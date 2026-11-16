Suprema Corte de Justicia de Buenos Aires

El gobierno de Axel Kicillof oficializó este lunes 16 de noviembre las renuncias de dos juezas y una defensora oficial de la Justicia bonaerense. Las salidas, correspondientes a los departamentos judiciales de San Isidro, Mercedes y Bahía Blanca, se producen en medio de las gestiones para cubrir centenares de puestos y cuando la discusión sobre la integración de la Suprema Corte de Justicia provincial sigue sin una definición.

La publicación de los decretos coincide con el compromiso del Ejecutivo de enviar al Senado bonaerense más de 200 pliegos para designar magistrados y funcionarios. Pero las negociaciones avanzan por dos carriles: el Gobierno busca que las vacantes de juzgados, cámaras, fiscalías y defensorías tengan tratamiento antes de diciembre, mientras los cuatro lugares libres del máximo tribunal quedarían fuera del paquete de acuerdos de fin de año.

La distinción cobra importancia frente al calendario legislativo. Con el período ordinario próximo a finalizar, las propuestas necesitan ingresar a la Cámara alta, pasar por la comisión competente y obtener el acuerdo parlamentario. Las nuevas jubilaciones vuelven a mostrar que, aun mientras se prepara una tanda de designaciones, siguen produciéndose retiros en distintos fueros.

Tres renuncias oficializadas en el Boletín Oficial

Los decretos 2173, 2174 y 2175/2026, firmados el 8 de noviembre y publicados este lunes, aceptaron tres renuncias por motivos jubilatorios, con efecto desde el 1° de octubre. Los actos llevan las firmas de Kicillof, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Juan Martín Mena, y el ministro de Gobierno, Carlos Bianco.

En San Isidro, el decreto 2173 aceptó la renuncia de Mirta Angélica Ravera Godoy, jueza del Juzgado de Responsabilidad Penal Juvenil N.º 2. Había sido designada en 2001 al frente del entonces Tribunal de Menores N.º 5 y pasó a desempeñar su función actual en 2007, tras la reorganización del fuero establecida por la legislación provincial.

Dos frentes en la Justicia bonaerense: nuevos retiros, pliegos pendientes y una Corte en pausa.

El decreto 2174 corresponde a María Celina Estela Bereterbide, defensora oficial del fuero Criminal y Correccional del Departamento Judicial Mercedes, donde había sido designada en 2006. Por su parte, el decreto 2175 formalizó el retiro de María Gabriela Lombardi, jueza del Tribunal del Trabajo N.º 1 de Bahía Blanca desde 2003.

Las tres renuncias ya tienen una fecha de vigencia anterior a su publicación. Su oficialización pone nombre y destino a puestos que deben incorporarse a los procedimientos de cobertura, en fueros con funciones diferentes: responsabilidad penal juvenil, defensa pública y justicia laboral. La continuidad de la atención de los expedientes puede sostenerse mediante mecanismos de reemplazo transitorio mientras se tramitan nombramientos definitivos.

Más de 200 pliegos y una carrera contra el calendario

En una reunión con las autoridades del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial bonaerense, Kicillof anticipó el envío de más de 200 pliegos al Senado, con estimaciones que rondan las 250 propuestas. Participaron también Mena y el asesor general de Gobierno, Santiago Pérez Teruel. Los representantes judiciales reclamaron cubrir las vacantes y avanzar en la discusión sobre la autonomía presupuestaria del Poder Judicial.

El Ejecutivo dispone de ternas elevadas por el Consejo de la Magistratura, encargado de seleccionar aspirantes a cargos de jueces y funcionarios del Ministerio Público. Una de las estimaciones difundidas desde la administración provincial menciona 282 ternas disponibles, aunque esa cifra no equivale a nombramientos aprobados ni significa que todos los pliegos hayan ingresado al Senado.

La Comisión de Asuntos Constitucionales y Acuerdos, que preside el senador Emmanuel González Santalla, deberá intervenir en el tratamiento de las propuestas antes de que la Cámara alta vote los acuerdos correspondientes. La última tanda de designaciones aprobada por el Senado data del 25 de junio de 2025. Por eso, la posibilidad de resolver una parte importante de los nombramientos antes de finalizar noviembre depende del avance de los expedientes y de los consensos legislativos.

La magnitud de las vacantes en juzgados y defensorías

Un relevamiento de la Suprema Corte fechado el 21 de septiembre contabilizó 238 cargos de magistrados vacantes o próximos a quedar vacantes antes de diciembre, equivalentes al 17% de la planta comprendida en ese estudio. Otro registro, elaborado sobre la estructura del Ministerio Público, identificó 233 vacantes entre fiscales, defensores y asesores de incapaces.

Entre los magistrados, el fuero Penal concentra 86 cargos sin cubrir, y Penal Juvenil registra otros 24. Este último presenta una proporción particularmente elevada de vacantes, mientras los fueros Laboral y de Familia también muestran faltantes. En el Ministerio Público, el mayor volumen corresponde a agentes fiscales, con 143 puestos vacantes, seguidos por las defensorías penales, con 53.

El mapa no es uniforme. Lomas de Zamora y San Isidro figuran entre los departamentos judiciales con más vacantes del Ministerio Público; La Plata registra 15 puestos sin cubrir en las categorías relevadas. La falta de titulares obliga a recurrir a subrogancias y otros mecanismos temporales para sostener tareas judiciales, mientras los expedientes de designación completan sus etapas administrativas y parlamentarias.

La Suprema Corte sigue fuera de la negociación de fin de año

El máximo tribunal bonaerense funciona con tres de sus siete integrantes: el presidente Sergio Torres, el vicepresidente Daniel Soria y la ministra Hilda Kogan. Las cuatro vacantes se acumularon tras el fallecimiento de Héctor Negri en 2020, las salidas de Eduardo De Lázzari y Eduardo Pettigiani en 2021 y la jubilación de Luis Genoud en 2024.

Torres reclamó reiteradamente completar la integración del tribunal y advirtió sobre las dificultades que supone resolver causas con una composición reducida. Para determinados pronunciamientos, la Corte debe completar su integración mediante la convocatoria de otros magistrados, incluidos jueces de Casación. La cobertura de esos cuatro puestos requiere un acuerdo político diferente al de las ternas para los restantes organismos judiciales.

La Gobernación pretende separar la discusión por la Corte de las negociaciones legislativas sobre el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y las reelecciones de intendentes. En el oficialismo y la oposición siguen abiertas las conversaciones sobre los nombres que podrían ocupar los cuatro lugares, sin un entendimiento definitivo. La resolución de ese frente podría trasladarse a 2027.

En cambio, la prioridad inmediata del Ejecutivo es lograr que el Senado trate la nueva tanda de pliegos. Las tres jubilaciones publicadas este lunes exponen la continuidad de las salidas de funcionarios judiciales en un sistema que espera incorporaciones. Entre los trámites administrativos, la discusión parlamentaria y la negociación por la Corte, la cobertura de cargos vuelve a ocupar un lugar central en el cierre del año bonaerense.