del entrenador en el tramo decisivo del calendario y le permitió volver a competir por un puesto.

Cuándo viaja Boca y cómo completará la preparación

Arruabarrena dispuso el descanso del domingo después de que el equipo afrontara en Mendoza su partido oficial número 28 del semestre. La vuelta al trabajo está programada para este lunes, mientras que el martes aumentará la exigencia y podría realizarse una prueba futbolística.

El miércoles, el plantel entrenará por la mañana y almorzará antes de partir hacia Barranquilla. La delegación se hospedará en el hotel Estelar Alto Prado y tendrá dos prácticas en el predio de la selección colombiana, previstas para el jueves y el viernes. La última jornada incluirá también la conferencia de prensa y el reconocimiento del estadio.

La final será el primer compromiso de otro tramo exigente. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Boca tiene programado su cruce de octavos del Clausura para el miércoles 25 de noviembre, después de la definición continental.

Antes de ese regreso a la competencia local, Arruabarrena deberá resolver las últimas dudas para enfrentar a Atlético Mineiro: la disponibilidad de Battaglia, la elección en ataque y la posibilidad de que Aranda se gane un lugar desde el arranque.