Pergamino refuerza la prevención ante El Niño y avanza con obras cloacales

El Municipio de Pergamino avanza en dos líneas de trabajo vinculadas con la prevención y el mantenimiento de servicios esenciales. Por un lado, Defensa Civil y la Cooperativa Eléctrica de Pergamino realizaron una reunión estratégica para coordinar respuestas ante la temporada de lluvias y los posibles efectos del fenómeno de El Niño. Por otro, la Secretaría de Servicios Públicos ejecuta el recambio de una cañería cloacal deteriorada en el barrio Desiderio de la Fuente.

Ambas acciones apuntan a fortalecer la capacidad de respuesta del distrito frente a contingencias y a sostener en condiciones adecuadas la infraestructura urbana.

Preparación ante posibles lluvias intensas

La mesa de trabajo reunió a autoridades de Defensa Civil municipal y de la Cooperativa Eléctrica de Pergamino con el objetivo de analizar posibles escenarios hidrometeorológicos para la ciudad y la región. El encuentro se enmarca en las acciones preventivas que el Municipio viene desarrollando ante la eventual incidencia del fenómeno de El Niño.

Durante la jornada, los equipos técnicos evaluaron situaciones vinculadas con un posible incremento en la frecuencia e intensidad de las precipitaciones, con la intención de anticipar respuestas y definir criterios comunes de actuación.

Protocolos para emergencias urbanas

Uno de los principales ejes de la reunión fue la coordinación de un esquema de respuesta rápida ante posibles emergencias. En ese marco, se establecieron protocolos de actuación y se avanzó en una serie de recomendaciones destinadas a la comunidad.

Entre ellas se incluyó la importancia de mantener limpios los desagües de las viviendas, extremar las precauciones frente a cables cortados o postes caídos y utilizar correctamente los canales oficiales de contacto ante cualquier situación de riesgo.

Trabajo conjunto entre Defensa Civil y la CELP

Del encuentro participaron el presidente de la Cooperativa Eléctrica, Lucio Tezón, junto al ingeniero Pedro Tejedor, además de José María Mollo y Nelson Guzmán en representación de Defensa Civil municipal.

La intención es sostener una coordinación permanente entre las áreas para mejorar los tiempos de respuesta y evitar acciones aisladas ante escenarios que puedan afectar distintos servicios al mismo tiempo.

Desde el Municipio y la CELP destacaron la necesidad de mantener una planificación conjunta orientada a resguardar la seguridad de los vecinos.

Recambio de una cañería cloacal

En paralelo, la Secretaría de Servicios Públicos, a través de la Dirección de Obras Sanitarias, avanza con el reemplazo de una cañería de cloacas sobre calle Jujuy al 200, en el barrio Desiderio de la Fuente.

La intervención busca resolver el deterioro de un antiguo conducto de cemento que, con el paso del tiempo, perdió funcionalidad y comenzó a dificultar la correcta circulación de los líquidos cloacales.

Nueva cañería de PVC

Para solucionar el problema, el equipo municipal se encuentra instalando un nuevo conducto de PVC. El cambio permitirá renovar la infraestructura existente y mejorar el funcionamiento de la red sanitaria en ese sector.

Los trabajos se desarrollan sobre la vereda y forman parte de las tareas habituales de mantenimiento y renovación que el Municipio lleva adelante para evitar fallas y garantizar la continuidad del servicio.