Vivona participó de “Jueces por la Paz”, el encuentro que reunió a más de 350 magistrados

El diputado provincial Luis Vivona participó de la tercera edición de “Jueces por la Paz”, una iniciativa internacional que reunió a más de 350 jueces, magistrados y funcionarios judiciales de distintos países con el objetivo de fortalecer la cooperación institucional y generar nuevos espacios de integración.

Las jornadas convocaron a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú y Portugal, y combinaron actividades académicas con propuestas deportivas destinadas a promover el intercambio entre integrantes de los distintos sistemas judiciales.

Un encuentro con representantes de nueve países

La apertura académica se desarrolló en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, con la participación de ministros de Cortes y Superiores Tribunales de Justicia, magistrados y funcionarios judiciales.

La propuesta buscó generar un espacio de reflexión sobre los desafíos actuales de la Justicia y fortalecer los vínculos entre representantes de distintos países.

Luego, las jornadas continuaron con actividades deportivas en las instalaciones de River Plate y Racing Club de Avellaneda.

El deporte como punto de encuentro

La iniciativa es impulsada por el juez de Cámara Claudio Fede, quien destacó el valor de combinar la reflexión institucional con actividades deportivas.

“Es un grupo de jueces y magistrados de distintas partes del mundo, que nos convocamos con un sentido de reflexión de la magistratura en los tiempos que corren”, expresó.

Fede también remarcó el lugar que ocupa el deporte dentro de la propuesta. “Porque es un lugar que iguala. Y eso hace que el punto de encuentro sea muy fuerte”, sostuvo.

Vivona y su vínculo con la agenda judicial

La participación de Vivona se vincula con el trabajo que viene desarrollando en materia judicial desde su paso por la Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires.

Durante esa etapa intervino en el tratamiento de pliegos y designaciones de magistrados, fiscales, defensores y otros funcionarios judiciales, en distintas instancias vinculadas con los departamentos judiciales bonaerenses.

Ese recorrido le permitió sostener una agenda vinculada con el funcionamiento y la ampliación de la estructura judicial.

Nuevos juzgados en la región

Uno de los avances señalados dentro de esa agenda fue la aprobación de la Ley Provincial N.º 15.484, que establece la creación de nuevos juzgados y un tribunal con competencia en Malvinas Argentinas, San Miguel y José C. Paz.

La iniciativa se relaciona además con el nuevo Polo Judicial de Malvinas Argentinas, impulsado por el intendente Leo Nardini.

El objetivo de ese proyecto es descentralizar servicios, reducir tiempos de respuesta y acercar la atención judicial a los vecinos de la región.

“Tiene que ver con la paz y con la inclusión”

Durante las jornadas, Vivona destacó el valor de generar espacios de cooperación que trasciendan las fronteras nacionales.

“Creo que esta participación tiene que ver con la paz, tiene que ver con la inclusión, visto del lado judicial, que no es menor”, expresó.

Además, vinculó la propuesta con el trabajo que se desarrolla en Malvinas Argentinas junto a Leo Nardini y con distintas instituciones deportivas.

El rol del Comité Olímpico Argentino

La participación del Comité Olímpico Argentino, presidido por Mario Moccia, permitió sumar otra dimensión al encuentro.

La articulación entre el ámbito judicial y el deportivo buscó promover valores como compañerismo, respeto, convivencia e integración entre representantes de diferentes países.

El deporte fue planteado así como una herramienta complementaria para generar vínculos institucionales.

La Ley de Deporte Urbano

Durante las jornadas también se puso en valor la Ley de Deporte Urbano impulsada por Vivona desde la Legislatura bonaerense.

Fede propuso que esa experiencia pueda ser tomada como referencia en otros países, mientras que el ministro de la Corte Suprema de Justicia de Chile, Manuel Antonio Valderrama Rebolledo, expresó su apoyo a la iniciativa.

“Yo creo que en todo el mundo debería haber una ley de deporte urbano que permita hacer deporte a todos, a todas las personas”, afirmó.

Cooperación e intercambio internacional

Las Terceras Jornadas Latinoamericanas por la Paz consolidaron una propuesta que desde hace tres ediciones reúne a integrantes del Poder Judicial para intercambiar experiencias y debatir sobre los desafíos institucionales.

La participación de delegaciones de nueve países permitió ampliar la mirada sobre distintas experiencias judiciales y fortalecer la cooperación internacional.

Para Vivona, este tipo de encuentros también se conecta con una agenda orientada a mejorar el acceso a la Justicia y acercar las instituciones a la comunidad.