Mariel Fernández reivindicó la organización popular en el Día de la Militancia Peronista
Mariel Fernández conmemoró el Día de la Militancia Peronista con un mensaje centrado en el valor de la organización popular. A través de sus redes sociales, recordó el regreso de Juan Domingo Perón a la Argentina, el 17 de noviembre de 1972, y reivindicó la participación del pueblo trabajador en aquel acontecimiento.
“Un día como hoy de 1972, gracias a la organización del pueblo trabajador, el General Juan Domingo Perón regresaba a nuestra Patria”, expresó en su publicación. Fernández evocó el retorno después de la proscripción y el exilio, y puso el acento en el esfuerzo colectivo de la militancia.
Su mensaje vinculó esa participación con dos aspectos: la posibilidad de concretar el regreso de Perón y la recuperación de derechos políticos. Según sostuvo, la organización, la lucha y la constancia fueron determinantes en ese proceso.
“Esta fecha nos recuerda el valor de la organización, la lucha y la constancia de la militancia, que hicieron posible el regreso de Perón y la recuperación del derecho del pueblo argentino a elegir libremente a sus representantes”, afirmó.
Fernández cerró su publicación con la consigna “Luche y vuelve” y un saludo a sus compañeros y compañeras. La conmemoración tuvo como eje el reconocimiento a quienes participaron de aquella lucha y al papel de la organización popular en la historia del peronismo.