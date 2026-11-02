Zamora destacó las obras escolares en Tigre y cuestionó al Gobierno nacional

El intendente de Tigre, Julio Zamora, reivindicó las obras municipales en los establecimientos educativos del distrito y cuestionó al Gobierno nacional por su política hacia la educación pública. Lo hizo durante la celebración del 80.º aniversario de la Escuela Técnica N.º 5 “Raúl Scalabrini Ortiz”, en Tigre centro, donde participó junto a la secretaria de Educación y Promoción Social, Gisela Zamora.

“No hay escuela de Tigre donde el Municipio no haya ejecutado obras para mejorar la infraestructura”, afirmó el jefe comunal ante la comunidad educativa. También ratificó que la gestión continuará impulsando políticas destinadas a fortalecer el desarrollo educativo en la ciudad.

Zamora sostuvo que el trabajo municipal requiere un vínculo cotidiano con los establecimientos. “Estamos en el día a día de las escuelas trabajando para cubrir sus necesidades”, expresó, y destacó la participación de la comunidad para alcanzar los objetivos del área.

En su intervención, el intendente también dirigió una crítica a la administración nacional: sostuvo que “el Gobierno nacional deja a la buena de Dios la educación pública en Argentina”.

Por su parte, Gisela Zamora resaltó las ocho décadas de trayectoria de la institución y su papel en la formación de los jóvenes. “Con la entrega de materiales y trabajos de infraestructura continuamos fortaleciendo el crecimiento de la educación”, señaló.

La celebración incluyó el ingreso de las banderas de ceremonia y la interpretación del Himno Nacional a cargo de la camerata de Rincón de Milberg. Autoridades escolares y exdocentes pronunciaron discursos, mientras que representantes del Ejecutivo municipal, directivos y docentes descubrieron una placa conmemorativa.

La directora de la escuela, Alejandra Calvetti, destacó el aporte de la institución al desarrollo productivo y humano. Además, planteó que el establecimiento debe ofrecer oportunidades a sus estudiantes y subrayó que “la educación técnica se enriquece y se potencia con la participación activa de mujeres estudiantes y docentes”.

Antes de finalizar el acto formal, la escuela reconoció a las instituciones de bien público que acompañan su actividad.