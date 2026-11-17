Javier Milei respondió a la suba del riesgo país con una acusación política y una ratificación del ajuste del gasto público. Durante la cena por el 85° aniversario del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (CICyP), en el Alvear Palace Hotel, el Presidente atribuyó la persistencia del indicador al temor a “Orcolandia” y convocó a los empresarios a convertirse en “benefactores sociales” a través de sus ganancias.

“Hasta que la Argentina no deje atrás a ‘Orcolandia’, va a seguir”, sostuvo el mandatario al referirse al riesgo país. Su explicación puso el foco en el escenario político, mientras que su respuesta económica volvió a apoyarse en reducir el gasto estatal para avanzar con una baja de impuestos.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el riesgo país había vuelto a superar los 840 puntos durante la jornada del 16 de noviembre. El indicador llegó a 843 unidades, en una rueda con caídas de los bonos argentinos y pérdidas de las acciones nacionales en Wall Street.

Más recortes como condición para bajar impuestos

Frente al auditorio empresarial, Milei dejó explícita su decisión de profundizar la reducción del gasto. “No voy a cesar en bajar todo lo que pueda el gasto público para devolverle el dinero a los verdaderos generadores y dueños de la riqueza”, afirmó. Así, presentó la continuidad de la motosierra como el camino elegido para concretar su promesa tributaria.

El Presidente aseguró que, desde el comienzo de su gestión, el Gobierno les devolvió a los contribuyentes más de US$25.000 millones. La cifra fue expuesta como parte de su defensa del programa económico: “La motosierra es para eso: para devolverle el dinero a sus generadores, que son los contribuyentes. Se terminó la mentira del Estado en la Argentina”, sostuvo.

Ese planteo también atravesó su propuesta de extender los beneficios del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) al conjunto de la actividad económica. “La economía se va a convertir en un mega RIGI, pero para eso necesito bajar el gasto público”, señaló. La ampliación fue presentada como un objetivo sujeto a nuevos recortes, sin un cronograma de implementación en las declaraciones aportadas.

El pedido a los empresarios y la referencia a Elon Musk

El discurso combinó la defensa del ajuste estatal con una convocatoria al sector privado. “Si queremos ser un país grande nuevamente, los invito a que sean benefactores sociales ganando mucho dinero porque eso es lo que crea prosperidad”, expresó Milei ante los asistentes.

Para el mandatario, el ahorro, la desregulación y la formación de las personas no alcanzan por sí solos para impulsar el crecimiento. “Ustedes pueden tener ahorros, desregular, tener personas con una capacidad humana sublime, pero no van a crecer si no hay espíritu empresarial”, afirmó. Luego destacó a los emprendedores que asumen riesgos y buscan resolver problemas.

Como respaldo de esa visión, relató una conversación con Elon Musk durante su primer encuentro. Según recordó Milei, el empresario le dijo que se levantaba pensando qué podía hacer para ayudar a la gente. El Presidente utilizó esa anécdota para insistir en su asociación entre las ganancias empresariales y la prosperidad.

Elogios a Bullrich y señalamientos a Villarruel y Posse

La intervención también incluyó un mensaje sobre las diferencias dentro del Gobierno. Milei elogió a Patricia Bullrich por la implementación del protocolo antipiquetes y contrapuso su actuación con la posición que, según su relato, habían mantenido Nicolás Posse y Victoria Villarruel.

“Cuando Bullrich me presentó su protocolo antipiquetes, Nicolás Posse no quería y Victoria Villarruel, menos”, afirmó, en referencia a su exjefe de Gabinete y a la vicepresidenta. De ese modo, el reconocimiento a Bullrich estuvo acompañado por un señalamiento público a otros protagonistas de su gestión.

En materia económica, el horizonte que planteó quedó atado a la continuidad del ajuste. “Necesitamos crecer para bajar la presión impositiva y en eso estamos trabajando. Nuestra hipótesis es que toda la economía converja en el RIGI”, sostuvo.