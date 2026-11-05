Cerezo: "El colectivo se tiene que defender"

El intendente de General Las Heras, Juan Manuel Cerezo, encabezó un nuevo encuentro para buscar alternativas que permitan sostener los recorridos de la Línea 136 ante el expediente por la posible baja del servicio que se tramita en la Secretaría de Transporte de la Nación.

La reunión se desarrolló en el distrito y contó con la presencia del ministro de Transporte de la Provincia de Buenos Aires, Martín Marinucci; el intendente de Marcos Paz, Ricardo Curutchet; y el jefe comunal de Navarro. Los participantes acordaron conformar una mesa de trabajo para analizar posibles soluciones de manera conjunta.

Una nueva instancia por la continuidad de la Línea 136

Cerezo recordó que los municipios ya participaron de la audiencia pública vinculada con la situación del servicio, presentaron una nota ante las autoridades nacionales y mantuvieron encuentros para explicar la importancia que tiene la Línea 136 para las localidades alcanzadas por su recorrido.

A partir de esas gestiones, los intendentes decidieron llevar el planteo ante la Provincia. Si bien el Gobierno bonaerense no es el organismo regulador de la línea, el objetivo es trabajar de manera coordinada para encontrar alternativas que permitan sostener la conectividad en caso de que Nación decida avanzar con la baja.

Una mesa de trabajo entre municipios y Provincia

Uno de los principales resultados del encuentro fue el acuerdo para conformar una mesa de trabajo entre las distintas partes involucradas. Cerezo consideró que haber sostenido el reclamo permitió que la problemática fuera escuchada y remarcó que una solución requiere de coordinación entre diferentes niveles de gobierno.

“No es una problemática que se resuelva de manera aislada”, sostuvo el intendente, quien planteó la necesidad de continuar impulsando propuestas que permitan garantizar el transporte para los vecinos de General Las Heras, Marcos Paz y Navarro.

“No se puede plantear la baja de una línea sin brindar alternativas”

El jefe comunal fue enfático al señalar la importancia de sostener el servicio de colectivos y reclamó que cualquier modificación tenga en cuenta previamente las necesidades de los usuarios.

“El colectivo se tiene que defender, y desde el lugar que me toca debemos estar al frente: no se puede plantear la baja de una línea sin brindar alternativas”, expresó Cerezo.

En ese sentido, afirmó que el Municipio continuará apostando al diálogo y al trabajo institucional para encontrar respuestas y evitar que una eventual decisión sobre la Línea 136 afecte la movilidad cotidiana de las localidades involucradas.

El reclamo también alcanza al servicio ferroviario

Durante la reunión, las autoridades abordaron además la situación del transporte ferroviario y el pedido realizado a Trenes Argentinos para que se finalicen las obras necesarias hacia Lobos.

El objetivo de General Las Heras es recuperar esa conexión y volver a contar con una alternativa ferroviaria para los vecinos. Según señaló Cerezo, la Provincia acompaña el reclamo presentado ante las autoridades nacionales.

La recuperación del tren forma parte de una demanda más amplia destinada a mejorar las opciones de transporte público y evitar que las comunidades dependan de una única alternativa para sus desplazamientos.

Trabajo conjunto

La situación de la Línea 136 atraviesa a varios distritos, por lo que Cerezo puso especial énfasis en la necesidad de abordar el problema de manera regional.

El intendente de General Las Heras agradeció además la presencia de Marinucci y su participación en la búsqueda de alternativas. La intención es que la nueva mesa de trabajo permita mantener abierta la discusión y avanzar sobre opciones concretas en caso de que se produzcan modificaciones en el servicio.

Mantener la conectividad como prioridad

Cerezo sostuvo que el Municipio continuará gestionando para preservar el transporte público y generar respuestas antes de cualquier eventual interrupción de los recorridos.

La estrategia contempla tanto la defensa de la Línea 136 como la recuperación del servicio ferroviario hacia Lobos, dos cuestiones vinculadas directamente con las posibilidades de traslado de los vecinos.

“Codo a codo, pasito a pasito, siempre para adelante”, cerró el intendente al ratificar que General Las Heras continuará impulsando gestiones junto a los municipios vecinos y la Provincia.