Boto: “Vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad”

El gobernador Axel Kicillof presentó en Luján el operativo que desplegará la provincia de Buenos Aires para recibir al papa León XIV. La organización contempla dos dispositivos especiales, destinados a las actividades en Claypole y Luján, con personal sanitario, efectivos de seguridad y voluntarios para asistir a los fieles.

La presentación se realizó en el Museo de Bellas Artes de Luján, junto al arzobispo Jorge Eduardo Scheinig, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, y el intendente local, Leonardo Boto. Allí se detallaron los recursos previstos para atender emergencias, acompañar a los asistentes y facilitar su participación.

“Para la provincia de Buenos Aires es un inmenso orgullo y una gran emoción poder recibir al Papa León XIV”, expresó Kicillof. El mandatario sostuvo que la visita tendrá un significado espiritual, humano y social, y vinculó el mensaje del pontífice con la solidaridad y la atención a los sectores más vulnerables.

Cómo será el operativo sanitario y de seguridad

El dispositivo sanitario contará con más de 1.200 trabajadores de salud, 45 ambulancias y ocho unidades sanitarias móviles. También incluirá 12 puestos médicos de mayor complejidad, ocho hospitales de referencia, cuatro hospitales de campaña y dos helicópteros sanitarios.

En seguridad participarán 12.000 efectivos, con apoyo de motos y helicópteros. A ese despliegue se sumarán más de 10.000 voluntarios, mientras que la infraestructura prevista comprende más de 51 postas de cuidado, 30 carpas eucarísticas, baños y pantallas gigantes para seguir las actividades en vivo.

Alonso explicó que la planificación involucra a distintas áreas del gabinete provincial y reunirá a alrededor de 30.000 personas entre policías, personal de salud, bomberos y voluntarios. El ministro señaló que la prioridad será acompañar a quienes concurran y garantizar condiciones de seguridad y atención.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, Marinucci y Boto coordinaron con Nación y empresas de transporte la planificación de frecuencias, recorridos y accesos hacia Luján. Ese trabajo busca organizar los traslados ante la llegada de fieles a la Basílica.

Boto destacó las tareas para facilitar el ingreso y la participación en la misa. “Vamos a recibir a quienes nos visiten con la hospitalidad que caracteriza a nuestra comunidad”, afirmó el intendente.

Kicillof destacó el mensaje social de León XIV y el legado de Francisco

Durante su intervención, el gobernador sostuvo que las palabras de León XIV adquieren relevancia frente a la incertidumbre, la desigualdad y la violencia. “Frente al individualismo, su voz de enorme potencia nos recuerda que no podemos acostumbrarnos a la injusticia, naturalizar la crueldad, ni construir una sociedad basada en la indiferencia y el abandono de los más vulnerables”, expresó.

También vinculó la visita con el legado de Francisco, a quien recordó por su mensaje de justicia social, solidaridad y defensa de los más humildes. Kicillof señaló que, aunque el papa argentino no pudo regresar al país, su recuerdo y sus planteos estarán presentes durante estas jornadas.

Por su parte, Scheinig convocó a vivir el encuentro desde la unidad. “La visita del Papa será un momento sagrado y religioso para que estemos unidos y juntos, superando enfrentamientos y divisiones”, manifestó el arzobispo.

En el cierre, Kicillof llamó a escuchar al pontífice “con atención, con respeto y con la voluntad de convertir sus mensajes en acciones concretas”. La Provincia informó que los detalles del dispositivo podrán consultarse y descargarse en el sitio oficial del operativo.