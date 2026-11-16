Carlos Bianco.

El gobierno de Axel Kicillof fijó este lunes una posición sobre el proyecto para regular las apuestas online impulsado por La Cámpora en la Legislatura bonaerense. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, cuestionó que la iniciativa se presentara sin consultar previamente al Ejecutivo y reclamó que la creación de fondos específicos se discuta en la Comisión de Presupuesto, junto con el esquema de recaudación que la Provincia pretende incorporar al Presupuesto 2027.

Las declaraciones introducen una nueva diferencia dentro del oficialismo, después de que la Comisión de Juegos de Azar de Diputados no consiguiera quórum para avanzar con la iniciativa. El Ejecutivo acompaña las medidas de prevención de la ludopatía y regulación del juego, pero plantea reparos sobre cómo establecer y administrar los recursos económicos que aportarían las plataformas habilitadas.

El pronunciamiento llega antes de la reunión convocada para este martes 17 de noviembre, cuando los legisladores volverán a intentar avanzar con el proyecto de Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, que propone establecer un régimen integral de prevención y abordaje de los riesgos asociados a las apuestas en línea.

El reclamo de Bianco por la falta de consulta previa

Durante su conferencia de prensa, Bianco expresó el malestar del Ejecutivo por la presentación de una iniciativa con consecuencias presupuestarias sin una articulación previa con el Gobierno provincial. “Hubiese sido bueno que nos pidan la posición antes de presentar el proyecto”, sostuvo el funcionario, en referencia a los legisladores que impulsan la propuesta.

El ministro consideró que los proyectos de estas características deberían trabajarse mediante borradores y mecanismos de coordinación antes de iniciar su recorrido parlamentario. El planteo expuso diferencias sobre el procedimiento elegido por los autores de la iniciativa, en una discusión que involucra tanto la protección de los usuarios como la distribución de nuevos recursos públicos.

Sin embargo, Bianco aclaró que el Gobierno coincide con los objetivos generales del proyecto. Explicó que el Instituto Provincial de Lotería y Casinos, presidido por Gonzalo Atanasof, ya presentó modificaciones, agregados y supresiones al articulado, especialmente en los capítulos referidos a controles, prevención y funcionamiento de las plataformas.

Qué partes del proyecto respalda el Ejecutivo

La propuesta de Tignanelli y Olivetto reúne 64 artículos destinados a regular las apuestas digitales, prevenir la ludopatía y fortalecer la persecución del juego clandestino. Entre sus herramientas figuran la identificación biométrica de los usuarios, restricciones a la publicidad, límites a los depósitos, mecanismos de autoexclusión y nuevas facultades de investigación.

Bianco distinguió los primeros tres títulos del proyecto, relacionados con prevención, regulación y persecución de las apuestas ilegales, de los dos capítulos finales, que establecen instrumentos de financiamiento. Sobre las medidas de control expresó coincidencias generales, aunque el organismo provincial encargado de regular la actividad presentó observaciones.

La principal diferencia aparece en la creación de dos fondos específicos. El primero, destinado al cuidado de la salud mental y la atención de la ciberludopatía, se financiaría mediante aportes vinculados con los gastos que realizan las plataformas en publicidad y promociones. La iniciativa contempla distribuir el 70% de esos recursos entre municipios y reservar el 30% para el Ministerio de Salud bonaerense.

El segundo instrumento busca financiar a clubes de barrio, entidades deportivas y deportistas de alto rendimiento. Establece un aporte mensual de las operadoras equivalente al 3% de los premios pagados, con una distribución del 85% para el fondo provincial de entidades de bien público y deportivas y del 15% para becas destinadas a deportistas.

El FOPIS y el 2% que Kicillof quiere incorporar al Presupuesto

Para fundamentar la postura oficial, Bianco recordó que en septiembre el Gobierno provincial anunció una medida propia destinada a obtener recursos adicionales de las apuestas online. Mediante la Resolución 1149/2026, el Instituto Provincial de Lotería y Casinos estableció una alícuota del 2% sobre los premios de juegos digitales de resolución inmediata, como las tragamonedas virtuales.

El esquema se encuadra en la Ley 15.079, que contempla aportes sobre esa modalidad de juego. Los apostadores son los sujetos alcanzados por la retención, mientras que las empresas operadoras deben ingresarla como responsables sustitutos. Los recursos se vinculan con el Fondo de Progreso e Inclusión Social (FOPIS) y los destinos previstos por la legislación provincial.

Juegos de azar, apuestas online y ludopatía.

Sin embargo, el mecanismo encontró obstáculos judiciales y la Provincia todavía no pudo hacer efectivo su cobro. Frente a esa situación, el Ejecutivo decidió incorporar una disposición específica al proyecto de Presupuesto 2027, con la intención de reforzar el respaldo legal de la alícuota y avanzar con su aplicación.

Bianco sostuvo que también debe debatirse allí el financiamiento previsto en el proyecto de La Cámpora. La diferencia central no radica en la necesidad de que el sector aporte recursos, sino en cómo se establecen esos mecanismos y en qué ámbito legislativo deben discutirse. Ambos esquemas tienen bases de cálculo distintas y todavía requieren definiciones sobre su implementación.

La comisión sin quórum y las tensiones dentro del oficialismo

El planteo del Ejecutivo llega después de la reunión frustrada del jueves 12 de noviembre, cuando la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, presidida por Olivetto, no logró reunir el quórum necesario para tratar los expedientes. De sus nueve integrantes, solamente asistieron la presidenta y el diputado del Frente Renovador Roberto Vázquez.

La ausencia de legisladores del oficialismo y la oposición impidió avanzar con el dictamen. El episodio profundizó las diferencias sobre el financiamiento de clubes y entidades deportivas, mientras sectores opositores reclamaban mayor intervención de los municipios en la distribución de los recursos mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD).

La discusión también produjo un enfrentamiento entre Tignanelli y el diputado del PRO Fernando Rovello. El legislador opositor cuestionó el volumen del fondo propuesto y pidió modificaciones, mientras el dirigente camporista defendió el destino específico de los aportes y sostuvo que las empresas habilitadas deben asumir mayores obligaciones frente a los problemas derivados del juego.

Consultado sobre las sospechas de una intervención del Gobierno para impedir que la comisión sesionara, Bianco negó cualquier participación del Ejecutivo en las ausencias de los diputados. Afirmó que la administración provincial no intervino en la decisión de los legisladores de concurrir o no al encuentro.

López, Alonso, Bianco y Álvarez Rodríguez en conferencia de prensa.

Una nueva reunión con el Presupuesto en el centro del debate

La comisión volverá a reunirse este martes 17, a las 10, con cinco expedientes sobre apuestas digitales en agenda. Además del régimen integral impulsado por Tignanelli y Olivetto, se tratarán iniciativas de otros bloques relacionadas con prevención, concientización y protección de niños y adolescentes.

El tratamiento se produce mientras la Legislatura negocia el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el financiamiento provincial, con el cierre del período ordinario cada vez más cerca. La pretensión del Ejecutivo de discutir los fondos en el ámbito presupuestario incorpora una nueva instancia de negociación al recorrido del proyecto.

La intervención pública de Bianco dejó explicitadas las coincidencias y diferencias entre el Gobierno provincial y los impulsores de la ley. Con una nueva convocatoria legislativa por delante, el debate deberá resolver cómo combinar mayores controles sobre las apuestas online, recursos para prevenir la ludopatía y mecanismos de financiamiento para las instituciones deportivas y sociales bonaerenses.