Una nueva encuesta nacional volvió a poner el foco sobre el escenario presidencial de 2027 y registró diferencias importantes entre Axel Kicillof y Javier Milei. El relevamiento de la consultora Tendencias mostró que el gobernador de la provincia de Buenos Aires reúne el 47,4% de las preferencias en una eventual segunda vuelta, frente al 36,9% obtenido por el Presidente.

La distancia entre ambos dirigentes alcanza los 10,5 puntos porcentuales, según las respuestas recogidas entre el 26 de octubre y el 2 de noviembre de 2026.

El estudio, realizado sobre 5.578 personas habilitadas para votar en todo el país, también examinó un escenario de primera vuelta con otros referentes políticos. En esa comparación, la diferencia entre Milei y Kicillof resultó considerablemente menor.

Los números del balotaje entre Milei y Kicillof

La principal pregunta del relevamiento planteó una hipotética segunda vuelta presidencial entre el mandatario nacional y el gobernador bonaerense.

Ante esa alternativa, el 47,4% de los participantes manifestó su preferencia por Kicillof, mientras que el 36,9% eligió a Milei.

El resto de las respuestas se distribuyó entre distintas opciones: el 6,4% afirmó que votaría en blanco, el 5,1% señaló que no concurriría a votar y el 4,2% indicó que todavía no sabía qué decisión tomaría.

La medición refleja una diferencia considerable entre los dos dirigentes dentro de ese escenario hipotético, aunque no permite anticipar el resultado de una elección que todavía no tiene candidaturas ni condiciones de competencia definitivamente establecidas.

Los porcentajes corresponden a las preferencias declaradas durante el período de relevamiento y no a votos efectivamente emitidos.

Qué pasa cuando aparecen otros candidatos

La consultora también evaluó una hipótesis electoral con cuatro dirigentes.

En ese escenario, Kicillof registró el 34% de intención de voto y Milei alcanzó el 33,8%, una diferencia de apenas 0,2 puntos porcentuales.

Por su parte, Myriam Bregman obtuvo el 10,4% de las preferencias y Juan Schiaretti reunió el 7,1%.

Además, el 6,3% de los encuestados respondió que votaría en blanco o anularía su voto, mientras que el 8,4% manifestó que todavía no tenía una decisión tomada.

La comparación entre ambas preguntas muestra cómo cambia la distribución de las preferencias cuando se modifica la oferta electoral.

Mientras la simulación de segunda vuelta presenta una brecha de dos dígitos, el escenario con cuatro candidatos registra porcentajes prácticamente iguales entre el Presidente y el gobernador bonaerense.

El escenario electoral de Milei rumbo a 2027

El relevamiento de Tendencias se incorpora a una serie de estudios que analizan las preferencias electorales, la imagen de los dirigentes y las posibilidades de acompañamiento hacia las próximas elecciones presidenciales.

Como informó Grupo La Provincia, una reciente encuesta de Zentrix registró que el 59,2% de los consultados afirmó que jamás votaría a Milei, mientras que el rechazo declarado hacia Kicillof fue del 51,4%.

Ese trabajo midió disposición a votar a cada dirigente y no una competencia directa entre candidatos, por lo que sus porcentajes no resultan equivalentes a los de la simulación elaborada por Tendencias.

En su informe, Tendencias interpretó que el oficialismo conserva un núcleo de respaldo, aunque enfrenta dificultades para ampliar su base electoral. Se trata de una evaluación de la consultora sobre las respuestas obtenidas y no de un resultado electoral definitivo.

La investigación fue realizada mediante una encuesta online con metodología CAWI y consignó un nivel de confianza del 95% y un margen de error informado de ±1,3 puntos porcentuales.

Los resultados dejan dos datos centrales para el análisis de 2027: una diferencia de 10,5 puntos entre Milei y Kicillof en una eventual segunda vuelta y un escenario prácticamente equilibrado cuando se incorporan otros dos candidatos.

La evolución de esas preferencias dependerá de las próximas mediciones, las candidaturas que finalmente se presenten y las condiciones políticas en las que se desarrollen las elecciones.