Mariel Fernández conmemoró el Día de la Militancia Peronista con un mensaje centrado en el valor de la organización popular. A través de sus redes sociales, recordó el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, y reivindicó la participación del pueblo trabajador en aquel acontecimiento.

“Un día como hoy de 1972, gracias a la organización del pueblo trabajador, el General Juan Domingo Perón regresaba a nuestra Patria”, expresó en su publicación. Fernández evocó el retorno después de la proscripción y el exilio, y puso el acento en el esfuerzo colectivo de la militancia.

Su mensaje vinculó esa participación con dos aspectos: la posibilidad de concretar el regreso de Perón y la recuperación de derechos políticos. Según sostuvo, la organización, la lucha y la constancia fueron determinantes en ese proceso.

“Esta fecha nos recuerda el valor de la organización, la lucha y la constancia de la militancia, que hicieron posible el regreso de Perón y la recuperación del derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus representantes”, afirmó.

Fernández cerró su publicación con la consigna “Luche y vuelve” y un saludo a sus compañeros y compañeras. La conmemoración tuvo como eje el reconocimiento a quienes participaron de aquella lucha y al papel de la organización popular en la historia del peronismo.