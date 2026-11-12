Apuestas online en la Provincia: la pelea por los fondos y el control del juego frenó el debate legislativo.

Olivetto y Vázquez durante la última reunión de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía de la Cámara de Diputados bonaerense.

La Cámara de Diputados bonaerense volvió a postergar el debate sobre la regulación de las apuestas online y la prevención de la ludopatía. La reunión de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, convocada para este jueves 12 de noviembre, fracasó por falta de quórum: solo asistieron dos de sus nueve integrantes. El episodio dejó expuestas las diferencias entre oficialismo y oposición, pero también las tensiones dentro del peronismo por el destino de los fondos que aportarían las empresas del sector.

El principal desacuerdo gira alrededor de un fondo millonario destinado a clubes de barrio, asociaciones civiles y deportistas, cuyo mecanismo de distribución enfrenta a los impulsores del proyecto con sectores que pretenden dar mayor intervención a los municipios. La discusión se suma a las diferencias sobre las facultades para combatir las apuestas ilegales y las restricciones que deberían cumplir las plataformas.

Una comisión sin quórum y una negociación que parecía encaminada

La reunión debía avanzar con el dictamen de distintas iniciativas contra la ciberludopatía, entre ellas el proyecto de 64 artículos presentado por los diputados de La Cámpora, Facundo Tignanelli y Micaela Olivetto, presidenta de la comisión.

Sin embargo, después de esperar media hora en la Sala 30, únicamente estaban presentes Olivetto y el legislador del Frente Renovador, Roberto Vázquez. La diputada Lucía Iañez, del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), había informado previamente que no podría asistir por compromisos políticos.

Entre los ausentes estuvieron Fernando Rovello (PRO), Diego Garciarena (UCR) y los peronistas Juan Pablo de Jesús y Marcela Basualdo, además de otros integrantes del cuerpo. La falta de asistencia impidió reunir el número necesario para debatir los expedientes y emitir despacho.

Olivetto cuestionó lo sucedido porque, según explicó, durante las jornadas previas se habían incorporado modificaciones solicitadas por diferentes bloques. La legisladora sostuvo que existían condiciones para avanzar y reclamó explicaciones a quienes habían participado de las negociaciones, pero finalmente no concurrieron.

Olivetto en X.

El temario incluía cinco expedientes y retomaba las diferencias sobre publicidad, fondos y poder de control que los legisladores venían discutiendo desde octubre.

El fondo para clubes de barrio, en el centro de la disputa

Uno de los capítulos más controvertidos del proyecto establece que las empresas de apuestas autorizadas deberán aportar mensualmente el 3% del monto de los premios pagados, destinado a financiar actividades comunitarias y deportivas.

La propuesta prevé que el 85% de esos recursos financie el Fondo Provincial de Desarrollo de Entidades de Bien Público y Deportivo, mientras que el 15% restante se utilice para otorgar becas a deportistas bonaerenses de alto rendimiento.

El desacuerdo aparece en el mecanismo de distribución. Desde sectores opositores proponen que el dinero sea repartido entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), para que cada gobierno local lo transfiera posteriormente a los clubes e instituciones.

En las negociaciones se mencionó un universo aproximado de 15.000 entidades deportivas que podrían acceder a los recursos si cumplen los requisitos administrativos. Desde la oposición calcularon una recaudación potencial de $75.000 millones mensuales, equivalentes a $900.000 millones anuales, y reclamaron mayor intervención municipal en su asignación.

Una bancada opositora aseguró que existe acuerdo sobre buena parte del proyecto, pero que había solicitado una semana adicional para discutir el fondo. El oficialismo impulsor, en cambio, pretendía obtener dictamen durante la reunión frustrada.

Fiscalías, publicidad y controles: los otros puntos sin resolver

Las diferencias no se limitan al reparto de recursos. El proyecto propone crear una Fiscalía Especializada en Apuestas Ilegales en Línea, con sede en La Plata y competencia provincial para investigar plataformas clandestinas, incluso sin denuncia previa.

Garciarena planteó distribuir esas atribuciones entre varias fiscalías con competencia territorial, para evitar la concentración de investigaciones en un solo funcionario. El radicalismo anticipó su disposición a acompañar la iniciativa en general, aunque reclama modificaciones.

También continúa la discusión sobre los controles tecnológicos. La propuesta incorpora reconocimiento biométrico facial, límites a los depósitos, alertas sobre tiempo y dinero apostado y el cierre obligatorio de las sesiones después de 60 minutos continuos, con una hora de bloqueo posterior.

Apuestas online en la Provincia: la pelea por los fondos y el control del juego frenó el debate legislativo.

En materia publicitaria, busca prohibir los bonos de bienvenida, los incentivos por recargas y los mensajes dirigidos a menores. Las campañas permitidas necesitarían autorización previa del Instituto Provincial de Lotería y Casinos.

El texto contempla además otro fondo destinado a salud mental y prevención, financiado con un aporte equivalente al gasto de las empresas en publicidad y promociones. El 70% de esa recaudación se distribuiría entre municipios mediante el CUD y el 30% correspondería al Ministerio de Salud bonaerense.

Tignanelli y Rovello, en un cruce por los intereses del juego

La caída de la reunión provocó un enfrentamiento público entre Tignanelli y Rovello, vicepresidente de la comisión.

El jefe del bloque peronista sostuvo que el proyecto enfrenta intereses económicos de las siete empresas autorizadas para operar apuestas online en territorio bonaerense y cuestionó a quienes impidieron avanzar con el debate.

Rovello respondió que el problema también comprende al mercado clandestino y rechazó la creación de un fondo que, a su entender, podría convertirse en una “caja política de La Cámpora”. Tignanelli replicó que los recursos tendrían una asignación específica para clubes y deportistas, y negó que quedaran disponibles para un manejo discrecional.

Tignanelli y Rovello, en un cruce por los intereses del juego.

La discusión se desarrolla mientras distintos sectores del oficialismo mantienen posiciones divergentes. El Frente Renovador reclamó conocer la postura del Ejecutivo provincial, mientras el senador Federico Fagioli, de Fuerza Patria, impulsa una propuesta que plantea directamente prohibir las apuestas deportivas y los casinos virtuales.

El juego clandestino y la prevención siguen esperando respuestas

Durante su exposición de octubre, el presidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos, Gonzalo Atanasof, afirmó que el 80% del juego online se desarrolla en sitios ilegales, una situación que dificulta la fiscalización y facilita el acceso de menores de edad.

La dimensión social del problema también aparece en el estudio Kids Online Argentina, de UNICEF y UNESCO: el 24% de los adolescentes de entre 12 y 17 años del país reconoció haber apostado dinero por internet alguna vez.

La comisión debía tratar, además del régimen integral, propuestas de Alejandra Lordén, orientada a campañas de concientización, y de Ayelén Rasquetti, Romina Braga y Martín Rozas, vinculadas con la prevención y detección de la ludopatía en el ámbito educativo.

La falta de quórum dejó pendientes tanto las restricciones a las empresas como las medidas sanitarias y educativas destinadas a niñas, niños y adolescentes.

Una nueva convocatoria y el riesgo de llegar sin ley a fin de año

Olivetto anunció una nueva reunión para el martes 17 de noviembre, con la intención de retomar las negociaciones y conseguir un dictamen.

Olivetto anunció una nueva reunión para el martes 17 de noviembre.

El calendario legislativo agrega presión. La Cámara baja se prepara para discutir el Presupuesto 2027, la Ley Impositiva y el pedido de endeudamiento del gobernador Axel Kicillof, mientras se evalúa realizar la última sesión ordinaria del año durante la última semana de noviembre.

El proyecto de Tignanelli y Olivetto todavía debe superar, además de la Comisión de Ludopatía, las instancias de Legislación General y Presupuesto, antes de llegar al recinto.

La negociación quedó condicionada por el reparto de fondos, las facultades de control y las diferencias entre los bloques. El próximo encuentro mostrará si esas posiciones pueden acercarse para avanzar con la regulación o si las iniciativas volverán a quedar pendientes mientras continúa la actividad de las plataformas de apuestas en la Provincia.