Vélez Sarsfield superó a Belgrano de Córdoba por penales y pasó a cuartos de final.

El Torneo Clausura 2026 comenzó su etapa de eliminación directa y ya tiene al primer equipo clasificado a los cuartos de final. Vélez Sarsfield superó a Belgrano de Córdoba por penales y abrió una instancia que continuará con encuentros decisivos hasta el miércoles 25 de noviembre, cuando Boca Juniors reciba a Independiente Rivadavia en La Bombonera.

Los ganadores avanzarán a los cuartos de final, previstos para el fin de semana del 29 de noviembre. Posteriormente se disputarán las semifinales y la gran final, programada para el sábado 12 de diciembre en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata.

Vélez eliminó a Belgrano y se convirtió en el primer clasificado

El primer encuentro de los octavos de final dejó una definición cargada de emociones en el estadio José Amalfitani. Vélez y Belgrano empataron 2-2 después de 120 minutos, por lo que la clasificación debió resolverse mediante tiros desde el punto penal.

El conjunto cordobés abrió el marcador a los 11 minutos del primer tiempo con un gol de Ramiro Hernandes. En el complemento, Ronaldo Martínez igualó el resultado para el equipo dirigido por Guillermo Barros Schelotto.

Durante el tiempo suplementario, Nicolás Fernández volvió a poner en ventaja a Belgrano, pero Dilan Godoy marcó el empate definitivo y llevó el encuentro a los penales. Allí apareció la gran figura de la noche: Tomás Marchiori, quien atajó tres remates y permitió que Vélez se impusiera 3-1 en la definición.

De esta manera, el Fortín consiguió el primer boleto a cuartos y ahora espera al ganador del enfrentamiento entre Argentinos Juniors e Independiente.

La eliminación de Belgrano dejó fuera de competencia al campeón del Apertura, que de todas maneras tiene asegurada su participación en el Trofeo de Campeones del 19 de diciembre.

Los octavos de final: días, horarios y partidos

Tras la clasificación de Vélez, quedan siete encuentros pendientes para completar el cuadro. Este sábado será el turno de Defensa y Justicia ante Barracas Central, mientras que Argentinos Juniors e Independiente protagonizarán otro de los cruces destacados.

El domingo se disputarán tres encuentros, entre ellos River frente a Lanús en el Monumental. La actividad continuará el lunes en La Plata con Gimnasia ante Newell's y finalizará el miércoles con la presentación de Boca e Independiente Rivadavia.

Los partidos serán transmitidos por ESPN Premium y TNT Sports, según la programación correspondiente a cada encuentro. Este es el cronograma de los octavos de final, con horarios de Argentina:

Fecha Partido Horario Viernes 20/11 Vélez 2 (3) – Belgrano 2 (1) Finalizado Sábado 21/11 Defensa y Justicia – Barracas Central 15:00 Sábado 21/11 Argentinos Juniors – Independiente 17:00 Domingo 22/11 Rosario Central – Gimnasia de Mendoza 16:00 Domingo 22/11 River – Lanús 19:00 Domingo 22/11 Instituto – Huracán 22:00 Lunes 23/11 Gimnasia de La Plata – Newell's 17:00 Miércoles 25/11 Boca – Independiente Rivadavia 21:00

Cómo quedó el cuadro de cuartos de final

Con Vélez ya clasificado, comienza a definirse el camino de los equipos que buscarán llegar a las semifinales. Los cruces de cuartos están organizados de la siguiente manera:

Instituto o Huracán frente a River o Lanús .

Vélez frente a Argentinos Juniors o Independiente .

Rosario Central o Gimnasia de Mendoza frente a Defensa y Justicia o Barracas Central .

Boca o Independiente Rivadavia frente a Gimnasia de La Plata o Newell's.

Esto significa que Vélez conocerá a su próximo rival este sábado, mientras que los restantes enfrentamientos quedarán definidos una vez finalizados los octavos.

El cuadro también establece que Boca y River únicamente podrían enfrentarse en una hipotética final, ya que se encuentran en sectores diferentes de la llave.

Los cuartos de final se disputarán durante el fin de semana del 29 de noviembre, con los equipos mejor ubicados en la fase regular como locales.

River y Boca, los desafíos de los grandes

Entre los partidos más atractivos aparece el enfrentamiento entre River y Lanús, que se disputará el domingo a las 19 en el estadio Monumental. El conjunto millonario intentará aprovechar la localía para avanzar a una instancia en la que podría enfrentarse con Instituto o Huracán.

Boca tendrá una programación especial: su partido contra Independiente Rivadavia se jugará recién el miércoles 25 de noviembre, a las 21, debido a su participación en la final de la Copa Sudamericana frente a Atlético Mineiro.

El Xeneize contará con la localía en La Bombonera y buscará continuar su recorrido hacia una final que, por la distribución del cuadro, podría enfrentar a los dos equipos más populares del país.

También Rosario Central, uno de los mejores equipos de la fase regular, buscará sostener su rendimiento cuando reciba el domingo a Gimnasia de Mendoza.

Boca enfrentará a Independiente Rivadavia el miércoles 25 de noviembre, a las 21.

Cuándo se juegan los cuartos, las semifinales y la final

La Liga Profesional ya tiene establecido el calendario de las próximas instancias del certamen. Los cuartos de final se disputarán el fin de semana del 29 de noviembre, mientras que las semifinales están previstas para el 5 y 6 de diciembre. La final se jugará el sábado 12 de diciembre, en el Estadio Diego Armando Maradona de La Plata, con presencia de ambas parcialidades.

Todas las eliminatorias serán a partido único. En los octavos, cuartos y semifinales se jugará en el estadio del equipo mejor ubicado durante la fase regular.

Si un encuentro termina empatado después de los 90 minutos, habrá dos tiempos suplementarios de 15 minutos. Si persiste la igualdad, la clasificación se resolverá mediante penales.

El campeón del Clausura obtendrá además un lugar directo en la fase de grupos de la Copa Libertadores 2027 y disputará el Trofeo de Campeones contra Belgrano, ganador del Apertura. Ese encuentro está programado para el sábado 19 de diciembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.