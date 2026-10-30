Ramallo renueva el Boulevard Mitre con obras de accesibilidad y seguridad

La Municipalidad de Ramallo comenzó con la remodelación y puesta en valor del Boulevard Mitre, en el tramo comprendido entre las calles Moreno y Rivadavia.

La intervención cuenta con un presupuesto oficial de $26.100.000 y tiene como objetivo recuperar la infraestructura peatonal y recreativa del sector, además de mejorar la circulación de ciclistas y peatones en uno de los puntos centrales de la ciudad.

Nueva bicisenda y continuidad del recorrido

Uno de los puntos centrales del proyecto es la construcción de nuevos contrapisos a lo largo del boulevard.

La obra permitirá dar continuidad a la bicisenda que comienza en la intersección de Mitre y San Lorenzo.

La nueva traza se integrará con la vereda existente y busca generar un recorrido más ordenado y seguro.

Preservación del diseño original

El proyecto mantendrá la distribución tradicional del Boulevard Mitre.

También se conservarán el arbolado y el césped existentes.

La modificación principal se concentrará en el rediseño de una de las veredas, que será adaptada para incorporar el nuevo espacio destinado a ciclistas.

Renovación de superficies

Debido al deterioro que presentan las estructuras actuales, se llevará adelante su demolición.

Luego se realizarán tareas de apisonado y construcción de nuevos contrapisos.

La terminación será en hormigón peinado, una superficie pensada para mejorar la durabilidad y la seguridad.

Mejor accesibilidad

La renovación busca además mejorar las condiciones de tránsito para quienes recorren el boulevard diariamente.

La nueva superficie permitirá contar con espacios más regulares y accesibles.

El objetivo es facilitar la convivencia entre peatones y ciclistas.

Iluminación con tecnología LED

Otra de las mejoras previstas será la modernización del sistema de iluminación.

Las columnas y luminarias existentes serán conservadas.

Sin embargo, se incorporará tecnología LED para optimizar la luminosidad del sector.

Más seguridad durante la noche

La nueva iluminación apunta a reforzar la seguridad y mejorar las condiciones de circulación nocturna.

También permitirá lograr un sistema más eficiente.

La intención es modernizar el espacio sin perder la identidad característica del boulevard y del entorno de la plaza principal.

Un espacio central de la ciudad

El Boulevard Mitre constituye uno de los corredores más representativos del centro de Ramallo.

La intervención busca recuperar su función como espacio de circulación y encuentro.

La obra combinará mejoras funcionales con la preservación de sus características históricas y paisajísticas.

Más infraestructura para peatones y ciclistas

La continuidad de la bicisenda permitirá ampliar la red destinada a la movilidad en bicicleta.

Al mismo tiempo, la renovación de las veredas busca ofrecer mejores condiciones para quienes se desplazan a pie.

El proyecto apunta así a generar un espacio más ordenado y seguro.

Una inversión de $26,1 millones

La obra cuenta con un presupuesto oficial de $26.100.000.

Los recursos estarán destinados a la renovación integral de las superficies y a las mejoras previstas en iluminación e infraestructura.

Desde el Municipio señalaron que la intervención forma parte de una política orientada a recuperar y modernizar los espacios públicos.