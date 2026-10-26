Superclásico en la mira: los mensajes de Ponzio y Arruabarrena tras ganar

Boca y River abrirán la semana del Superclásico después de conseguir dos victorias por 1-0 en la fecha 14 del Torneo Clausura. El equipo de Rodolfo Arruabarrena derrotó a Independiente en Avellaneda y llegó a lo más alto de la Tabla Anual con 57 puntos, mientras que el conjunto de Leonardo Ponzio se impuso ante Racing en el Monumental. Tras los encuentros, ambos entrenadores analizaron sus equipos y dejaron mensajes para el tramo decisivo de la temporada.

El próximo enfrentamiento será el domingo 1 de noviembre, desde las 15, en la Bombonera. River seguirá la evolución de Aníbal Moreno y Sebastián Driussi, mientras Boca tendrá una semana de preparación después del desgaste que destacó su entrenador.

Ponzio pidió calma antes de visitar a Boca

River resolvió el encuentro ante Racing con un gol de Lautaro Rivero. Para Ponzio, el resultado tuvo un valor central para sostener los objetivos del equipo, incluso en un partido en el que debió cederle la iniciativa a su rival.

“Hoy había que ganar, para seguir con los objetivos. Tuvimos situaciones dejando el control a Racing. A veces, hay que jugar de esta manera y el equipo lo supo hacer”, explicó el entrenador.

Con la visita a Boca por delante, el DT puso el foco en la preparación del plantel y pidió evitar que la expectativa condicione el trabajo de los próximos días. “Es una semana distinta, pero primero no hay que jugar el partido antes”, sostuvo.

Ponzio remarcó que buscará mantener la dinámica de los entrenamientos y darles herramientas a sus jugadores para afrontar el encuentro. “Y que se relajen, que lo disfruten”, agregó.

También destacó el vínculo del grupo con River: “Muchos de los chicos que están acá nacieron en este club, muchos quieren estar en este club, muchos quisieron estar en este club, así que están en un momento ideal para afrontar ese desafío”.

Qué dijo sobre Aníbal Moreno y Sebastián Driussi

La situación física de Moreno y Driussi será uno de los puntos a seguir durante la semana. El mediocampista dejó la cancha a los 17 minutos y fue reemplazado por Lucas Silva, mientras que el delantero ni siquiera realizó la entrada en calor.

Ponzio aclaró que Moreno no está descartado para enfrentar a Boca. “Aníbal tiene un dolor lumbar, pero no está descartado, va a tener días para recuperarse”, indicó.

Sobre Driussi, explicó que también presentó una molestia lumbar que limitaba sus movimientos: “Me decía que no podía picar y hay que estar al 100”. Su disponibilidad para el Superclásico quedó pendiente de la evolución física.

Arruabarrena valoró el triunfo, pero puso freno a los elogios

Boca consiguió la victoria frente a Independiente sobre el cierre del partido. A los 42 minutos del segundo tiempo, Facundo Herrera convirtió de cabeza después de un córner de Sebastián Villa y le dio al Xeneize los tres puntos en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini.

Arruabarrena destacó que ambos equipos buscaron el arco rival y diferenció lo ocurrido en cada etapa. Señaló que Boca tuvo mayor posesión durante el primer tiempo, mientras que Independiente avanzó y generó situaciones en el segundo.

“Hicimos un buen partido, nos faltó los últimos 25 metros estar más precisos”, evaluó. Además, reconoció el efecto del calendario sobre el rendimiento: “Hemos tenido un desgaste mental y tomamos decisiones apuradas”.

Aunque el triunfo dejó a Boca en la cima de la Tabla Anual con 57 puntos, el entrenador evitó dar por cumplidos los objetivos. “Muchos elogios todo muy lindo pero nos restan todavía dos meses y esperemos poder llegar a pelear algo el 19 de diciembre”, expresó.

De cara a los próximos días, valoró la posibilidad de contar con una semana completa de trabajo: “Vendrá una semana larga. Bien merecido lo tienen”.

Cuándo se juega el Superclásico y qué le queda a River

Boca recibirá a River el domingo 1 de noviembre a las 15 en la Bombonera. Los dos equipos llegarán al encuentro después de imponerse en sus respectivos clásicos ante Independiente y Racing.

Luego de visitar al Xeneize, River cerrará la primera fase del Clausura frente a Aldosivi en el estadio José María Minella de Mar del Plata, con fecha y horario por definir. El inicio de los playoffs está previsto para el fin de semana del domingo 22 de noviembre, con los octavos de final.