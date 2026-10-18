Supercopa Argentina: la revancha de Estudiantes y la oportunidad histórica de Independiente Rivadavia.

Supercopa Argentina.

La Supercopa Argentina 2026 pondrá frente a frente a Estudiantes de La Plata e Independiente Rivadavia de Mendoza en una final que tendrá un nuevo campeón en la historia del certamen. El conjunto platense buscará revancha por la derrota que sufrió ante River en su primera participación, mientras que el equipo mendocino tendrá la posibilidad de convertirse en el primer representante del interior del país en conquistar este trofeo.

El encuentro quedó programado para el jueves 12 de noviembre, a las 20, en el estadio Julio César Villagra de Belgrano de Córdoba, después de una serie de modificaciones anunciadas por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Será la decimotercera edición de una competencia que reúne a campeones de distintos torneos nacionales.

La clasificación de ambos equipos responde a dos conquistas obtenidas durante 2025. Estudiantes llegó por haber ganado el Trofeo de Campeones, mientras que Independiente Rivadavia consiguió su lugar tras coronarse en la Copa Argentina, con una campaña que marcó un hito para el fútbol mendocino.

Estudiantes y la revancha de una final que se escapó sobre el cierre

Para el Pincha será su segunda participación en la Supercopa Argentina. La primera ocurrió en marzo de 2024, cuando disputó ante River Plate la edición correspondiente a 2023, en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

Aquella noche, Estudiantes comenzó ganando con un gol de Javier Correa, pero el equipo dirigido entonces por Martín Demichelis revirtió el resultado en los minutos finales. Un tanto en contra de Zaid Romero y un remate de Rodrigo Aliendro sellaron el 2-1 que le permitió a River quedarse con el título.

La derrota dejó al conjunto albirrojo sin una copa que había alcanzado por su consagración en la Copa Argentina 2023. Ahora tendrá una nueva oportunidad, aunque con una vía de clasificación diferente.

El pasaje a la Supercopa 2026 llegó después de un cierre de 2025 especialmente exitoso. Estudiantes primero conquistó el Torneo Clausura al vencer por penales a Racing, tras igualar 1-1, y posteriormente disputó el Trofeo de Campeones frente a Platense, ganador del Apertura.

Supercopa Argentina: la revancha de Estudiantes y la oportunidad histórica de Independiente Rivadavia.

En aquella definición, celebrada en San Nicolás, el Pincha volvió a encontrarse en desventaja cuando Franco Zapiola abrió el marcador para el Calamar. Sin embargo, Lucas Alario apareció con dos goles sobre el cierre para dar vuelta el encuentro y asegurar el triunfo por 2-1.

Esa consagración habilitó una segunda presentación de Estudiantes en la Supercopa Argentina. A diferencia de lo ocurrido ante River, cuando llegó como ganador de la Copa Argentina, esta vez participará como campeón del Trofeo de Campeones.

Independiente Rivadavia, ante un récord que ningún club del interior consiguió

Del otro lado estará Independiente Rivadavia, que afrontará su primera Supercopa Argentina después de conseguir el primer título oficial nacional en la historia del fútbol mendocino.

La Lepra conquistó la Copa Argentina 2025 en una final frente a Argentinos Juniors disputada en Córdoba. Después de empatar 2-2 en los 90 minutos, el equipo que dirigía Alfredo Berti se impuso por 5-3 en la definición por penales.

Aquella consagración tuvo varios episodios decisivos. Independiente Rivadavia llegó a estar dos goles arriba, sufrió dos expulsiones y terminó jugando con nueve futbolistas. El empate de Argentinos llegó sobre el cierre, cuando la Lepra había quedado en inferioridad numérica.

En los penales apareció Gonzalo Marinelli, quien había ingresado por la lesión del arquero Ezequiel Centurión y terminó convirtiéndose en protagonista al detener el remate de Tomás Molina. Finalmente, Sebastián Villa ejecutó el penal que aseguró el título.

El recorrido del conjunto mendocino también incluyó una clasificación frente a River en semifinales, resuelta desde los doce pasos, y triunfos ante Tigre y otros rivales que le permitieron alcanzar una definición inédita.

La conquista fue el primer campeonato nacional del club en sus 112 años de historia y lo convirtió en el primer representante de Mendoza en obtener un título oficial de alcance nacional.

Supercopa Argentina: la revancha de Estudiantes y la oportunidad histórica de Independiente Rivadavia.

Pero la Supercopa ofrece una posibilidad adicional: ningún club del interior del país logró ganarla desde la creación del certamen en 2012.

Hasta ahora, tres equipos de esa procedencia disputaron la definición y terminaron derrotados. Rosario Central perdió ante Boca por penales, Patronato de Paraná cayó frente al Xeneize y Central Córdoba de Santiago del Estero fue superado por Vélez.

Independiente Rivadavia intentará modificar ese registro y sumar una segunda conquista nacional a su historia. También será el primer equipo mendocino en disputar el partido que enfrenta a los campeones de las competencias que otorgan acceso a la Supercopa.

Córdoba, los cambios de fecha y cómo se definirá el título

La final tendrá otra particularidad: Córdoba recibirá por tercera vez la Supercopa Argentina, aunque será la primera ocasión en que se dispute en el estadio Julio César Villagra, conocido como el Gigante de Alberdi.

Las dos definiciones anteriores celebradas en esa provincia tuvieron como escenario el Mario Alberto Kempes. Una de ellas fue precisamente la derrota de Estudiantes frente a River en 2024.

El camino hacia esta nueva final estuvo atravesado por distintas reprogramaciones. Originalmente, el encuentro debía disputarse el 21 de julio de 2026, pero la AFA suspendió toda la actividad prevista para esa jornada debido al regreso de la Selección Argentina al país después del Mundial.

Posteriormente, la organización estableció el 11 de noviembre como nueva fecha. Sin embargo, el cronograma volvió a modificarse: primero se anunció el viernes 13 y finalmente se fijó el jueves 12.

La última modificación coincidió con la confirmación de los compromisos internacionales de la Selección Argentina, que enfrentará a Uruguay el viernes 13 de noviembre en Buenos Aires y a Costa Rica el martes 17 en Córdoba.

✅ Modificación de fecha y confirmación de sede y horario para la 13ª edición de la #SupercopaArgentina ⚽ @EdelpOficial 🆚 @CSIRoficial 🗓️ Jueves 12 de noviembre ⌚ 20 hs 🏟️ Estadio Julio César Villagra https://t.co/6NWwYVgvwl — Copa Argentina AXION energy (@Copa_Argentina) October 16, 2026

La definición se disputará a partido único. Si Estudiantes e Independiente Rivadavia empatan durante los 90 minutos reglamentarios, habrá 30 minutos suplementarios, divididos en dos tiempos de 15. Si persiste la igualdad, el campeón se resolverá mediante tiros desde el punto penal.

El ganador se incorporará por primera vez al historial de campeones de la Supercopa Argentina, una competencia cuyo palmarés encabeza River con tres títulos, seguido por Boca y Vélez con dos cada uno.

Para Estudiantes, será la oportunidad de conquistar una copa que se le escapó sobre el final en su anterior participación. Para Independiente Rivadavia, la posibilidad de extender la conquista histórica de 2025 y convertirse en el primer club del interior que levante la Supercopa Argentina.