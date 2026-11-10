Malvinas Argentinas articula salud y deporte

El diputado provincial Luis Vivona recorrió el Hospital Polo Sanitario de Malvinas Argentinas para conocer el funcionamiento de la Unidad de Medicina del Deporte y Cardiología del Ejercicio, un programa destinado a acompañar a quienes realizan actividad física desde una mirada integral de la salud.

La iniciativa combina evaluaciones cardiovasculares, controles de aptitud física y seguimiento médico especializado con el objetivo de prevenir riesgos, promover una práctica deportiva segura y brindar acompañamiento profesional a deportistas del distrito.

Controles para acompañar la actividad física

La Unidad de Medicina del Deporte permite realizar evaluaciones específicas para conocer el estado de salud de quienes practican distintas disciplinas. El trabajo incluye controles cardiovasculares y de aptitud física, además de un seguimiento orientado a detectar posibles factores de riesgo.

El objetivo es que la actividad deportiva pueda desarrollarse con mayores herramientas de prevención y con un acompañamiento adecuado a las características de cada persona.

Articulación entre Salud y Deporte

El programa se lleva adelante mediante un trabajo conjunto entre la Subsecretaría de Deporte y Educación del Municipio y la Secretaría de Salud. La articulación busca llegar a quienes participan de actividades en clubes, polideportivos e instituciones deportivas de Malvinas Argentinas.

De esta manera, el acompañamiento médico se integra con las políticas de promoción deportiva, incorporando una mirada preventiva que no se limita únicamente a la atención cuando aparece un problema de salud.

Vivona recorrió el Hospital Polo Sanitario

Durante la visita, Vivona estuvo acompañado por el Dr. Caiña y los doctores Camilo Pulmari, docente adscripto de la Universidad de Buenos Aires, Alejandro Brito y Carlos Cisneros.

El recorrido permitió conocer el trabajo que realiza el equipo y analizar las posibilidades de continuar desarrollando esta área dentro del sistema sanitario municipal.

“Celebro este trabajo conjunto que fortalece la salud pública y acompaña el desarrollo deportivo que impulsa el intendente Leo Nardini en nuestro distrito”, expresó el legislador.

Prevención como parte del desarrollo deportivo

Uno de los principales objetivos de la unidad es incorporar la prevención como un componente permanente de la actividad física. Los controles permiten evaluar condiciones previas y realizar un seguimiento que contribuya a reducir riesgos asociados con la práctica deportiva.

La propuesta busca acompañar tanto a quienes practican deporte de manera recreativa como a quienes desarrollan actividades con mayores niveles de exigencia física.

Posible articulación con la UBA

Durante el encuentro también se conversó sobre la posibilidad de llevar la experiencia de Malvinas Argentinas a la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires.

La iniciativa apunta a explorar instancias de formación de profesionales especializados en Medicina del Deporte y a generar espacios destinados a la docencia y la investigación científica vinculada con esta disciplina.

Esta articulación permitiría sumar una dimensión académica al trabajo que actualmente se desarrolla en el distrito.

Formación e investigación

La posibilidad de vincular la unidad con la universidad busca generar nuevas herramientas para la capacitación profesional y el estudio de la relación entre salud y actividad física.

El objetivo es que la experiencia municipal pueda servir también para formar médicos especializados y producir conocimiento que contribuya a mejorar las prácticas de prevención y seguimiento de deportistas.

Una política integrada de salud pública

La Unidad de Medicina del Deporte y Cardiología del Ejercicio forma parte de las políticas locales que buscan ampliar el acceso a atención especializada y acompañar el crecimiento de las actividades deportivas.

La articulación entre profesionales de la salud, áreas deportivas e instituciones permite abordar la práctica física desde una perspectiva más amplia, vinculando rendimiento, prevención y cuidado.

“Cuidar la salud de nuestros deportistas también es cuidar a las familias y seguir construyendo una comunidad con más oportunidades”, concluyó Vivona.