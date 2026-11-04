Revilla: “Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros jóvenes”

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, destacó la cuarta Expo Carreras y el acompañamiento a los jóvenes. También reconoció el trabajo de la Dirección de Juventud y las áreas municipales que hicieron posible la jornada.
Municipales04 de noviembre de 2026Soledad CastellanoSoledad Castellano

La intendenta de General Arenales, Erica Revilla, destacó la realización de la cuarta edición de Expo Carreras, una propuesta destinada a acompañar a los jóvenes en las decisiones sobre su futuro. Del encuentro participaron instituciones educativas, docentes y estudiantes, con el trabajo conjunto de la Dirección de Juventud y otras áreas del Gobierno municipal.

Erica Revilla, intendenta de General Arenales
Erica Revilla, intendenta de General Arenales

Revilla describió la actividad como una jornada de encuentros, aprendizajes y oportunidades. Según expresó, el objetivo fue ofrecer “un espacio pensado para que nuestros jóvenes puedan conocer, descubrir y empezar a construir su futuro”.

Al referirse al sentido de la propuesta, la jefa comunal puso el foco en el papel de la educación y en la necesidad de acompañar a quienes atraviesan una etapa de definiciones personales y formativas.

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“Creo profundamente en la educación como una herramienta capaz de transformar realidades, abrir caminos y generar oportunidades”, sostuvo. También remarcó la importancia de estar cerca de los jóvenes en una etapa que describió como llena de sueños, desafíos y decisiones.

La intendenta felicitó especialmente al equipo de la Dirección de Juventud y a las demás dependencias municipales que participaron de la organización. En su reconocimiento, destacó la articulación entre las áreas para concretar la cuarta edición de la muestra.

Asimismo, agradeció a las instituciones educativas, los docentes y los estudiantes que se sumaron a la actividad. Revilla vinculó ese esfuerzo con una apuesta que, según planteó, alcanza tanto a los proyectos individuales como al desarrollo del distrito: “Invertir en educación es apostar al futuro de nuestros jóvenes y al crecimiento de nuestra comunidad”.

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