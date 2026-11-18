Karina Milei, Martín Menem y Sebastián Pareja.

La pelea por el poder dentro de La Libertad Avanza (LLA) atraviesa una nueva etapa en la provincia de Buenos Aires. Las diferencias entre Sebastián Pareja, principal armador bonaerense de Karina Milei, y los sectores vinculados con Eduardo “Lule” Menem y Martín Menem se trasladan a las candidaturas municipales, las coordinaciones territoriales y las designaciones en organismos nacionales. Mientras el oficialismo busca consolidarse para 2027, los conflictos internos ya provocaron rupturas de bloques y reacomodamientos en distintos distritos.

La disputa tiene como trasfondo el control de una estructura política que pretende competir por la Gobernación y las 135 intendencias bonaerenses. Pareja conserva la presidencia partidaria provincial, pero los Menem, dirigentes provenientes del PRO y referentes de otras corrientes libertarias también buscan intervenir en las decisiones electorales y en la organización territorial.

El escenario expone una contradicción con el discurso del presidente Javier Milei, que hizo del cuestionamiento a la política tradicional y del achicamiento estatal dos de sus principales banderas. En Buenos Aires, las diferencias dentro del oficialismo también involucran cargos públicos, funcionarios con actividad partidaria y disputas por la representación política en las delegaciones nacionales.

Los Menem, Pareja y la pelea por el control del armado bonaerense

El crecimiento territorial de Pareja modificó los equilibrios dentro de LLA. El dirigente consolidó una estructura de coordinadores, concejales y legisladores que le permitió ampliar su influencia provincial, pero esa construcción comenzó a generar tensiones con sectores de la conducción nacional interesados en tener mayor intervención sobre las decisiones locales.

Las diferencias también alcanzan a Las Fuerzas del Cielo, agrupación vinculada con el asesor presidencial Santiago Caputo. En octubre, un congreso juvenil celebrado en Morón reunió a más de 1.200 participantes, según los organizadores, y terminó con cuestionamientos cruzados entre referentes cercanos a Pareja y militantes identificados con Caputo. La disputa incluye la representación legislativa, el protagonismo de la militancia digital y los lugares en las futuras listas.

En paralelo, la negociación con el PRO introduce otra variable. Diego Santilli, jefe de Gabinete nacional, manifestó su intención de competir por la Gobernación en 2027 y recibió el respaldo público de Pareja. Sin embargo, la eventual candidatura provincial todavía no fue formalizada, mientras continúan las conversaciones sobre cómo distribuir las postulaciones municipales entre libertarios y aliados del macrismo.

Diego Santilli y Sebastián Pareja junto a los hermanos Milei en la Sexta Sección Electoral.

De La Plata al conurbano: las internas que fragmentan a LLA

Las diferencias entre las conducciones nacionales y provinciales tienen consecuencias concretas en los municipios. En La Plata, el sector del concejal Juan Pablo Allan, cercano a Patricia Bullrich, mantiene una competencia política con el espacio referenciado en el diputado bonaerense Juan Esteban Osaba, aliado de Pareja y con aspiraciones de ampliar su influencia territorial.

En San Andrés de Giles, los concejales Augusto Bianchi y Sandra Aranda abandonaron la bancada que compartían con Ariel Hure, identificado con el parejismo, y conformaron un nuevo bloque. Aunque continuaron respaldando al Presidente, quedaron fuera de la estructura legislativa oficial de LLA.

La fragmentación también se manifestó en Pilar, donde Solana Marchesán dejó el partido y se incorporó a Consolidación Argentina, mientras que en Quilmes el concejal Ricardo Rij abandonó la bancada libertaria y se acercó al Frente Renovador. En La Matanza, la salida de Leila Gianni profundizó las diferencias locales. Otros reacomodamientos se registraron en Junín, San Isidro y Zárate, entre distintos sectores partidarios y aliados.

Estas rupturas muestran que las disputas por el liderazgo no se limitan a las figuras nacionales: también afectan la organización de los concejos deliberantes, las alianzas locales y las expectativas de quienes pretenden disputar intendencias en 2027.

ANSES: el organismo nacional que también atraviesa la disputa territorial

Uno de los aspectos más relevantes del enfrentamiento es el papel de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES). Sus delegaciones tienen presencia permanente en los municipios y concentran la atención de jubilados, pensionados y beneficiarios de prestaciones. Distintos relevamientos periodísticos identificaron funcionarios con responsabilidades en el organismo que también participan de la estructura política libertaria.

En La Plata, Micaela Fragasso aparece vinculada con la conducción del organismo y la coordinación partidaria de la Octava Sección Electoral. En Olavarría, Celeste Arouxet ocupa una jefatura regional y mantiene protagonismo dentro del armado libertario de la Séptima Sección.

Celeste Arouxet junto a Pareja durante la inauguración de una sede porteña de LLA en agosto.

Los movimientos también alcanzan al interior. En San Pedro, Analía Corvino pasó de conducir una oficina de ANSES a ocupar una banca en la Legislatura bonaerense. En Tandil, Gonzalo Santamarina dejó una jefatura regional antes de convertirse en concejal. En ambos casos, los reemplazos se produjeron dentro de estructuras vinculadas con el oficialismo.

En Bahía Blanca, el desplazamiento de Ingrid Czerniecki, relacionada con el diputado Oscar Liberman, y la llegada de Tomás Peyrano, dirigente del PRO cercano a Cristian Ritondo, expusieron otra dimensión de la interna. El movimiento fue interpretado por sectores libertarios locales como un reordenamiento favorable al macrismo y contrario al espacio de Liberman, vinculado con Las Fuerzas del Cielo.

Otros cambios se registraron en Escobar, donde Dominga Edith Olmedo reemplazó a Enrique Pagniez, y en Avellaneda, con la designación de Daniel Amigo. En Chivilcoy, Nicolás Felice combina responsabilidades en ANSES con participación en la organización juvenil libertaria. Los antecedentes permiten observar cómo se relacionan las designaciones institucionales y las trayectorias partidarias, aunque no acreditan por sí mismos irregularidades en el manejo de fondos previsionales.

Tigre: Scioli, los Menem y una nueva pulseada por las candidaturas

La disputa alcanzó uno de sus capítulos más recientes en Tigre, donde trascendió que los Menem evalúan impulsar a Daniel Scioli como candidato a intendente. La posibilidad encuentra resistencias entre dirigentes libertarios locales y sectores vinculados con Pareja, que buscan conservar influencia sobre el armado municipal.

El distrito ya había registrado un cambio significativo en mayo, cuando Claudio Baumgarten, candidato libertario en elecciones anteriores, fue desplazado de la conducción local de ANSES. Su reemplazante, Vanina Pignata, mantiene vínculos políticos con el concejal Juan Furnari, cercano al sector de los Menem.

La controversia se suma a las diferencias alrededor del coordinador local Miguel Schmukler, vinculado con el equipo económico nacional, y a la ruptura del bloque de concejales encabezada por Diego Avancini.

La visita de Karina Milei prevista para este jueves 19 de noviembre a una planta industrial de Tigre agrega actualidad al conflicto. La recorrida se realizará sin la participación del referente libertario Segundo Cernadas y su bloque, mientras que Schmukler tampoco asistiría por encontrarse de viaje. La candidatura de Scioli no está confirmada, pero su nombre ya provoca cuestionamientos dentro del oficialismo.

Daniel Scioli.

La demostración de unidad y las decisiones pendientes para 2027

Frente a las divisiones, Pareja reunió en octubre a más de 400 concejales libertarios en Avellaneda, con el objetivo de coordinar una agenda legislativa y fortalecer la organización municipal. El encuentro buscó proyectar unidad, aunque no resolvió las diferencias por los liderazgos territoriales, las alianzas con el PRO y las futuras candidaturas.

El nuevo escenario combina una disputa por la conducción partidaria con otra por la influencia sobre organismos nacionales. Mientras los Menem amplían sus contactos en territorio bonaerense y Pareja intenta preservar su estructura, distintos sectores reclaman participación en las decisiones.

El desafío pendiente de La Libertad Avanza es transformar una organización atravesada por liderazgos enfrentados en una estructura electoral común. Con las candidaturas todavía abiertas, los cambios en ANSES y las fracturas municipales muestran que la definición del armado bonaerense hacia 2027 continúa lejos de cerrarse.

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