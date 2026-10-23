Estudiantes vs. Palmeiras: cuándo y dónde se juega la final de la Libertadores

Estudiantes de La Plata enfrentará a Palmeiras en la final de la Copa Libertadores 2026, que se disputará el sábado 28 de noviembre en el Estadio Centenario de Montevideo. El título se resolverá a partido único en Uruguay, mientras que el horario oficial todavía no fue confirmado.

El conjunto argentino consiguió su clasificación al eliminar a Flamengo por penales en el Maracaná, con una actuación decisiva de Muslera, que atajó tres remates en la definición. Del otro lado estará Palmeiras, que también necesitó una tanda desde los doce pasos para superar a Fluminense.

Cuándo se juega la final y qué falta confirmar

La definición continental ya tiene fecha y sede: será el 28 de noviembre en la capital uruguaya, en un estadio con capacidad para más de 60.000 espectadores.

El horario permanece pendiente de confirmación. Por ese motivo, los antecedentes de otras finales no deben tomarse como una programación oficial para el cruce entre Estudiantes y Palmeiras.

La Libertadores se define a partido único desde 2019. En esta edición, ambos equipos viajarán a territorio uruguayo para disputar el encuentro que decidirá al campeón.

El Centenario, un escenario histórico con un antecedente para Palmeiras

El estadio elegido ocupa un lugar central en la historia del fútbol. Allí se jugó la primera final de un Mundial, en 1930, cuando Uruguay venció 4-2 a Argentina y conquistó el título.

El Centenario también recibió una final única de la Copa Libertadores en 2021, con Palmeiras como protagonista. En aquella oportunidad, el equipo brasileño derrotó 2-1 a Flamengo y levantó el trofeo en Montevideo.

Ese antecedente volverá a acompañar al conjunto paulista, que regresará al mismo escenario para enfrentar a Estudiantes. Para el Pincha, la cita será la continuidad de su clasificación conseguida en el Maracaná.

Cómo llegaron Estudiantes y Palmeiras a la definición

Estudiantes aseguró su lugar en la final después de dejar en el camino a Flamengo en Brasil. Muslera fue determinante en los penales: sus tres atajadas inclinaron la clasificación a favor del equipo platense.

Palmeiras, dirigido por Abel Ferreira, había ganado 2-1 la semifinal de ida ante Fluminense en el Maracaná, con Agustín Giay entre los goleadores. Sin embargo, perdió 1-0 como local en la revancha, resultado que igualó la serie.

La clasificación se resolvió por penales y el arquero Carlos Miguel tuvo una intervención decisiva. Palmeiras se impuso 5-3 en la tanda y obtuvo el pasaje a la final que disputará frente al Pincha en Montevideo.