Producción y rutas: Alessandro planteó las preocupaciones de Salto ante Kicillof

El intendente de Salto, Ricardo Alessandro, advirtió sobre el deterioro de las rutas y las consecuencias de la paralización de obras públicas nacionales para la producción y la seguridad de quienes las transitan. Lo expresó después de participar en La Plata de una reunión con Axel Kicillof e intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF), en la que abordaron las necesidades de los municipios para finalizar el año.

Según relató, el encuentro permitió analizar la situación que atraviesan los bonaerenses y las dificultades de las gestiones locales. El jefe comunal puso especial énfasis en la infraestructura vial y su importancia para el interior productivo.

Alessandro cuestionó “el enorme perjuicio que genera en el interior productivo el abandono de la obra pública por parte del Gobierno Nacional”. Dentro de ese diagnóstico, destacó el deterioro y la paralización de trabajos en las rutas, que definió como “fundamentales para sacar la producción y cuidar a quienes las transitan”.

Las necesidades de Salto y la planificación del próximo año

El intendente vinculó la discusión sobre infraestructura con los desafíos que enfrenta su distrito. Señaló que desde Salto trabajan en la planificación del año próximo y ratificó su compromiso con los trabajadores, comerciantes, productores agropecuarios, industriales y familias de la ciudad.

Su planteo reunió las necesidades inmediatas para cerrar el año con la preparación de la gestión municipal futura. En ese marco, destacó el papel de los intendentes dentro del MDF y su cercanía cotidiana con los vecinos.

“El MDF es el resultado de una construcción hecha ladrillo por ladrillo en cada distrito”, sostuvo. También describió a los jefes comunales como “la columna vertebral que sostiene la gestión”.

Como informamos en GrupoLaProvincia.com, la reunión con Kicillof también incluyó debates sobre las reelecciones municipales, las PASO y la organización política hacia 2027. El encuentro se realizó el 29 de octubre en la Gobernación bonaerense.

Alessandro cerró su balance con un llamado a fortalecer la unidad del espacio. “Tenemos por delante una responsabilidad histórica: fortalecer la unidad y construir una alternativa sólida para frenar este modelo nacional de exclusión, salarios bajos y desindustrialización”, afirmó.