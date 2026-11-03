Chacabuco sumó nueva maquinaria y superó las 500 cuadras con iluminación LED

El Municipio de Chacabuco avanzó en dos frentes vinculados con la prestación de servicios y la infraestructura urbana.

Por un lado, el intendente Darío Golía presentó nueva maquinaria adquirida para Servicios Públicos. Por otro, encabezó nuevas inauguraciones de luminarias LED en el barrio La Ilusión, donde también anunció la llegada de obras de pavimento.

Nueva maquinaria para Servicios Públicos

Golía presentó una primera tanda de equipamiento incorporado mediante un crédito leasing del Banco Provincia.

El paquete incluye dos tractores con niveladoras de arrastre, un camión compactador y dos camionetas.

También se sumaron 100 nuevos contenedores de residuos.

Más capacidad para los servicios municipales

La incorporación apunta a ampliar la capacidad operativa de distintas áreas.

Los tractores y niveladoras permitirán reforzar tareas de mantenimiento vial, mientras que el camión compactador y los contenedores se incorporarán al esquema de recolección de residuos.

Las camionetas, en tanto, serán destinadas a tareas vinculadas con la prestación cotidiana de servicios.

Nuevas luces LED en La Ilusión

En paralelo, el Municipio continuó avanzando con el plan de iluminación LED.

Golía encabezó dos inauguraciones de nuevas cuadras en el barrio La Ilusión.

Los trabajos se realizaron sobre calle La Rioja, primero en la intersección con Juan José Paso y luego en la esquina con Santiago Roca.

Golía puso el foco en los recursos municipales

Durante la primera inauguración, el intendente señaló que las obras son financiadas con los recursos que aporta la comunidad mediante el pago de las tasas.

Según expresó, el objetivo es que esos fondos regresen a los vecinos en forma de servicios e infraestructura.

También remarcó la importancia de mostrar públicamente cada intervención realizada para que la comunidad conozca el destino de los recursos municipales.

Anuncio de pavimento

Durante la actividad, Golía anticipó además una nueva obra para el sector.

El intendente anunció que antes de fin de año llegará el pavimento a esa esquina.

La intervención formará parte de la traza del aliviador vehicular de calle Paso.

Segunda inauguración en Santiago Roca

La recorrida continuó en La Rioja y Santiago Roca.

Allí se concretó la segunda inauguración de luminarias LED.

Golía destacó en ese punto el rol del Presupuesto Participativo como herramienta para canalizar demandas y concretar proyectos surgidos desde los barrios.

Más de 500 cuadras iluminadas

El intendente señaló que el plan de iluminación ya alcanzó un volumen importante.

“Ya llevamos más de 500 cuadras con nuevas luces LED”, afirmó.

Las nuevas luminarias buscan mejorar tanto la seguridad ciudadana como la seguridad vial.

Mejor iluminación y transformación urbana

Desde el Municipio señalaron que la renovación del alumbrado también modifica la fisonomía de las calles y los espacios públicos.

La tecnología LED permite mejorar la visibilidad y fortalecer las condiciones de circulación durante la noche.

El plan continúa extendiéndose a distintos sectores de Chacabuco.

Críticas al contexto nacional

Durante su discurso, Golía también hizo referencia a la situación económica.

“Seguiremos trabajando para que los barrios avancen, en un contexto económicamente muy complicado”, sostuvo.

Además, cuestionó al Gobierno nacional y aseguró que cada vez llegan menos recursos a la Provincia y a los municipios.

“Seguimos dando respuestas con recursos propios”

El jefe comunal remarcó que, ante ese escenario, la gestión local continuará priorizando inversiones con fondos propios.

“Desde el Municipio seguimos dando respuestas con recursos propios”, afirmó.