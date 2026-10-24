Mundial de Clubes 2029: cómo quedó el ranking de los equipos argentinos

La clasificación rumbo al próximo torneo ya empieza a tomar forma y los clubes argentinos quedaron repartidos en distintos escenarios.

Aunque todavía faltan casi tres años para el próximo Mundial de Clubes, la pelea por los lugares que tendrá Sudamérica ya empezó a tomar forma. Y después de una semana decisiva de copas internacionales, Estudiantes de La Plata quedó mejor parado que el resto de los equipos argentinos.

El Pincha eliminó a Flamengo en el Maracaná, avanzó a la final de la Copa Libertadores 2026 y alcanzó los 62 puntos en el ranking Conmebol, donde se ubica tercero detrás de Flamengo y Palmeiras.

La posición tiene una particularidad importante: Flamengo ya está clasificado al Mundial de Clubes por haber ganado la Libertadores 2025, mientras que Palmeiras y Estudiantes disputarán la final de esta edición. Eso significa que uno de los dos conseguirá otro de los pasajes al torneo de 2029.

El esquema utilizado para la clasificación contempla seis plazas sudamericanas. Cuatro corresponden a los campeones de la Copa Libertadores de 2025, 2026, 2027 y 2028, mientras que las dos restantes se asignan a los mejores clubes del ranking que no hayan conseguido previamente su boleto como campeones.

La tabla se construye exclusivamente con los resultados obtenidos en la Libertadores. Los equipos reciben tres puntos por acceder a la fase de grupos, tres por cada victoria, uno por empate y otros tres por avanzar de instancia. La Copa Sudamericana, en cambio, no entrega unidades para esta clasificación.

Estudiantes y Palmeiras jugarán la final de la Libertadores.

El límite de dos clubes por país

El sistema establece un máximo de dos representantes de un mismo país, salvo que más equipos consigan su clasificación al ganar la Libertadores. La restricción puede modificar completamente la pelea por los cupos de ranking.

Si Estudiantes se consagra campeón, Argentina ya tendrá un club asegurado y quedará, en principio, un solo lugar disponible vía ranking para otro equipo argentino, salvo que posteriormente otro conjunto del país gane alguna de las Libertadores restantes.

Lo mismo sucede con Brasil. Flamengo ya está adentro. Si Palmeiras se consagra este año, tendrá dos campeones clasificados y los restantes equipos brasileños no podrán ingresar por ranking, aunque terminen entre los primeros puestos. La excepción sería que otro club de ese país también gane la Libertadores en 2027 o 2028.

Cómo están los argentinos

Con la tabla actual, Estudiantes es por amplia diferencia el equipo argentino mejor posicionado, con 62 puntos. Racing aparece segundo con 35, seguido por Independiente Rivadavia, Platense y Vélez, todos con 24. Más atrás se ubican River, con 23; Rosario Central, con 20; Central Córdoba, con 14; Lanús, con 12; Boca, con 10; y Talleres, con 7.

Dentro de ese escenario, River y Boca aparecen obligados a recuperar terreno, aunque parten de situaciones diferentes. El Millonario quedó con 23 puntos y su ausencia en la Libertadores 2026 le impidió seguir sumando durante esta temporada. Para volver a acercarse a los primeros puestos necesitará clasificarse a las ediciones de 2027 y 2028 y avanzar varias rondas, ya que el sistema premia tanto los resultados como la progresión dentro del torneo. Con dos Libertadores todavía por delante, una buena campaña puede modificar considerablemente la posición de un equipo en el escalafón.

Boca parte todavía más atrás, con apenas 10 puntos, pero tiene una vía indirecta para volver a meterse en carrera. Ganar la actual Copa Sudamericana no le otorgaría unidades para el ranking del Mundial de Clubes, aunque sí le garantizaría un lugar en la fase de grupos de la Libertadores 2027. A partir de allí volvería a sumar por su participación, victorias, empates y avances de ronda.

El Xeneize también puede conseguir ese boleto por las competencias locales, por lo que su prioridad pasa por asegurarse nuevamente presencia en la Libertadores y, desde allí, comenzar a descontar la amplia diferencia que hoy lo separa de los primeros puestos.

El Millonario quedó con 23 puntos y su ausencia en la Libertadores 2026 le impidió seguir sumando durante esta temporada.

Dos años que pueden cambiar todo

La foto actual favorece claramente a Estudiantes, pero no define la clasificación. Las Libertadores de 2027 y 2028 todavía repartirán una enorme cantidad de puntos y también dos boletos directos para sus respectivos campeones.

Para los argentinos, la clave estará en conseguir presencia sostenida en el torneo continental. Estudiantes ya construyó una ventaja importante gracias a su campaña de 2026; Racing conserva una base de 35 puntos; River necesita recuperar terreno y Boca prácticamente está obligado a disputar las próximas dos Libertadores si quiere tener posibilidades reales de competir por ranking.

A eso se suma la variable de los campeones. Cada título obtenido por un club argentino modifica la cantidad de lugares disponibles para los demás, mientras que las consagraciones brasileñas también pueden alterar la tabla debido al límite de dos equipos por país.