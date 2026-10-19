River Plate ganó en Córdoba y mantiene abierta la pelea por clasificarse a la Copa Libertadores 2027. El 3 a 0 sobre Belgrano lo dejó séptimo en la Tabla Anual, con 49 puntos y a cuatro del tercer puesto, cuando todavía quedan nueve unidades en disputa. Además de sumar en el cierre del campeonato, el equipo de Leonardo Ponzio puede buscar el boleto como campeón del Clausura o beneficiarse con una eventual reasignación de cupos.

Tomás Galván, Ángel Correa y Thiago Almada marcaron los goles del triunfo en el estadio Mario Alberto Kempes, por la fecha 13 de la Zona B. El resultado le permitió al conjunto de Núñez quedar un punto por encima de Belgrano y Gimnasia de La Plata, ambos con 48 unidades.

Qué necesita River en la Tabla Anual

El primer objetivo es recortar la distancia con los puestos de clasificación. Boca y Argentinos Juniors encabezan la acumulada con 54 puntos, seguidos por Rosario Central e Independiente Rivadavia, que tienen 53. Más atrás aparecen Vélez, con 52, e Instituto, con 50.

River necesita sumar y esperar que los equipos que tiene por delante cedan terreno. Tres victorias lo llevarían a 58 puntos, aunque esa cosecha, por sí sola, no garantiza una posición determinada: también dependerá de los resultados de sus competidores.

El tramo final incluye tres compromisos:

Racing , como local.

Boca , como visitante, en el Superclásico.

Aldosivi, en Mar del Plata.

El cruce con Boca tendrá una incidencia especial: además de lo que representa el clásico, enfrentará a River con uno de los líderes de la tabla que define las plazas internacionales.

Ganar el Clausura, la otra vía de clasificación

La Tabla Anual no es el único camino. El campeón del Torneo Clausura obtiene un lugar en la Libertadores, independientemente de su ubicación en la acumulada.

Para sostener esa alternativa, River primero debe asegurarse un puesto entre los ocho mejores de su zona y acceder a los octavos de final. Antes de enfrentar a Belgrano estaba noveno, con 17 puntos en 12 presentaciones; la victoria lo llevó a 20 y lo mantuvo en la pelea dentro de los lugares de acceso a los playoffs.

Superar esa primera instancia le permitiría disputar las eliminatorias por el título y buscar allí la clasificación continental.

Cómo podría ayudar Boca a River

El reparto de plazas también puede cambiar si un equipo consigue clasificarse por más de una vía. Si el campeón del Clausura ocupa uno de los lugares de acceso por la Tabla Anual, el reordenamiento puede beneficiar al siguiente conjunto habilitado de la acumulada.

En ese escenario aparece Boca. Una consagración del Xeneize en la Copa Sudamericana o la Copa Argentina, combinada con su posición final en el campeonato local, podría modificar la distribución de los boletos y favorecer indirectamente a River.

Sin embargo, esos resultados no equivalen a una clasificación automática para el Millonario. El beneficio dependerá de qué equipos obtengan los títulos, de cómo termine la Tabla Anual y de las reglas de reasignación correspondientes a cada competencia.

Por eso, mientras observa lo que ocurre con su clásico rival, River necesita mejorar su propia posición. La goleada en Córdoba le dio margen para seguir en carrera; los encuentros ante Racing, Boca y Aldosivi definirán con qué chances llega al cierre.