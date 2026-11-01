Atlético de Madrid recibe al Bayern Múnich: cuándo juegan y las claves del duelo de Champions

Con una historia de enfrentamientos decisivos en Europa, ambos equipos volverán a cruzarse el martes 3 de noviembre, desde las 17 (hora argentina), en el Metropolitano. El duelo corresponde a la cuarta jornada de una Champions League en la que solo los ocho primeros de la tabla avanzarán directamente a octavos de final.
Deportes01 de noviembre de 2026Pamela OrellanaPamela Orellana
Champions League
Champions League.

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se enfrentarán el próximo martes 3 de noviembre en uno de los partidos destacados de la cuarta jornada de la Champions League 2026/27. El encuentro comenzará a las 17:00, hora argentina, en el estadio Riyadh Air Metropolitano, escenario de un nuevo capítulo entre dos clubes con una extensa historia de enfrentamientos en las competiciones europeas.

El partido tendrá importancia para la clasificación de ambos equipos en una fase liga que reúne a 36 participantes. Después de las primeras tres jornadas, los españoles acumulan cuatro puntos y los alemanes suman cinco, registros que los mantienen fuera de los ocho puestos que permiten avanzar directamente a los octavos de final.

La nueva edición del certamen establece que los equipos ubicados entre el noveno y el vigesimocuarto puesto deberán disputar una eliminatoria adicional para acceder a esa instancia. Los doce restantes quedarán eliminados.

Cómo les fue al Atlético y al Bayern en las primeras tres fechas

El Atlético comenzó su participación europea con una derrota por 2-1 frente al Liverpool en Inglaterra. Posteriormente, derrotó 2-0 al Manchester United en Madrid y empató 1-1 como visitante ante el Stuttgart.

Con esos resultados, el conjunto español terminó la tercera jornada con cuatro puntos, cuatro goles a favor y tres en contra.

El Bayern, por su parte, inició su campaña con una goleada por 5-0 sobre el Bodø/Glimt, empató 3-3 frente al Viking y volvió a igualar, esta vez 2-2, contra el Arsenal.

El equipo alemán completó así sus primeras tres presentaciones sin derrotas, con cinco puntos, diez goles convertidos y cinco recibidos.

Estadio Metropolitano de Madrid.
Estadio Metropolitano de Madrid.

Los registros muestran diferencias en la producción ofensiva de ambos conjuntos durante el comienzo de la competición. Mientras el Bayern alcanzó los diez tantos, el Atlético convirtió cuatro y recibió menos goles.

Un historial marcado por finales y eliminatorias decisivas

Atlético de Madrid y Bayern Múnich se enfrentaron ocho veces en competiciones europeas, con cuatro victorias para los alemanes, dos triunfos españoles y dos empates.

Uno de los antecedentes más importantes corresponde a la final de la Copa de Europa de 1974. Después de igualar 1-1 en el primer encuentro, el Bayern se impuso 4-0 en el desempate y conquistó su primer título continental.

Décadas después, ambos clubes volvieron a protagonizar una eliminatoria decisiva en las semifinales de la Champions 2015/16.

Fuga de Bolsonaro: demócratas indagan si funcionarios de Trump en Argentina lo ayudaron.Fuga de Bolsonaro: demócratas indagan si funcionarios de Trump en Argentina lo ayudaron

En aquella oportunidad, el equipo dirigido por Diego Simeone ganó 1-0 en Madrid y perdió 2-1 en Alemania, pero consiguió la clasificación a la final gracias a la regla del gol de visitante, que todavía estaba vigente.

Los antecedentes en territorio español muestran una particularidad: el Atlético nunca perdió como local frente al Bayern en la Champions League.

Los madrileños ganaron 1-0 en las temporadas 2015/16 y 2016/17, mientras que el último enfrentamiento disputado en Madrid terminó igualado 1-1, durante la fase de grupos de 2020/21.

El conjunto español también registra 16 partidos consecutivos sin derrotas como local frente a equipos de la Bundesliga, una racha que comenzó después de caer ante Borussia Dortmund en la temporada 1996/97.

Los antecedentes de Julián Álvarez y Harry Kane en Europa

El cruce reúne a dos clubes que tuvieron goleadores destacados durante la última edición de la Champions League.

Julián Álvarez.
Julián Álvarez.

En la temporada 2025/26, el argentino Julián Álvarez convirtió diez goles para el Atlético de Madrid, superando el récord de ocho tantos que Diego Costa había establecido para el club en una misma edición de la competición.

El delantero cordobés, campeón del mundo con la Selección argentina en Qatar 2022, también conquistó la Champions League con Manchester City en 2023.

Por su parte, el inglés Harry Kane marcó 14 goles para el Bayern durante la temporada 2025/26, una cifra que estableció un nuevo récord para un futbolista inglés en una misma edición del torneo.

Además, Kane convirtió en diez encuentros consecutivos de Champions hasta la tercera jornada de la actual temporada, una marca que lo dejó a un partido del récord de once que conserva Cristiano Ronaldo.

Kicillof Sadir“La estafa electoral más grande de la historia”: Kicillof apuntó contra Milei y dejó un mensaje para el peronismo

El Metropolitano también será sede de la final de 2027

El estadio donde se disputará el Atlético-Bayern será también protagonista de la definición de esta Champions League.

La UEFA confirmó que el Metropolitano de Madrid albergará la final del torneo el sábado 5 de junio de 2027.

Será la segunda vez que el escenario del Atlético reciba el encuentro decisivo de la competición. La primera ocurrió en 2019, cuando Liverpool derrotó 2-0 al Tottenham.

Con capacidad para más de 68.000 espectadores, el estadio madrileño volverá a recibir un enfrentamiento de tradición europea el martes 3 de noviembre.

Atlético de Madrid y Bayern Múnich disputarán su noveno enfrentamiento oficial en competiciones europeas, con puntos importantes para sus aspiraciones de avanzar a la próxima etapa de la Champions League.

Te puede interesar
Copa Mundial de Clubes

Mundial de Clubes 2029: cómo quedó el ranking de los equipos argentinos

Mariana Portilla
Deportes24 de octubre de 2026
La clasificación rumbo al próximo torneo ya empieza a tomar forma y los clubes argentinos quedaron repartidos en distintos escenarios. Estudiantes aparece como el mejor posicionado del país, con una ventaja importante sobre el resto y la posibilidad de asegurar su lugar si se consagra campeón de la Libertadores.
Lo más visto
Tu acceso gratis está listo: reclamalo hoy
LAS ENCUESTAS Y NOTICIAS A TU MAIL