Este 25 de noviembre se cumplen seis años de la muerte de Diego Armando Maradona, ocurrida en 2020, cuando tenía 60 años, en una vivienda de Tigre. La fecha vuelve a reunir el recuerdo de su carrera, la conmoción que provocó su despedida y la permanencia de una figura cuya influencia atravesó las fronteras del deporte. En la víspera del aniversario, la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) publicó un homenaje centrado en ese legado.

Bajo el título “Maradona, una huella que el tiempo no borra”, la entidad destacó la continuidad de su presencia en la memoria colectiva. “A seis años de su partida, Diego Armando Maradona permanece en la historia del fútbol argentino como una figura irrepetible, cuyo legado trasciende generaciones y continúa presente en cada rincón del deporte”, expresó en el mensaje difundido en su portal oficial.

Una despedida que atravesó generaciones y fronteras

La noticia de su muerte provocó una conmoción inmediata en la Argentina y tuvo repercusión internacional. El Gobierno decretó tres días de duelo nacional y miles de personas se acercaron a la Casa Rosada para despedirlo. Las camisetas, los cantos y las lágrimas acompañaron una jornada marcada por el afecto hacia el capitán campeón del mundo en México 1986.

La despedida también se extendió fuera del país. En Nápoles, donde su carrera deportiva construyó un vínculo profundo con la ciudad, y en distintos puntos del mundo, clubes, futbolistas e hinchas le rindieron homenaje. Su muerte reunió a quienes habían seguido sus partidos y a generaciones que conocieron sus jugadas a través de imágenes y relatos.

De Villa Fiorito a la consagración en México

Criado en Villa Fiorito, Maradona comenzó a mostrar desde chico las condiciones que marcarían su trayectoria. En Argentinos Juniors dio sus primeros pasos y se destacó por una combinación de habilidad, imaginación y capacidad para resolver con la pelota. Su llegada a Boca Juniors amplió esa proyección antes de continuar su carrera en Europa.

Las etapas en Barcelona y Napoli consolidaron su reconocimiento internacional. En el club italiano, sus actuaciones y los títulos conquistados reforzaron una relación con los hinchas que excedió los resultados: Diego se convirtió en una referencia deportiva y popular para la ciudad napolitana.

Con la Selección Argentina, el punto más alto llegó en el Mundial de México 1986, cuando fue capitán del equipo campeón. El partido frente a Inglaterra dejó dos de las escenas más recordadas de su carrera: la “Mano de Dios” y el “Gol del Siglo”, tantos que quedaron asociados a aquella consagración por razones diferentes y que siguen formando parte de la historia del fútbol.

El recuerdo que une a quienes lo vieron y a quienes llegaron después

En su homenaje, la AFA puso el acento en la transmisión de ese legado. El mensaje vinculó la experiencia de quienes pudieron verlo jugar con la de quienes se acercaron después a su historia mediante sus goles, sus gambetas y los recuerdos compartidos por otras generaciones.

Esa continuidad también tiene expresiones cotidianas en murales, banderas y tribunas, donde su figura permanece presente. Su historia conserva un lugar tanto en la memoria deportiva como en la cultura popular argentina, más allá de los resultados y las estadísticas que dejó su carrera.

#DiegoEterno Seis años. Seguís entre nosotros. Gracias para siempre, Diego. https://t.co/utZjGuUayf — 🇦🇷 Selección Argentina ⭐⭐⭐ (@Argentina) November 25, 2026

A seis años de su muerte, el aniversario vuelve sobre aquella despedida, pero también sobre todo lo que la precedió: los comienzos en Fiorito, su recorrido por los clubes y la camiseta argentina con la que alcanzó la consagración mundial. Entre quienes lo vieron jugar y quienes conocieron después sus hazañas, el recuerdo de Maradona continúa transmitiéndose.