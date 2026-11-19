Malena Galmarini, senadora del Frente Renovador.

La senadora bonaerense Malena Galmarini salió al cruce del ministro de Economía, Luis Caputo, después de que el funcionario compartiera un video del encuentro peronista realizado en San Fernando. La dirigente del Frente Renovador respondió al gesto del titular del Palacio de Hacienda con críticas a su gestión y una defensa de la construcción política que impulsa Sergio Massa.

El intercambio comenzó con una publicación en X: Caputo difundió imágenes de los dirigentes cantando la marcha peronista y acompañó el registro con un emoji de una persona llevándose la mano al rostro. Galmarini interpretó esa reacción como una señal de preocupación ante el acercamiento entre distintas expresiones opositoras y sostuvo que esa articulación busca desplazar al oficialismo nacional.

La respuesta no quedó limitada al encuentro partidario. La legisladora planteó que una alternativa al gobierno de Javier Milei debe promover la industria, la actividad agropecuaria y el trabajo, y contrapuso esas prioridades con el peso que atribuye a la especulación financiera dentro del esquema económico vigente.

De la marcha peronista a la discusión económica

Galmarini incorporó a su mensaje la situación de los jubilados y el reconocimiento de las tareas de cuidado, especialmente las que realizan las mujeres. También mencionó la educación y la seguridad entre los asuntos que deberían ordenar una propuesta opositora. Su intervención presentó la reunión como parte de una búsqueda de acuerdos sobre políticas públicas, además de un acercamiento entre dirigentes.

El cierre concentró la chicana dirigida al ministro: “No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso”, escribió. La referencia a los indicadores financieros formó parte de su respuesta irónica al funcionario.

En el video que motivó el intercambio aparecen Massa, Galmarini, Mayra Mendoza, Natalia de la Sota, Victoria Tolosa Paz y Gerardo Zamora, entre otros participantes. Las imágenes corresponden al encuentro por el Día de la Militancia, celebrado el martes en San Fernando.

Está bien que te agarres la cabeza. El miedo no es zonzo. Nos ves juntos, con ganas, construyendo la unidad que te va a sacar de ese lugar desde el que vendiste la Argentina. Y la vamos a recuperar, eh! Con incentivo a la producción, industrialización y agropecuaria, nacional que genera trabajo, sin timba financiera. Apoyando a los laburantes que se rompen el lomo y no a los apostadores de poca monta. Sosteniendo a nuestros jubilados que dieron su vida por el país Cuidando a quienes cuidan, sobre todo a las mujeres que sostenemos el sistema de producción, con sus hombros, en sus espaldas. Garantizando y mejorando la educación para que nuestros pibes y pibas sientan que vivir acá es posible. Protegiendo a la población de la delincuencia, para que no haya más víctimas ni victimarios. No te alteres que te sube la presión, el riesgo país y se te mueve el dólar. Un beso. 😘 — Malena Galmarini (@MalenaGalmarini) November 19, 2026

La foto de San Fernando y el límite de la unidad

La convocatoria reunió al Frente Renovador, referentes de La Cámpora, integrantes de la Liga de Intendentes y dirigentes del peronismo federal. Esa composición permitió al massismo mostrar vínculos que exceden su estructura propia, aunque el encuentro también dejó expuestas las diferencias que persisten dentro del justicialismo: no participaron representantes del Movimiento Derecho al Futuro, el espacio de Axel Kicillof.

El ministro de Gobierno bonaerense, Carlos Bianco, había señalado que ni el gobernador ni su movimiento recibieron una invitación. El funcionario buscó restarle dramatismo: “No es un problema y les deseamos mucha suerte”.

Perón nos une, con la Argentina por delante. La unidad se construye paso a paso, con todas y todos adentro, por el país que viene. https://t.co/F7bXCAOdlk — Frente Renovador (@FrenteRenovador) November 18, 2026

Desde el massismo destacaron el alcance federal de la reunión y su aporte a una construcción electoral más amplia. El diputado bonaerense Alexis Guerrera valoró la participación de representantes de distintas provincias y sostuvo que la propuesta debe superar los límites de Buenos Aires.

En ese marco, volvió a expresar su preferencia por Sergio Massa para la próxima elección presidencial. Para ordenar esas aspiraciones, Guerrera defendió la continuidad de las primarias. “Lo mejor que nos podría pasar es una PASO nacional”, sostuvo. Su planteo apunta a que la candidatura surja de una competencia electoral y obtenga legitimidad entre los votantes, en lugar de depender exclusivamente de un acuerdo entre conducciones.

La combinación de despliegue territorial, acuerdos políticos y defensa de las PASO forma parte de una estrategia que el Frente Renovador viene desarrollando hacia 2027 con plenarios seccionales y reuniones con autoridades municipales.

En uno de los últimos encuentros, Mónica Litza, dirigente renovadora y presidenta del Consorcio de Gestión del Puerto Dock Sud, había fijado un condicionamiento: “No cuenten con Massa para hacer nada que pueda poner en riesgo la unidad”. La definición dejó planteada una prioridad que vuelve a aparecer en el mensaje de Galmarini: ampliar los acuerdos antes de cerrar las candidaturas.

El cruce con Caputo encontró al massismo en ese proceso. Galmarini defendió la capacidad del encuentro para reunir a distintas corrientes y confrontó con el programa económico nacional. La ausencia del MDF y el debate pendiente sobre las postulaciones muestran, al mismo tiempo, cuánto falta resolver para convertir esa coincidencia opositora en una propuesta electoral común.