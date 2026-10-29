Una foto transversal agita la interna del peronismo bonaerense y alimenta versiones de un nuevo armado para 2027.

El intendente de Malvinas Argentinas, Leonardo Nardini, reunió a referentes de distintas corrientes del peronismo bonaerense durante la apertura de los Juegos Argentinos Urbanos, celebrada el miércoles 28 de octubre. La presencia del jefe comunal de La Matanza, Fernando Espinoza, del diputado nacional Alberto Descalzo y del intendente de Tres Arroyos, Pablo Garate, alimentó las versiones sobre la posible conformación de un nuevo espacio político de cara a las elecciones de 2027.

El encuentro se produjo mientras Nardini intensifica su actividad fuera del distrito y busca posicionarse como candidato a suceder al gobernador Axel Kicillof. La convocatoria reunió dirigentes vinculados con diferentes sectores del justicialismo, en un escenario atravesado por las disputas entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF), La Cámpora, el Frente Renovador y la Liga de Intendentes Peronistas.

Aunque todavía no existe un lanzamiento formal, en el entorno del intendente no descartan avanzar hacia una nueva construcción territorial que pueda reunir referentes de distintas procedencias. La posibilidad cobra relevancia porque Nardini mantiene vínculos con dirigentes de las principales corrientes sin integrar orgánicamente ninguna de esas estructuras.

Espinoza, Descalzo y el massismo: quiénes acompañaron a Nardini

La fotografía política tuvo como protagonistas a Espinoza y Descalzo, dos dirigentes con estrechos vínculos con el kicillofismo. El intendente de La Matanza mantiene una relación de larga data con Nardini, que se remonta a los tiempos en que Alberto Balestrini conducía el distrito más poblado de la provincia.

En el caso de Descalzo, exintendente de Ituzaingó, la relación también tiene una trayectoria prolongada. Desde Malvinas Argentinas lo consideran un dirigente de consulta habitual, con experiencia en la organización territorial del peronismo del Conurbano.

La presencia de Garate incorporó a la fotografía un representante del massismo. El jefe comunal de Tres Arroyos integra el espacio conducido por Sergio Massa y participó del encuentro junto con Pablo Mansilla, secretario de Gobierno de José C. Paz y colaborador cercano de Mario Ishii, quien también aparece entre los dirigentes que alientan la proyección provincial de Nardini.

Nardini se reunió con Espinoza, Descalzo, Garate y Vivona.

Otro protagonista fue el diputado bonaerense Luis Vivona, uno de los principales impulsores de la candidatura del intendente. El legislador defendió la necesidad de incorporar nuevos liderazgos y afirmó: “Leo va a ser gobernador”.

La convocatoria se realizó durante la inauguración de los primeros Juegos Argentinos Urbanos, organizados por el municipio junto al Comité Olímpico Argentino. La competencia reúne a más de 700 deportistas de 22 provincias y se desarrolla hasta el sábado 31 de octubre. El evento está vinculado con la Ley de Deportes Urbanos bonaerense promovida por Vivona.

La apuesta de Nardini por una construcción transversal

Nardini ya había expresado públicamente sus aspiraciones: “Quiero ser el próximo gobernador de la provincia de Buenos Aires”. Desde entonces, comenzó a trasladar su actividad política fuera de Malvinas Argentinas, con recorridas por Suipacha, General Madariaga y otros distritos del interior bonaerense.

El intendente busca respaldar su proyección en su experiencia de gestión municipal y en su paso por el Ministerio de Infraestructura provincial durante el primer mandato de Kicillof. En paralelo, mantiene contactos con dirigentes sindicales, jefes comunales y referentes de diferentes tradiciones políticas.

Su estrategia presenta una particularidad frente a otros aspirantes: no aparece alineado exclusivamente con ninguna de las principales corrientes del peronismo provincial. En su entorno consideran que esa posición puede facilitar conversaciones entre sectores que actualmente mantienen diferencias sobre la conducción partidaria y las candidaturas.

La apertura de los Juegos Argentinos Urbanos aportó una imagen concreta a esa estrategia. La participación de Espinoza, Descalzo, Garate y Mansilla muestra la amplitud de sus vínculos, aunque todavía no implica que esos dirigentes hayan acordado incorporarse a una nueva agrupación o respaldar formalmente una candidatura común.

Una foto transversal agita la interna del peronismo bonaerense y alimenta versiones de un nuevo armado para 2027.

La posibilidad que se analiza es la conformación de un espacio con fuerte participación territorial, capaz de intervenir en las negociaciones internas sin quedar identificado exclusivamente con el kicillofismo, el kirchnerismo o el massismo.

MDF, La Cámpora, Frente Renovador y Liga: los espacios en disputa

El movimiento de Nardini ocurre mientras Kicillof profundiza la organización del MDF. El gobernador convocó para este jueves 29 de octubre a intendentes y funcionarios de su sector en La Plata, con el objetivo de analizar el escenario político y avanzar en la estrategia de cara a 2027.

Dentro de esa estructura ya aparecen aspirantes a la sucesión provincial. El ministro de Infraestructura, Gabriel Katopodis, manifestó su intención de competir y defendió que las candidaturas se definan mediante mecanismos abiertos. También el referente de Avellaneda, Jorge Ferraresi, mantiene recorridas y actividades territoriales para impulsar su proyección.

Por su parte, La Cámpora conserva una organización diferenciada bajo el liderazgo de Máximo Kirchner. El diputado encabezó el martes un acto en Lanús en homenaje a Néstor Kirchner, donde reivindicó la centralidad política de Cristina Fernández de Kirchner y convocó a trabajar por su regreso a la Presidencia.

El Frente Renovador mantiene su propia estructura y participa de las conversaciones para ordenar el peronismo. El 22 de octubre, Massa compartió una reunión con Kicillof, Máximo Kirchner y otros referentes justicialistas para abordar la continuidad de las PASO y el Presupuesto nacional 2027. Ese diálogo convive con las diferencias entre los sectores sobre la organización electoral.

La Liga de Intendentes, integrada por una docena de jefes comunales, también busca intervenir en las definiciones. Entre sus referentes aparecen Federico Achával, Federico Otermín, Mariel Fernández y Gustavo Menéndez. El espacio reclama mayor protagonismo territorial y plantea que uno de sus integrantes pueda convertirse en el próximo gobernador o gobernadora.

La Liga de Intendentes recibió al gobernador de La Rioja Ricardo Quintela.

La sucesión de Kicillof y las reglas que pueden definir 2027

La carrera por la Gobernación ya tenía varios aspirantes declarados antes de la fotografía de Malvinas Argentinas. Además de Katopodis y Ferraresi, Mariel Fernández impulsa su candidatura mediante el espacio Reconquista, mientras otros intendentes buscan fortalecer sus posiciones dentro del peronismo.

Esa competencia se desarrolla sin definiciones sobre el futuro de las PASO, el calendario electoral bonaerense y las reglas para elegir candidatos. La posibilidad de una primaria aparece como alternativa para ordenar las aspiraciones, aunque todavía no existe un acuerdo sobre el mecanismo que utilizará el justicialismo.

También influye la discusión sobre las reelecciones municipales. Varios intendentes que asumieron en 2019 y fueron reelegidos en 2023 quedarían alcanzados por el límite vigente para volver a competir en sus distritos. Cualquier modificación dependerá de una decisión de la Legislatura bonaerense.

En ese escenario, el posible nuevo armado alrededor de Nardini incorpora otra variable a las negociaciones. Su apuesta pasa por reunir interlocutores de diferentes sectores y fortalecer su proyección provincial, mientras las principales corrientes intentan ordenar sus propios candidatos.

La foto de Malvinas Argentinas todavía no se tradujo en una nueva estructura partidaria, pero dejó planteada una posibilidad: que dirigentes con pertenencias políticas diferentes comiencen a articular alrededor de una candidatura territorial. La definición dependerá de los acuerdos que puedan construirse dentro del peronismo bonaerense rumbo a 2027.