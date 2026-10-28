“La vamos a hacer presidenta”: Máximo agita la interna peronista y pone a CFK en el centro de la disputa por 2027

Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura que La Cámpora pretende colocar en el centro del armado presidencial de 2027.

El acto que Máximo Kirchner encabezó en Lanús dejó una señal que trasciende el homenaje a Néstor Kirchner y vuelve a tensionar la discusión interna del peronismo: Cristina Fernández de Kirchner sigue siendo la figura que La Cámpora pretende colocar en el centro del armado presidencial de 2027, aun cuando su situación judicial le impide presentarse como candidata.

La convocatoria, realizada en el microestadio del Club Atlético Lanús al cumplirse 16 años de la muerte del expresidente, reunió a militantes y referentes de distintas organizaciones peronistas. Desde el escenario, el diputado nacional reivindicó el liderazgo de su madre, cuestionó a quienes buscan posicionarse para las próximas elecciones y llamó a reconstruir una alternativa política frente al gobierno de Javier Milei.

“¿La vamos a liberar a Cristina? ¿La vamos a hacer presidenta?”, preguntó Máximo Kirchner sobre el cierre de su discurso, ante una multitud que respondió con cánticos a favor de la exmandataria.

Pero detrás de la consigna apareció una definición más profunda sobre la disputa por el liderazgo opositor. El dirigente sostuvo que Cristina conserva su voluntad de participar de la competencia electoral y cuestionó a quienes interpretan su situación judicial como una oportunidad para avanzar con sus propias aspiraciones políticas.

El mensaje llegó en un momento de negociaciones dentro del PJ, después de la reciente cumbre que reunió a Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner y gobernadores, donde comenzaron a discutirse posiciones frente al Presupuesto 2027 y los mecanismos para definir las candidaturas presidenciales.

¿Cristina candidata?

Uno de los tramos centrales del discurso estuvo dedicado al futuro político de Cristina Kirchner, quien cumple prisión domiciliaria tras la condena firme a seis años de cárcel e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en la causa Vialidad.

“Si vuelve a tener la oportunidad de ejercer sus derechos políticos, tiene la vocación de representar a los argentinos”, afirmó el diputado.

La declaración volvió a colocar la situación judicial de la expresidenta en el centro de la discusión electoral. Sin embargo, la condena firme y la inhabilitación vigente constituyen un impedimento legal para una eventual candidatura, por lo que la aspiración expresada por su hijo no implica que actualmente pueda presentarse.

El jefe de La Cámpora también lanzó un mensaje hacia los dirigentes que buscan sucederla dentro del espacio. “Muchos quieren ocupar el lugar que tuvo Cristina en la Casa Rosada”, señaló.

Lula como ejemplo y una advertencia sobre las divisiones internas

La reciente reelección de Luiz Inácio Lula da Silva en Brasil también ocupó un lugar destacado en el discurso. Kirchner utilizó la experiencia del mandatario brasileño para trazar un paralelismo con la situación de Cristina y cuestionar las divisiones dentro del justicialismo.

“Lo metieron preso y el PT no se dividió”, recordó el legislador, al destacar que la fuerza política brasileña mantuvo su organización alrededor de Lula durante el período en que estuvo detenido.

Después lanzó una frase dirigida al escenario electoral argentino: “Si el pueblo brasileño lo pudo hacer, no tengo dudas de que el pueblo argentino también lo va a poder hacer el año que viene”.

El homenaje también incluyó fuertes cuestionamientos al rumbo económico de Javier Milei, al que Máximo Kirchner describió como un modelo agotado. El diputado comparó el desempeño del actual Gobierno con los primeros años de la presidencia de su padre. “Tres años después de Milei, la Argentina entra en recesión. Tres años después de Néstor Kirchner, la Argentina cancelaba la deuda con el Fondo Monetario Internacional”, sostuvo.

En otro tramo, también se refirió a la experiencia del Frente de Todos, que gobernó entre 2019 y 2023, y reconoció la responsabilidad del kirchnerismo en la conformación de aquella coalición. “Claro que nos hacemos cargo de Alberto Fernández y de ese gobierno”, afirmó, al recordar que el acuerdo electoral de 2019 fue una decisión destinada a construir una mayoría.

A 16 años de la partida de Néstor, nos encontramos en Lanús junto a compañeros y compañeras para escuchar a Máximo. Néstor nos enseñó que la política es, ante todo, una responsabilidad con el pueblo. Que gobernar es defender a los trabajadores, recuperar la dignidad y poner los recursos de nuestra patria al servicio de las mayorías. Hoy, cuando nos quieren convencer de que tenemos que resignarnos a vivir peor, tenemos más presente que nunca el proyecto de país que construyeron Néstor y Cristina. Un país donde trabajar alcance para vivir dignamente, donde nuestros recursos naturales sean una herramienta de desarrollo y donde las decisiones se tomen pensando en el bienestar de los argentinos y las argentinas, no en la rentabilidad de unos pocos. Tenemos la responsabilidad de volver a organizarnos, de representar a nuestro pueblo y de construir una esperanza que vuelva a ser realidad. Néstor vive en cada compañero y compañera que no se resigna, y vive también en Cristina. Por eso, ser leales a Néstor es defender a Cristina y luchar por su libertad. #KIRCHNER27 — Mayra Mendoza ☀️ (@mayrasmendoza) October 28, 2026

En esa línea, sostuvo que la unidad del peronismo no puede limitarse a una alianza para ganar elecciones y planteó la necesidad de recuperar una agenda económica vinculada con la producción, el trabajo, los salarios y la distribución del ingreso.

También propuso retomar la discusión sobre la justicia fiscal y sostuvo que quienes tienen mayores ingresos deberían realizar una contribución superior. Al respecto, cuestionó a los integrantes de la Corte Suprema, a quienes acusó de actuar contra dirigentes que representan intereses populares.

La convocatoria se realizó en el microestadio del Club Atlético Lanús, presidido por Nicolás Russo, dirigente vinculado con el Frente Renovador. Aunque Sergio Massa no participó del encuentro, Máximo Kirchner agradeció expresamente la presencia de representantes del massismo, de Patria Grande y de intendentes peronistas.

La elección de Lanús tuvo además una dimensión territorial: el distrito está gobernado por Julián Álvarez, uno de los intendentes vinculados políticamente con La Cámpora.