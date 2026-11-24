Rodolfo Arruabarrena identificó la derrota ante Deportivo Riestra como el punto de quiebre de Boca Juniors y advirtió que el equipo deberá sostener la concentración para aprovechar las oportunidades que tiene en el cierre de temporada. Después de conquistar la Copa Sudamericana 2026, el entrenador repasó la transformación del plantel, habló del desgaste físico y anticipó los cuidados necesarios para enfrentar a Independiente Rivadavia por los octavos de final del Torneo Clausura.

En una entrevista con el canal oficial del club, el Vasco aseguró que sus jugadores “tienen la posibilidad de hacer historia”, pero acompañó esa expectativa con una advertencia: “Somos un equipo duro, pero en cuanto nos confiamos y relajamos un poquito, nos puede ganar cualquiera”. Boca recibirá al conjunto mendocino este miércoles 25 de noviembre, a las 21, en La Bombonera, con un lugar en los cuartos de final en juego.

Los diez minutos de vestuario que marcaron un cambio

Al reconstruir el recorrido del equipo, Arruabarrena se detuvo en lo que ocurrió después de la derrota por 3 a 0 ante Deportivo Riestra. Según contó, los jugadores le pidieron quedarse diez minutos más en el vestuario para conversar entre ellos. El entrenador ubicó en ese episodio el “click” que precedió a la mejoría futbolística de las semanas siguientes.

“En este club cuando te caés te tenés que levantar rápido”, explicó. Su relato puso el foco en la respuesta del grupo después del golpe y en la capacidad de los futbolistas para asumir responsabilidades dentro del plantel.

En ese proceso, destacó el aporte de los referentes y señaló especialmente a Leandro Paredes. “Necesitás líderes positivos y yo acá los tengo, Leandro es el principal, pero detrás de ellos hay varios”, sostuvo. También recordó que, antes de la final internacional, les había pedido tranquilidad y que disfrutaran de la oportunidad, pese a la presión propia de una definición.

Qué evaluará Arruabarrena para enfrentar a Independiente Rivadavia

La preparación para el Clausura quedó condicionada por el viaje de regreso desde Barranquilla y el esfuerzo de la final. El técnico describió el estado del plantel como el “cansancio típico de un viaje largo”, al que se sumó haber jugado con temperaturas elevadas y mucha humedad.

Aunque remarcó la predisposición de los futbolistas, también dejó claro el riesgo de exigirlos en este tramo del calendario: “Cualquier lesión en este momento los mantendría afuera de este tramo final”. Por eso, la evaluación física y el diálogo con los jugadores forman parte de las decisiones previas al encuentro.

Arruabarrena no confirmó una formación en las declaraciones aportadas. Sí explicó que quienes no sumaron minutos ante Atlético Mineiro se entrenaron con normalidad y mostraron “mucha alegría y ganas de participar”. Ante el escaso tiempo disponible para trabajar en cancha, el cuerpo técnico recurrió además a charlas y videos para preparar el cruce.

El Vasco calificó a Independiente Rivadavia, dirigido por Alfredo Berti, como “un gran equipo”, más allá de que no haya conseguido los resultados que buscaba durante el torneo. Su advertencia sobre las consecuencias de relajarse también tuvo como marco ese compromiso eliminatorio.

Las claves de la final y el detalle que lo sorprendió

Boca conquistó la Sudamericana el sábado 21 de noviembre al derrotar 2 a 0 a Atlético Mineiro, con goles de Santiago Ascacíbar y Miguel Merentiel, en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. Al analizar el partido, Arruabarrena destacó la importancia de controlar la pelota y superar la presión del rival.

El entrenador explicó que había contemplado distintas variantes tácticas de Eduardo Domínguez, entre ellas la utilización de un falso nueve. Sin embargo, reconoció que lo sorprendió la marca de Fred sobre Paredes, una situación que Boca pudo resolver mediante la salida de sus defensores centrales.

En ese aspecto, valoró el trabajo de Facundo Herrera en la circulación desde el fondo. “Nos gusta tener la pelota, el campo iba a estar rápido y con la humedad y el calor era importante tener el balón”, señaló. También subrayó la necesidad de evitar expulsiones: “Era fundamental entrar once y salir once”, afirmó al recordar cómo las inferioridades numéricas habían afectado al equipo en otras ocasiones.

El respaldo de Riquelme y el compromiso de los suplentes

Arruabarrena también repasó las decisiones sobre la conformación del plantel y aseguró que fue transparente con Juan Román Riquelme respecto de las incorporaciones y las salidas. Según explicó, el 90% de esas determinaciones fueron consensuadas con el presidente del club.

“El presidente me ha cumplido siempre, todo lo que hemos hablado”, expresó. A la vez, reivindicó el trabajo de quienes tuvieron menos continuidad: “A todos les dije que iban a tener oportunidades, me saco el sombrero con quienes no la tienen, pero los tengo trabajando en el día a día”. Para el entrenador, esa predisposición fortalece tanto al grupo como su tarea cotidiana.

Con la Sudamericana y la consagración en la tabla anual como conquistas de la temporada, Boca buscará avanzar ahora en el Clausura. El ganador del encuentro ante Independiente Rivadavia pasará a cuartos de final, mientras continúa pendiente la definición de la Copa Argentina frente a Platense.