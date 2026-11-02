Junín avanza con mejoras en las calles y espacios públicos del barrio Güemes

El Municipio de Junín lleva adelante distintos trabajos en el barrio Güemes, con intervenciones destinadas a mejorar tanto la infraestructura vial como los espacios públicos utilizados por los vecinos.

Las tareas incluyen el mejorado de calles y acciones de mantenimiento en la plaza del sector.

Mejorado de calles

Uno de los principales frentes de trabajo se concentra en las calles del barrio.

Las tareas buscan mejorar las condiciones de circulación y dar respuesta a necesidades planteadas por la comunidad.

La intervención se realiza a partir del trabajo conjunto entre el Municipio y los vecinos.

Trabajo mediante el sistema de consorcios

Las mejoras se llevan adelante a través del sistema de consorcios.

Esta modalidad permite articular esfuerzos entre la comuna y los habitantes del barrio para concretar distintas intervenciones.

El objetivo es avanzar de manera organizada sobre las necesidades de infraestructura del sector.

Puesta en valor de la plaza

En paralelo, se realizan tareas de mantenimiento en la plaza del barrio Güemes.

Los trabajos apuntan a mantener el espacio en condiciones para que pueda ser utilizado por toda la comunidad.

La intención es que chicos y adultos puedan contar con un lugar adecuado para actividades recreativas y de encuentro.

Espacios públicos para la comunidad

Las plazas cumplen un rol importante dentro de la vida barrial.

Su mantenimiento permite conservar espacios destinados al esparcimiento y la convivencia.

Por ese motivo, las tareas forman parte de las intervenciones que el Municipio viene desarrollando en distintos sectores.