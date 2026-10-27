El Frente Renovador ante 2027: candidaturas propias, intendencias en disputa y unidad peronista

Sergio Massa junto a los legisladores del FR Malena Galmarini y Alexis Guerrera

El Frente Renovador avanza con una estrategia de doble alcance para 2027: preparar candidatos propios en los municipios bonaerenses y, al mismo tiempo, defender la unidad del peronismo para enfrentar al oficialismo nacional. El espacio que conduce Sergio Massa multiplica encuentros con referentes territoriales, impulsa aspirantes en distritos gobernados por otros sectores de Fuerza Patria y busca llegar a la definición de listas con mayor presencia política.

Los movimientos tienen expresiones concretas. En San Vicente, el massismo promueve al diputado provincial Roberto Vázquez como alternativa a la conducción municipal de Nicolás Mantegazza; en la Cuarta Sección Electoral, dirigentes del espacio volvieron a reunirse en Junín para analizar la situación de los gobiernos locales. La discusión se desarrolla mientras el futuro de las PASO y la legislación sobre reelecciones siguen abiertos.

La combinación también expone una tensión dentro del frente oficialista bonaerense: el llamado de Massa a construir acuerdos convive con la decisión de dar competencia a dirigentes propios incluso donde gobiernan otros aliados peronistas. La apuesta territorial puede terminar en primarias o en negociaciones para integrar listas comunes, según las reglas electorales que finalmente rijan.

San Vicente, la señal más concreta de la disputa municipal

La candidatura que ya empezó a tomar forma es la de Vázquez, legislador del Frente Renovador y exfuncionario de las áreas de Seguridad y Producción de San Vicente. Su nombre ganó visibilidad después de un encuentro con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y del respaldo del dirigente sindical Carlos Acuña, que participan del armado para instalarlo en la carrera municipal.

El diputado bonaerense del massismo, Roberto Vázquez, se reunió con la intendenta de Presidente Perón, Blanca Cantero, y comenzó su carrera a la intendencia de San Vicente.

El distrito tiene una particularidad política: Mantegazza integra la Liga de Intendentes Peronistas, un agrupamiento que también procura incidir en la reorganización del PJ y en la sucesión de Axel Kicillof. La aparición de un aspirante massista abre una competencia entre sectores que comparten el frente electoral, pero buscan conservar capacidad de decisión en sus territorios.

Mantegazza fue elegido en 2019 y reelegido en 2023. Con la ley vigente, no puede aspirar a un tercer mandato consecutivo en 2027. En su entorno aparece mencionada la jefa de Gabinete municipal, Daniela Lasalle, como posible figura de continuidad. El massismo, en cambio, intenta posicionar a alguien que conoce la administración local y que cuenta con respaldos políticos fuera del distrito.

La jugada responde a una definición que el Frente Renovador viene difundiendo desde mediados de año: priorizar acuerdos de unidad, pero presentar candidatos donde considere que dispone de dirigentes competitivos. Esa postura amplía su margen de negociación y anticipa posibles disputas en municipios donde la sucesión todavía no está resuelta.

El límite de mandatos atraviesa toda la discusión. El espacio de Massa sostiene la restricción a las reelecciones consecutivas impulsada en 2016, mientras el kicillofismo busca modificarla. De mantenerse la norma, distintos oficialismos municipales deberán elegir sucesores, una oportunidad que el Frente Renovador intenta aprovechar sin desprenderse de su pertenencia a Fuerza Patria.

Junín y el mapa de nombres propios en la Provincia

El despliegue territorial sumó esta semana una nueva reunión en Junín. El director del Banco Provincia, Javier Osuna, se encontró con la senadora provincial Valeria Arata, el intendente de General Pinto, Fernando Rodríguez, y el exdiputado Jorge Solmi, además de referentes regionales. El intercambio estuvo centrado en la situación económica y social de los municipios y en los problemas que enfrentan las gestiones locales.

Osuna planteó la importancia de mantener contacto con quienes conocen las necesidades de cada distrito y sostener espacios de diálogo. El encuentro dio continuidad a una agenda de recorridas por el interior bonaerense, donde el massismo intenta combinar organización partidaria con demandas vinculadas al empleo, la producción y las finanzas municipales.

No fue la primera escala en esa ciudad. El 4 de septiembre, un plenario del Frente Renovador reunió allí a más de 150 dirigentes de la Cuarta Sección, encabezados por el vicepresidente de Diputados bonaerenses, Alexis Guerrera, y Arata. Participaron también los intendentes Darío Golía, de Chacabuco; Juanci Martínez, de Rivadavia; y Rodríguez, de General Pinto.

La Cuarta es una de las regiones donde el massismo exhibe estructura municipal y legislativa. Arata aparece como su principal apuesta para disputar Junín, actualmente gobernado por el PRO a través de Juan Fiorini. Entre otros nombres mencionados en el armado regional están Bernardo Bacello para Lincoln y Bárbara Rossi para Trenque Lauquen.

La estrategia también alcanza al conurbano. En Tigre, distrito de origen del Frente Renovador, el concejal Sebastián Rovira se perfila para competir por la intendencia que hoy ocupa Julio Zamora. En Morón, el ministro Martín Marinucci aparece entre las alternativas del espacio; en General Pueyrredón, el massismo viene trabajando alrededor de Juan Cheppi.

En la Quinta Sección, dirigentes de los 27 municipios se reunieron en agosto en Maipú y plantearon preparar candidaturas para disputar 14 intendencias. Esa actividad forma parte de una secuencia de plenarios por secciones electorales con el propósito de incorporar referentes, organizar equipos locales y tener presencia en la definición de candidaturas municipales y legislativas.

El mensaje de Massa y la negociación por la unidad

Mientras sus dirigentes despliegan candidaturas, Massa insiste en que la prioridad es construir una alternativa electoral frente al gobierno de Javier Milei. En un encuentro con rectores de universidades nacionales realizado en la Universidad Nacional de San Martín, sostuvo que su participación personal debe estar subordinada al acuerdo colectivo. «Mi rol personal es secundario», afirmó.

Sergio Massa se reunió con rectores de universidades.

El mensaje fue difundido por Guerrera, que también defiende la continuidad de las PASO como mecanismo para ordenar las candidaturas del peronismo. La discusión cobra especial importancia ante las diferencias entre el Movimiento Derecho al Futuro de Kicillof, La Cámpora y el Frente Renovador, sectores que todavía no acordaron cómo resolverán la competencia por las listas de 2027.

En paralelo, el nombre de Massa sigue presente en las conversaciones sobre candidaturas nacionales y provinciales. Un sondeo de Vozna, realizado en Buenos Aires del 17 al 21 de septiembre, le asignó 15% de intención de voto en un escenario de postulantes a gobernador, frente al 9,1% de Gabriel Katopodis y el 7,6% de Eduardo de Pedro. El dirigente no anunció una postulación para suceder a Kicillof.

El escenario reúne así tres negociaciones conectadas: las candidaturas en los municipios, las reglas para dirimir diferencias dentro de Fuerza Patria y el lugar que ocupará Massa en la oferta electoral. San Vicente muestra que el Frente Renovador ya empezó a disputar intendencias, mientras Junín confirma la continuidad del trabajo territorial. La definición de las PASO y los acuerdos entre las conducciones peronistas determinarán cómo se traducirá ese despliegue en listas para 2027.