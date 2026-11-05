Fiorini anunció reparaciones en las tres rotondas de la Ruta 188 en Junín

El intendente de Junín, Juan Fiorini, anunció que el próximo mes comenzarán las reparaciones de las tres rotondas de la Ruta 188. Según precisó, los trabajos se iniciarán en la intersección con Circunvalación.

El anuncio se produjo después de una reunión con representantes de Caminos del Plata, la concesionaria de las rutas 188 y 7. Durante el encuentro, el jefe comunal planteó las prioridades de Junín en materia de infraestructura vial.

“Después de este encuentro, puedo anunciar que el próximo mes comenzarán los trabajos de reparación de las tres rotondas de la Ruta 188, empezando por la de Circunvalación y Ruta 188”, expresó Fiorini a través de sus redes sociales.

Además de las intervenciones en las rotondas, el intendente adelantó que se realizarán tareas de corte de pasto, iluminación, bacheo y señalización. Esos trabajos formaron parte de las respuestas que comunicó tras el intercambio con la empresa.

Fiorini vinculó las gestiones con la necesidad de trasladar las demandas locales a la concesionaria y obtener intervenciones concretas. “Seguimos gestionando, planteando las necesidades de nuestra ciudad y trabajando para que se traduzcan en respuestas concretas para los vecinos”, sostuvo.