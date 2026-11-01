Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich: cuándo juegan y las claves del duelo de Champions

Champions League.

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se enfrentarán el próximo martes 3 de noviembre en uno de los partidos destacados de la cuarta jornada de la Champions League 2026/27. El encuentro comenzará a las 17:00, hora argentina, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario de un nuevo capítulo entre dos clubes con una extensa historia de enfrentamientos en las competiciones europeas.

El partido tendrá importancia para la clasificación de ambos equipos en una fase liga que reúne a 36 participantes. Después de las primeras tres jornadas, los españoles acumulan cuatro puntos y los alemanes suman cinco, registros que los mantienen fuera de los ocho puestos que permiten avanzar directamente a los octavos de final.

La nueva edición del certamen establece que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria adicional para acceder a esa instancia. Los doce restantes quedarán eliminados.

Cómo les fue al Atlético y al Bayern en las primeras tres fechas

El Atlético comenzó su participación europea con una derrota por 2-1 frente al Liverpool en Inglaterra. Posteriormente, derrotó 2-0 al Manchester United en Madrid y empató 1-1 como visitante ante el Stuttgart.

Con esos resultados, el conjunto español terminó la tercera jornada con cuatro puntos, cuatro goles a favor y tres en contra.

El Bayern, por su parte, inició su campaña con una goleada por 5-0 sobre el Bodø/Glimt, empató 3-3 frente al Viking y volvió a igualar, esta vez 2-2, contra el Arsenal.

El equipo alemán completó así sus primeras tres presentaciones sin derrotas, con cinco puntos, diez goles convertidos y cinco recibidos.

Estadio Metropolitano de Madrid.

Los registros muestran diferencias en la producción ofensiva de ambos conjuntos durante el comienzo de la competición. Mientras el Bayern alcanzó los diez tantos, el Atlético convirtió cuatro y recibió menos goles.

Un historial marcado por finales y eliminatorias decisivas

Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentaron ocho veces en competiciones europeas, con cuatro victorias para los alemanes, dos triunfos españoles y dos empates.

Uno de los antecedentes más importantes corresponde a la final de la Copa de Europa de 1974. Después de igualar 1-1 en el primer encuentro, el Bayern se impuso 4-0 en el desempate y conquistó su primer título continental.

Décadas después, ambos clubes volvieron a protagonizar una eliminatoria decisiva en las semifinales de la Champions 2015/16.

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Diego Simeone ganó 1-0 en Madrid y perdió 2-1 en Alemania, pero consiguió la clasificación a la final gracias a la regla del gol de visitante, que todavía estaba vigente.

Los antecedentes en territorio español muestran una particularidad: el Atlético nunca perdió como local frente al Bayern en la Champions League.

Los madrileños ganaron 1-0 en las temporadas 2015/16 y 2016/17, mientras que el último enfrentamiento disputado en Madrid terminó igualado 1-1, durante la fase de grupos de 2020/21.

El conjunto español también registra 16 partidos consecutivos sin derrotas como local frente a equipos de la Bundesliga, una racha que comenzó después de caer ante Borussia Dortmund en la temporada 1996/97.

Los antecedentes de Julián Álvarez y Harry Kane en Europa

El cruce reúne a dos clubes que tuvieron goleadores destacados durante la última edición de la Champions League.

Julián Álvarez.

En la temporada 2025/26, el argentino Julián Álvarez convirtió diez goles para el Atlético de Madrid, superando el récord de ocho tantos que Diego Costa había establecido para el club en una misma edición de la competición.

El delantero cordobés, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, también conquistó la Champions League con Manchester City en 2023.

Por su parte, el inglés Harry Kane marcó 14 goles para el Bayern durante la temporada 2025/26, una cifra que estableció un nuevo récord para un futbolista inglés en una misma edición del torneo.

Además, Kane convirtió en diez encuentros consecutivos de Champions hasta la tercera jornada de la actual temporada, una marca que lo dejó a un partido del récord de once que conserva Cristiano Ronaldo.

El Metropolitano también será sede de la final de 2027

El estadio donde se disputará el Atlético-Bayern será también protagonista de la definición de esta Champions League.

La UEFA confirmó que el Metropolitano de Madrid albergará la final del torneo el sábado 5 de junio de 2027.

Será la segunda vez que el escenario del Atlético reciba el encuentro decisivo de la competición. La primera ocurrió en 2019, cuando Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham.

Con capacidad para más de 68.000 espectadores, el estadio madrileño volverá a recibir un enfrentamiento de tradición europea el martes 3 de noviembre.

Atlético de Madrid y Bayern Múnich disputarán su noveno enfrentamiento oficial en competiciones europeas, con puntos importantes para sus aspiraciones de avanzar a la próxima etapa de la Champions League.