Recoulat anunció una octava motoniveladora para los caminos rurales de Trenque Lauquen

El intendente de Trenque Lauquen, Francisco Recoulat, anunció que el Municipio adquirirá durante noviembre una nueva motoniveladora cero kilómetro, la octava desde el inicio de su gestión. Lo hizo durante la apertura de la 96ª Expo Rural, donde destacó la coordinación con el sector productivo para mantener los caminos rurales y reclamó obras de infraestructura vial e hídrica.

La inauguración se realizó el sábado 7 de noviembre y reunió a autoridades municipales, dirigentes rurales y representantes de instituciones. También pronunciaron discursos el presidente de la Sociedad Rural de Trenque Lauquen, Facundo López; el secretario de CARBAP, Ignacio Kovarsky; y la presidenta de Ateneos CARBAP, Martina Amico.

Una nueva máquina para el mantenimiento de los caminos rurales

Recoulat repasó las incorporaciones de equipamiento realizadas desde diciembre de 2023. Según detalló, el Municipio sumó siete motoniveladoras cero kilómetro, dos excavadoras, palas cargadoras, camiones, carretones, tractores, casillas y otras herramientas destinadas al mantenimiento de la red vial rural.

“Próximamente, ahora en noviembre, se va a adquirir la octava motoniveladora”, adelantó. El intendente vinculó esas inversiones con la continuidad de la planificación y el trabajo compartido con las entidades del sector.

En particular, destacó la participación de la Sociedad Rural en las Mesas de Veedores, que realizan el seguimiento de los caminos de los distintos cuarteles. Señaló que esa tarea busca garantizar la circulación de la producción, pero también los traslados de los vecinos y el acceso a las escuelas rurales.

“Se dan discusiones y se ordenan las prioridades, hemos logrado sostener las mesas de trabajo y tenemos que hacer crecer aún más esos espacios”, sostuvo.

Coordinación regional ante la situación hídrica

Otro de los ejes del discurso fue la participación de Trenque Lauquen en los comités de cuenca regionales. Al referirse a las perspectivas climáticas vinculadas con El Niño, Recoulat destacó el trabajo con diez distritos y con intendentes de distintos signos políticos para coordinar inspecciones y detectar canalizaciones clandestinas.

El jefe comunal mencionó los convenios con la Autoridad del Agua para colaborar en la inspección y regularización de esos canales. También explicó que la situación hídrica local depende tanto de las lluvias en el partido como de lo que ocurre aguas arriba.

“Una canalización clandestina en un distrito vecino que no se dé la correspondiente atención puede derivar en problemas en nuestro distrito”, advirtió.

Respecto de la cuenca del río Salado, pidió que Nación y Provincia ejecuten las obras pendientes, aunque sea de manera paulatina. Además, reclamó al Gobierno nacional una agenda de mejoras para las rutas 5 y 33.

Recoulat también reconoció el avance de los trabajos en la Ruta del Cereal, pero insistió en la necesidad de completar la obra. “La infraestructura no solamente es seguridad vial y transitabilidad, sino también es desarrollo”, expresó.

El diálogo con las entidades productivas

Durante la apertura, el intendente definió a la exposición como un espacio de encuentro entre productores, pymes, industrias y emprendedores. Valoró que la Sociedad Rural participe en la búsqueda de respuestas, además de presentar reclamos.

“Lo más difícil es decidir ser parte y formar parte para encontrar las soluciones en conjunto”, afirmó. En ese sentido, ratificó la disposición del Municipio a asumir responsabilidades y cumplir los compromisos acordados.

Al cerrar, convocó a sostener ese trabajo por encima de las diferencias y de los plazos electorales, con decisiones orientadas al presente y al futuro de Trenque Lauquen.