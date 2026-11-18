José Luis Salomón, intendente de Saladillo (BA)

—Intendente, ¿prevén actualizar las tasas municipales en 2027? ¿Cómo buscan equilibrar la recaudación con la capacidad de pago de los contribuyentes?

Es complejo el tema, pero ya este año lo que hicimos fue actualizar tasas, no aumentarlas. A diferencia de otros años, cuando aplicamos aumentos importantes en las tasas, este año no lo hicimos. Precisábamos hacerlo por una cuestión de deterioro de la composición de la tasa. Sin embargo, tomamos la decisión de no hacerlo para tratar de no afectar mucho la capacidad de pago de los contribuyentes de Saladillo.

Y arrancamos el año actualizando la tasa cada dos meses, de acuerdo a un índice que combina el índice de inflación y el índice de actualización salarial, el RIPTE (Remuneración Imponible Promedio de los Trabajadores Estables). El porcentaje que resulta de esa combinación lo aplicamos tanto a la tasa de red vial como a la de servicios públicos.

Y así lo manejamos todo el año. Veremos si este año el Concejo Deliberante nos aprueba la continuidad de ese esquema de trabajo. Esa es la intención, seguir como lo hicimos durante 2026.

—En materia salarial, este año alcanzaron acuerdos con los trabajadores municipales. ¿Qué previsiones incluye el presupuesto para recomponer sus ingresos en 2027?

Nosotros este año, con los acuerdos paritarios que se fueron dando, más algunas cuestiones puntuales que hemos ido dando, superamos un poco el nivel de la inflación de este año. Creo que estamos en un 41% acumulado, aproximadamente.

Eso es bueno en términos relativos. Uno es consciente de que falta mucho por delante para seguir trabajando con el tema de la recomposición salarial. Ojalá el año que viene baje la inflación y eso nos permita también ir recuperando de a poco el poder adquisitivo del salario municipal.

Saladillo otorga bono de $100.000 a empleados municipales por el Día del Empleado.

Nosotros tuvimos una primera paritaria en marzo, una segunda en junio y una tercera que hicimos en agosto, y eso nos dio un 41% en total.

El otro día estaba haciendo una comparación entre las paritarias y la inflación desde que arrancamos la gestión, en diciembre de 2015, hasta la fecha. La comparación nos dio que hemos superado la inflación, aunque no por mucho. Tenemos un 18.000% de aumento por paritarias y un 17.000% de inflación. Hemos superado el proceso inflacionario en lo que tiene que ver con el salario básico de los municipales.

Hay mucho por trabajar por delante. Nunca nos deja conformes lo que podemos hacer. Tampoco podemos hacer a veces mucho más de lo que hemos otorgado, porque los números no dan. Los trabajadores son los que también manejan y administran la cuestión contable nuestra. Ellos mismos son conscientes de las dificultades que tenemos para aumentar los salarios tanto como quisiéramos. Así que seguiremos trabajando en ese sentido con todas las herramientas que podamos tener al alcance de la mano.

El 8 fue el Día del Empleado Municipal. Habitualmente el municipio hacía una cena, pero este año, al igual que el año pasado, no la hicimos. Dimos feriado el 10 y le dimos un bono de 100 mil pesos a cada municipal para reforzar un poco el salario municipal. Ya lo pagamos.

Y este mes también nos tocó pagar el último tramo del acuerdo paritario. Nos habíamos comprometido a que el último aumento fuera del 13% de acá a fin de año. El 7% se había pagado en agosto, con el sueldo del 1.º de septiembre, y el 6% se pagó en octubre, con el sueldo del 1.º de noviembre. Así que este mes nos tocó pagar el aumento salarial y también ese bono de 100 mil pesos. Lo cobraron solamente los municipales. El bono no lo cobraron ni los funcionarios ni los concejales.