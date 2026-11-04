Revilla: “Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros jóvenes”

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, destacó la realización de la cuarta edición de Expo Carreras, una propuesta destinada a acompañar a los jóvenes en las decisiones sobre su futuro. Del encuentro participaron instituciones educativas, docentes y estudiantes, con el trabajo conjunto de la Dirección de Juventud y otras áreas del Gobierno municipal.

Erica Revilla, intendenta de General Arenales

Revilla describió la actividad como una jornada de encuentros, aprendizajes y oportunidades. Según expresó, el objetivo fue ofrecer “un espacio pensado para que nuestros jóvenes puedan conocer, descubrir y empezar a construir su futuro”.

Al referirse al sentido de la propuesta, la jefa comunal puso el foco en el papel de la educación y en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan una etapa de definiciones personales y formativas.

“Creo profundamente en la educación como una herramienta capaz de transformar realidades, abrir caminos y generar oportunidades”, sostuvo. También remarcó la importancia de estar cerca de los jóvenes en una etapa que describió como llena de sueños, desafíos y decisiones.

La intendenta felicitó especialmente al equipo de la Dirección de Juventud y a las demás dependencias municipales que participaron de la organización. En su reconocimiento, destacó la articulación entre las áreas para concretar la cuarta edición de la muestra.

Asimismo, agradeció a las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes que se sumaron a la actividad. Revilla vinculó ese esfuerzo con una apuesta que, según planteó, alcanza tanto a los proyectos individuales como al desarrollo del distrito: “Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros jóvenes y al crecimiento de nuestra comunidad”.