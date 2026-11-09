Intendentes destacaron el mensaje de fraternidad de León XIV

La visita del papa León XIV a la Argentina motivó mensajes de bienvenida de intendentes bonaerenses, que destacaron su significado para las comunidades y expresaron expectativas por su llamado a la fraternidad. A través de las redes sociales, los jefes comunales coincidieron en valorar la solidaridad, el encuentro y la atención a las personas que atraviesan mayores dificultades.

Las expresiones municipales se sumaron a las del gobernador Axel Kicillof. Como informamos en GrupoLaProvincia.com, el mandatario bonaerense respaldó el mensaje de León XIV contra la indiferencia y la crueldad y convocó a reflexionar sobre sus palabras durante la primera jornada en el país.

Una bienvenida con llamados a la solidaridad y la justicia social

El intendente de Bahía Blanca, Federico Susbielles, definió la visita como “un acontecimiento histórico que nos llena de alegría y nos invita a la acción”. También la consideró un momento para compartir en comunidad, con la convicción de construir una sociedad “más unida, fraterna, digna y justa”.

Desde Esteban Echeverría, Fernando Gray expresó que recibir al pontífice constituye un honor y vinculó su presencia con la construcción de un camino de encuentro. “Su visita nos inspira a seguir construyendo un camino de encuentro, solidaridad y paz para todas y todos”, sostuvo. El jefe comunal acompañó la bienvenida con su adhesión al mensaje de fraternidad del Papa.

Por su parte, el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza, celebró la llegada de León XIV a “la tierra de nuestro querido Papa Francisco”. En una serie de publicaciones, manifestó su esperanza de que la visita permita renovar el compromiso con la fraternidad, la solidaridad y la justicia social.

“Que este encuentro nos una y nos recuerde que siempre debemos estar cerca de quienes más lo necesitan”, señaló Espinoza.

La intendenta de Cañuelas, Marisa Fassi, puso el acento en la oportunidad de reflexionar sobre el país que se busca construir. Planteó la necesidad de hacerlo con más amor, solidaridad y compromiso con las personas que requieren acompañamiento.

“Que su mensaje nos ayude a recuperar el valor del encuentro, a tender puentes y a trabajar por una sociedad donde nadie quede atrás”, expresó.

El intendente de La Plata, Julio Alak, sostuvo que la presencia de León XIV ofrece una oportunidad para fortalecer la fraternidad, la solidaridad y la justicia social.

En su mensaje, vinculó el pontificado con la doctrina social de la Iglesia y mencionó las encíclicas Rerum Novarum, de León XIII, y Fratelli tutti, de Francisco. Alak expresó su confianza en que León XIV profundice el compromiso con la dignidad humana, la cultura del encuentro y los más necesitados.

En tanto, el intendente de Lomas de Zamora, Federico Otermín, evocó el legado de Francisco y expresó el deseo de que la visita contribuya a reconstruir los vínculos comunitarios: “Que su visita a nuestro país nos ayude a reencontrarnos como comunidad y a cuidar a los que más lo necesitan, como nos enseñó Francisco”.