Ramallo gestiona una obra cloacal clave para Villa Ramallo

El intendente de Ramallo, Mauro Poletti, mantuvo una reunión de trabajo con autoridades de ABSA para avanzar en la elaboración de un convenio que permita ejecutar la obra de cloacas en el barrio Traverso de Villa Ramallo.

Se trata de una demanda histórica de las familias del sector y de una intervención considerada necesaria para mejorar los servicios básicos y las condiciones sanitarias del barrio.

Una modalidad similar a la de Pinar del Río

La propuesta que se analiza contempla un esquema de trabajo semejante al implementado recientemente en el barrio Pinar del Río.

En caso de concretarse el convenio, el Municipio se haría cargo de aportar la mano de obra y la maquinaria necesaria para la ejecución de los trabajos.

ABSA, por su parte, proveería los materiales requeridos para desarrollar la red cloacal.

Una demanda de larga data

Desde el Municipio destacaron que la obra representa una respuesta a un reclamo sostenido durante años por los vecinos de Traverso.

El acceso al sistema cloacal permitiría mejorar las condiciones de infraestructura del sector y acompañar el crecimiento del barrio.

La gestión busca ahora cerrar el acuerdo que permita avanzar hacia la etapa de ejecución.

Trabajo conjunto entre Municipio y ABSA

El encuentro tuvo como objetivo definir responsabilidades y avanzar sobre los aspectos técnicos y operativos del proyecto.

La intención es repetir una modalidad de articulación que ya fue utilizada en otras obras del distrito.

Poletti participó de la reunión acompañado por el secretario de Obras y Servicios Públicos, Leandro Torri.

Por ABSA estuvo presente el presidente ejecutivo de la empresa, Hugo Obed.

Un nuevo colector sobre calle Castelli

La reunión también permitió analizar otras iniciativas vinculadas con el sistema de saneamiento.

Entre ellas, se avanzó en las tratativas para la ejecución de un nuevo colector sobre calle Castelli.

La obra es considerada importante para optimizar el funcionamiento del sistema cloacal de la ciudad y mejorar su capacidad.

Proyecto para Villa General Savio

Otro de los temas abordados fue el futuro proyecto de cloacas para Villa General Savio.

En este caso, se coordinó el acompañamiento y asesoramiento técnico de ABSA para avanzar con la planificación.

La intención es sentar las bases necesarias para desarrollar la obra en una etapa posterior.

Más infraestructura sanitaria

Las gestiones forman parte de una agenda orientada a fortalecer los servicios de saneamiento en distintos puntos del partido.

El objetivo es avanzar tanto en nuevas redes como en obras complementarias que permitan mejorar el funcionamiento del sistema existente.

La obra del barrio Traverso aparece como uno de los proyectos prioritarios dentro de esa planificación.