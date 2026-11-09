Colapinto busca dejar atrás Brasil: cuándo tendrá su próxima oportunidad con Alpine

Franco Colapinto volverá a competir con Alpine en el Gran Premio de Las Vegas, cuya carrera se disputará el domingo 22 de noviembre a la 1 de la madrugada, hora argentina. Después de terminar 13° en Brasil, el piloto de Pilar tendrá una nueva oportunidad para regresar a los puntos en la Fórmula 1.

La actividad comenzará el jueves 19 de noviembre, a las 21.30 de la Argentina, con la primera práctica libre. El cronograma continuará durante la madrugada del viernes y tendrá la clasificación el sábado 21, también a la 1. Por la diferencia horaria, la carrera se desarrollará el sábado por la noche en Las Vegas, cuando en territorio argentino ya sea domingo.

GP de Las Vegas: el cronograma completo en horario argentino

Primera práctica libre: Jueves 19 de noviembre 21.30

Segunda práctica libre: Viernes 20 de noviembre 1.00

Tercera práctica libre: Viernes 20 de noviembre 21.30

Clasificación: Sábado 21 de noviembre 1.00

Carrera: Domingo 22 de noviembre 1.00

Los horarios corresponden a la programación oficial y están sujetos a modificaciones.

La autocrítica de Colapinto después de Brasil

El argentino llegará a la próxima fecha después de una carrera condicionada por la largada en el Autódromo José Carlos Pace. Había partido desde el puesto 13, pero cayó al 18 en los primeros metros y debió recuperar posiciones para finalizar en el mismo lugar desde el que salió.

“Largamos pésimo, fue la peor del año”, sostuvo al evaluar ese comienzo. Según explicó, la falta de agarre y potencia le hizo perder posiciones que después resultaron difíciles de recuperar.

Colapinto también destacó las maniobras que pudo concretar durante la competencia, entre ellas un adelantamiento sobre su compañero de equipo, Pierre Gasly. “Fui al límite toda la carrera, intenté lo máximo que pude”, afirmó.

El resultado en Interlagos extendió a seis su seguidilla de carreras sin sumar puntos. En México había cruzado la meta dentro de los diez primeros, pero una sanción posterior lo dejó fuera de los puestos que otorgan unidades.

De cara al trabajo con Alpine, el piloto señaló la necesidad de revisar lo ocurrido durante el fin de semana brasileño. “Podría haber ido mejor, hay que entender el porqué y las cosas que podrían haber mejorado, para trabajar para la próxima”, expresó.

La siguiente prueba será en el circuito callejero de Las Vegas, un trazado de 6,201 kilómetros y 17 curvas que recorre parte del Strip. Sus rectas largas y la competencia nocturna marcarán el escenario en el que Colapinto buscará volver a sumar.